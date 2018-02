Haiseeko oudolta? Näin juomavettä tutkitaan aistinvaraisesti – Valvira arvostaa myös maallikkojen havaintoja

Tavallisia jatkuvassa valvonnassa talousvedestä määritettäviä tekijöitä Escherichia coli -bakteeri Koliformiset bakteerit Clostridium perfringens -bakteeri (mukaan lukien itiöt) Pesäkkeiden lukumäärä 22°C ja 37°C Pseudomonas aeruginosa -bakteeri Haju Maku Sameus Väri pH Sähkönjohtavuus Rauta Mangaani Nitriitti Alumiini Ammonium lähde: Valvira, talousvesiasetuksen soveltamisohje

Veden aistinvarainen arviointi ei ole satunnaista kuvailua – silloin kun asialla ovat ammattilaiset.

Arvioijien on oltava tehtävään koulutettuja, ja heidän on kyettävä tunnistamaan vähintään perusmaut. Lisäksi heidän on pystyttävä arvioiden toistettavuuteen, eli jos sama näyte esiintyy usemman kerran arviointisessioissa, se saa samat tulokset.

Jotta arvioija pystyy määrittämään, onko vesi lainsäädännön mukaista, hänen on tunnettava millaista hyvä vesi on aistittavilta ominaisuuksiltaan. Tarvitaan siis myös vertailuvettä, jossa ei ole poikkeavaa hajua tai makua. Arvioijat käyttävät tätä referenssivedeksi kutsuttua vertailuvettä myös suun huuhteluun ennen arvioinnin alkua ja aina näytteiden välillä. Näin vähennetään edellisen näytteen vaikutusta seuraavaan.

Muun muassa Suomessa veden arvioinnissa käytettävissä yhteispohjoismaisissa menettelytavoissa on määritetty myös olosuhteita, kuten arviointitilan lämpötila ja valaistus.

Kun itse arviointitapahtuma alkaa, ympäristötekijät eivät saa häiritä keskittymistä. Hyvän tieteellisen mallin mukaisesti, arvioijat eivät tiedä, mistä mikin näyte on peräisin. Muutenkin tapahtuman työjärjestys on vakioitu.

Erilaisten laboratoriokokeiden lisäksi veden laatua arvioidaan myös aistinvaraisesti.

Miltä näyttää?

Ensimmäisenä vesinäytteestä arvioidaan ulkonäkö.

– Onko siinä mitään poikkeamaa. Onko se sameaa, onko siinä jotain vierasta väriä. Onko siinä jotain ylimääräistä saostumaa, kertoo tutkija Leena Lilleberg Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Silmämääräisen tarkastelun jälkeen on nenän vuoro.

– Haju pitäisi saada näytteestä heti, kun se on avattu, hän jatkaa.

Tämän jälkeen näyte kaadetaan maistamisastiaan, sitä maistetaan, ja sylkäistään pois.

Maistamisastia ja sylkykuppi

Maistamisessa käytetään aina myös hajuaistia.

– Makukin on tavallaan hajun ja maun yhteisvaikutelmaa. Puhutaan flavorista, mikä on haju ja maku yhteensä. Tässä menetelmässä on kyllä haju ja maku erotettu, Lilleberg selittää.

Jo arkikokemuksen perusteella tiedetään, että lämpötila vaikuttaa veden makuun.

– Vesinäytettä temperoidaan, että saadaan haluttu lämpötila. Menetelmässä, jota koulutamme, vesinäytteiden lämpötila on kaksikymmentä, plus miinus kaksi astetta. Ajatuksena on, että se on veden virheiden tai poikkeamien havaitsemisen kannalta otollisin lämpötila, Lilleberg sanoo.

Evirassa aistinvaraisten arvioiden tekemiseen koulutetaan muun muassa laboratorioiden henkilöstöä. Koulutettujen arvioijien raateja tarvitaan, kun näytteistä annetaan erilaisia lausuntoja. Toisaalta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa Valvirassa halutaan antaa suuri arvo myös tavallisten vedenkäyttäjien tekemille havainnoille.

– Jos vedenkäyttäjä haistaa tai maistaa jotain hyvin omituista vedestä, toivomme että siitä ilmoitettaisiin terveystarkastajille, sanoo ylitarkastaja Jaana Kilponen Valvirasta.

Maallikkojen maku- ja hajuhavainnot tärkeitä – ilmoittamista ei pidä aristella

Jaana Kilponen korostaa, että kaikki vedenkäyttäjien ilmoitukset on kirjattava, ja että niitä ei saa jättää käsittelemättä.

– Vaikka meillä hyvä vesi onkin, kannattaa ilmoittaa, koska niillä ilmoituksilla saatetaan saada estettyä tai vähennettyä jotain paljon isompaa katastrofia, Kilponen rohkaisee.

Halutessaan maallikko voi ottaa mallia koulutettujen arvioijien rutiineista: ensin ulkonäkö, sitten haju, ja lopuksi maku.

Samalla pitää kuitenkin muistaa, ettei aistinvaraisesti hyvältäkään vaikuttava vesi välttämättä ole juomakelpoista. Tämä on ohjenuorana myös ammattilaisilla.

Aistinvarainen tutkimus ei saa vaarantaa kenenkään terveyttä. Jos epäillään, että vedessä on vakava ongelmaa, ei sitä heti ensimmäiseksi lähdetä maistamaan. Arvioija saa aina halutessaan myös kieltäytyä.

