Kolmevuotiaat päiväkotilapset jäivät yksin metrolaiturille – "Kuljettaja ei suostunut avaamaan ovea"

Helsinkiläinen Saara Toivanen oli matkustamassa tiistaiaamuna kahdeksan jälkeen metrolla Hakaniemesta Otaniemeen. Hän kertoo, että metrovaunu oli arkiaamun tapaan täynnä. Tällä kertaa metrossa matkusti mukana myös päiväkotiryhmä, jossa oli noin kymmenkunta kolmevuotiasta.

Päiväkotiryhmän ja sen ohjaajien oli tarkoitus nousta täydestä metrosta ulos Helsingin yliopiston kohdalla. Kolme keltaisiin huomioliiveihin puettua taaperoa ehti nousta laiturille, kun ovet jo sulkeutuivat ja loput ryhmästä jäi sisään metroon.

– Metro oli lähdössä liikkeelle, kun huomasin paniikkitilanteen. Yksi nainen veti hätäjarrusta ja kaikki ihmiset alkoivat tietysti huutaa, että tuolla on kolme lasta laiturilla keskenään, Toivanen kertoo.

Metro ehti pysähtyä sen ollessa vielä Helsingin yliopiston asemalla. Toivanen haluaa täsmentää, että vaunu, jossa päiväkotiryhmä ja hän matkustivat, oli vielä laiturin kohdalla.

– Joku jopa mietti siinä, että pitäisikö ovet yrittää avata jotenkin väkisin, kun ei niitä kolmevuotiaita voi yksin laiturille jättää.

Hätäjarrun yläpuolella olevasta puhelimesta kuului kuskin ääni. Hän kysyi, mikä on hätänä. Yksi päiväkodin opettajista vastasi tälle, että kuljettajan on pakko avata vaunun ovet, koska kolme kolmevuotiasta lasta on yksin laiturilla.

– Kuljettaja väitti kiven kovaan, että ovia ei saa auki ja että meidän on pakko ajaa seuraavalle pysäkille Rautatientorille, jossa voitte sitten vaihtaa metroa ja ajaa takaisin näiden kolmen yksinäisen luokse.

Avulias nainen otti kolmikon suojaansa

Toivanen kertoo, että vaunussa matkustaneet ihmiset alkoivat olla raivoissaan. Huokailivat ja puhisivat toisilleen, että miten tämä on mahdollista.

– Joku jopa mietti siinä, että pitäisikö ovet yrittää avata jotenkin väkisin, kun kuski ei ihan ymmärtänyt tilannetta, että ei niitä kolmevuotiaita voi yksin laiturille jättää.

Laiturilla seisoi avulias nainen, johon saatiin katseyhteys. Hänelle viitottiin, että he eivät saa ovea auki ja että heidän täytyy ajaa eteenpäin ja palata sitten hakemaan lapset. Nainen otti kolmevuotiaat hoidettavakseen siksi aikaa, kunnes päiväkotiryhmä pääsi palaamaan heidän luokseen.

Toivanen kertoo ihailleensa päiväkotiryhmän ohjaajien toimintaa kuumottavassa tilanteessa.

– He pystyivät käyttäytymään järkevästi ja siten, etteivät lapset metrossa tai metron ulkopuolella hätääntyneet.

Rautatieasemalla vaunuun nousivat järjestyksenvalvojat, joille oli mennyt tieto poikkeustilanteesta. He kysyivät, miksi hätäjarrua oli vedetty.

Päiväkotiryhmä siirtyi nopeasti toiselle puolelle asemaa ja palasi seuraavalla metrolla edelliselle pysäkille.

HKL: "Ovia ei saa avata, jos kaikki vaunut eivät ole laiturin kohdalla"

Yksikön johtaja Arttu Kuukankorpi HKL:ltä kertoo, että metrokuljettaja toimi tilanteessa oikein jättäessään ovet avaamatta.

– Jos junan etupäästä vaunut ovat ehtineet jo tunneliin, ovia ei voi enää avata turvallisuussyistä. On turvallisempaa, että ajetaan seuraavalle asemalle, josta sitten tarvittaessa palataan, Kuukankorpi sanoo.

Ohjesääntö on, että kaikkien ovien tulee olla laiturin kohdalla, jotta kuljettaja voisi avata turvallisesti ovet. Ovia ei ole mahdollista avata yksittäin tai vaunukohtaisesti.

Jos ollaan tunnelissa, niin eihän sinne mitään apuakaan saada. Aina yritetään ajaa seuraavalle pysäkille ja saada apu sinne. Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, HKL-liikennöinti

Jos vaunussa esimerkiksi tapahtuu sairaskohtaus, syttyy tulipalo tai alkaa väkivaltatilanne, toimintatapa on sama.

– Seuraavalla pysäkillä on mahdollista hoitaa tilanne. Jos ollaan tunnelissa, niin eihän sinne mitään apuakaan saada. Aina yritetään ajaa seuraavalle pysäkille ja saada apu sinne, Kuukankorpi kertoo.

Kuukankorpi kertoo, että kuljettajan tehtäviin kuuluu katsoa, ettei ovien välissä ole ketään ja että turvakaista on tyhjä ennen kuin hän sulkee ovet.

– Jos laiturilla on lapsia, niin kuljettajan on vaikea tietää, onko joku lähistöllä olevista aikuisista ohjaajana tilanteessa vai ei. Jos tässä tapauksessa ei nyt olisi sattunut sitä aikuista paikalle, kuljettaja olisi varmasti hälyttänyt järjestyksenvalvojan pitämään huolta lapsista, hän muistuttaa.

Mahdolliset riskit käydään läpi ennen retkeä

Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas kertoo, että päiväkotien retkiohjeissa painotetaan etukäteissuunnitteluja. Reitti ja siihen liittyvät mahdolliset riskit käydään ennen retkeä läpi. Kun päiväkotiryhmä sitten lähtee pois tutusta pihapiiristä, on aikuisen jatkuva valppaus ja jatkuva valvonta erityisen tärkeää.

– Yleensä aikuinen menee aina ensin ja varmistaa reitin, mutta en voi ottaa kantaa tähän nimenomaiseen tilanteeseen, sillä todennäköisesti tässä on voinut tapahtua jotain yllättävää, mikä on estänyt normaalin toimintatavan, Järvenkallas kommentoi.

Hän on tyytyväinen siihen, että ohjaajat osasivat toimia aamuisessa tilanteessa oikein pysyessään rauhallisina ja järjestäesään apuun tulleen naisen kautta turvallisen tilanteen lapsille.

Järvenkallas pitää tärkeää, että päiväkotilasten kanssa kuljetaan kaupungilla ja julkisissa kulkuneuvoissa, jotta lapset hiljalleen oppivat miten siellä toimitaan.

– Äärimmäisen tärkeää on se, että turvallisuudesta puhutaan paljon ja ohjeita käydään säännöllisesti läpi. Olennaista on, että turvallisuus on osa jokapäiväistä elämää, eikä vain poikkeustilanteita, hän summaa.

