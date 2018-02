Tampere houkuttelee elokuvantekijöitä kaupunkiin – Avuksi otetaan rahallinen tuotantokannustin

Tampere haluaa houkutella entistä enemmän elokuvien ja tv-ohjelmien tekijöitä kaupunkiin. Käyttöön ollaan ottamassa erityinen audiovisuaalisen alan tuotantokannustin, jolla halutaan lisätä erilaisten tuotantojen ja alan työpaikkojen määrää Tampereen seudulla.

Media-alan liiketoiminnan kehitysjohtajan Ilkka Rahkosen mukaan kannustimen perusajatuksena on, että osa av-tuotannoista Tampereelle jäävästä rahasta voidaan palauttaa takaisin tuotantoihin.

– Kannustinta voi saada 10 prosenttia ja sen lisäksi me voidaan tehdä markkinointisopimus, joka voi tuoda 0-5 prosenttia lisää rahaa tuotantoon, sen mukaan miten Tampere näkyy tuotannossa.

Uusi päivä -sarjaa on tehty Tampereella vuosia. Viime syksynä sarjaa kuvattiin Tampereen Hämeensillan juurella, jossa ohjaaja Matti Kinnunen keskusteli näyttelijöiden Thelma Sibergin ja Frans Isotalon kanssa. Ulla Broholm / Yle

Työpaikkoja tulossa?

Kannustimella on Ilkka Rahkosen mukaan monenlaisia tavoitteita. Tärkeää on lisätä alan työpaikkoja ja liiketoimintaa kaupungissa.

– Kaikki lähtee siitä, että lähdetään katsomaan, että paljonko tuotannosta oikeasti syntyy työtä Tampereelle ja sen mukaan lähdetään sitten rakentamaan mallia, jolla kannustinta maksetaan.

Ihan mihin tahansa projektiin tukea ei kuitenkaan ole tulossa, sanoo Rahkonen.

– Muina ehtoina tässä kannustimessa on se, että kyseessä pitää olla ammattimainen tuotanto, jolle on jakelu olemassa ja jonka rahoitussuunnitelma on kunnossa.

Tuotantoja laajalla rintamalla

Tampereelle tavoitellaan elokuva- ja tv-sarjatuotantoja ja draamaa kaikissa muodoissaan eri jakelukanaviin, visioi Rahkonen.

– Sen lisäksi AR- ja VR-tuotantoja eli lisätyn todellisuuden tuotantoja, jotka ovat tulevaisuudessa kasvussa. Haluamme olla myös niissä eturintamassa.

Ilkka Rahkonen korostaa, että av-ala on isossa muutoksessa ja siellä on paljon kehitysmahdollisuuksia.

– Kaupalliset tv-kanavat tarvitsevat kotimaista sisältöä enemmän kuin koskaan. Toisaalta samaan aikaan on auennut mahdollisuuksia tehdä kansainvälistä draamaa, sitä tehdään jo Suomessa menestyksekkäästi. Ja tällaisia isoja kansainvälisiä draamatuotantoja tänne haetaan useamman vuoden aikajänteellä. Kotimaisia tv-tuotantoja ja elokuvatuotantoja haetaan jo nopealla aikajänteellä.

Tampere haluaa lisätä alan työpaikkoja ja liiketoimintaa kaupungissa. Ulla Broholm / Yle

Myönteisiä mielikuvia ja kilpailukykyä

Tuotantokannustin on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja voi Ilkka Rahkosen mukaan tehdä tamperelaisten ammattilaisten palkkaamisesta hyvin kannattavaa.

– Kun Tampereella tekee tuotantoja, mieluummin kannattaa ostaa tamperelaisia tai Tampereen alueen palveluja kuin vaikkapa tuoda kuvausryhmä Helsingistä tai ulkomailta mukanansa. Me ollaan kilpailukykyisempiä kuin se, että toisi porukan muualta tänne tekemään töitä.

Työpaikkojen lisäksi Tampere haluaa myös lisätä näkyvyyttään maailmalla.

– Tarkoitus on, että Tampere näkyy monipuolisesti Suomessa ja kansainvälisesti eri tuotannoissa ja se herättää myönteisiä mielikuvia ja myös lisää matkailua. Meille on tärkeää, että Tampere on jatkossakin iso eurooppalainen tuotantokaupunki ja meillä ala kasvaa ja business voi hyvin.