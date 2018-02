Pyöräilysilta Kaisaniemestä Kansalaistorille tulisi 16 miljoonaa euroa halvemmaksi kuin tunneli – päättäjät saavat eteensä uuden siltaehdotuksen

Esitys Helsingin päärautatieaseman alittavasta pyöräilytunnelista saa kilpailijakseen uuden ehdotuksen: ratapihan ylittävä silta voitaisiin rakennusyhtiö YIT:n mukaan tehdä jopa 16 miljoonaa euroa halvemmalla kuin tunneli.

Tästä on kyse Helsinki kaavailee uutta pyöräyhteyttä, joka yhdistää tärkeimmät pyöräliikenteen sisääntuloväylät kaupungin länsi- ja itäpuolelta. Rautatieaseman edustalla kulkeva pyöräkaista koetaan ruuhkaiseksi ja hankalaksi yhteydeksi. Kaksi viikkoa sitten kaupunkiympäristölautakunnalle esiteltiin suunnitelma tunnelista, joka alittaisi rautatieaseman ratapihan. Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtava tunneli on suunnitelmien mukaan noin 220 m pitkä. Se johtaisi nykyisen jalankulkutunnelin pohjoispuolella ja yhdistyisi siihen yhdyskäytävällä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa. Tänään lautakunta saa eteensä vaihtoehtoisen esityksen sillasta, joka johtaisi Kaisaniemenpuistosta Kansalaistorin kulmalle. Sillan pituus olisi 275 metriä, ja kustannusarvio 10 miljoonaa euroa.

YIT päätti rakennus- ja konsulttiyhtiö WSP:n kanssa julkisen keskustelun perusteella tarttua Helsingin paraatipaikalle suunniteltuun hankkeeseen. Yhtiöiden yhteisesitys on Kansalaistorilta Kaisaniemenpuistoon kulkeva pyöräilysilta.

Silta olisi 275 metriä pitkä ja sillan kansirakenteen kokonaisleveys olisi 6,5 metriä. Mallia on haettu Kööpenhaminan Cykelslangen-sillasta (The Guardian) (siirryt toiseen palveluun) sekä Helsingin Auroransillasta, joka on niin ikään YIT:n ja WSP:n yhdessä toteuttama.

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) pitää esitystä mielenkiintoisena ja tervetulleena. Esitys on lautakuntakäsittelyssä ensimmäisen kerran tänään tiistaina, mutta Rautavan mukaan asia vaatii tarkempaa tutustumista, ja se jää siksi pöydälle kahden viikon ajaksi.

– Lähtökohtaisesti ajattelen, että alkuperäinen tunneliesitys tulisi palauttaa valmisteluun ja selvittää samalla tarkemmin myös tämä siltavaihtoehto, Rautava sanoo.

Toimiiko silta myös talvella?

Kaisaniemestä rautatieaseman länsipuolella kulkevaa siltaa on ehdotettu julkisessa keskustelussa ennenkin. Esille nousseita vasta-argumentteja ovat esimerkiksi lumi ja jää, jotka tekevät sillasta talvella epämukavamman kuin tunneli.

– Auroran silta on hyvä esimerkki sillasta, jota pidetään talvellakin kunnossa, koska se kuuluu pyöräilyn runkoverkkoon. Kaikki pyörätiet ovat paljaan taivaan alla. Ei ole mitään lisäarvoa sille, että 220 metriä pyörätietä on suojassa lumelta tai sateelta, sanoo YIT:n kaupunkien infrahankkeiden kehittäjä Juha Virtanen.

Kaupunki on selvittänyt tunnelihankkeen yhteydessä sen mahdollisia käyttäjämääriä. Pyöräliikenteen ennustemalli arvioi tunnelin kautta kulkevan vuoden 2025 lokakuun arkena 4 900 pyöräilijää vuorokaudessa. Suurimmillaan määrä voisi olla jopa 10 000 vuorokaudessa.

"Siltoja selvitetty jo kymmenen vuotta"

Pyöräliiton hallituksen puheenjohtaja, vihreiden kaupunginvaltuutettu Otso Kivekäs pitää siltaa huonona vaihtoehtona tunnelille.

– Keskeinen ongelma on, että sillasta täytyy tehdä todella korkea, koska junat tarvitsevat virtajohtojen takia tilaa. Tämän vuoksi se ei ole houkutteleva pyöräilijöille. Tavoittena on nopeuttaa matkaa, joka nyt kulkee rautatieaseman edestä, mutta sillasta tulisi niin korkea, että se koetaan todennäköisesti jopa työläämpänä kuin rautatieaseman kierto.

Tällaisesta toimintatavasta voidaan käyttää nimitystä turkulainen superbussi, eli tarkoitus on blokata toisen hankkeen etenemistä eikä olla realistinen itsessään. Otso Kivekäs

Kivekäs myös ihmettelee aikataulua, jolla vaihtoehtoinen esitys tuodaan lautakuntakäsittelyyn. Risto Rautava kertoo saaneensa noin viikko sitten YIT:ltä yhteydenoton, ja varsinaisen ehdotelmapaperin hän sai sähköpostiinsa maanantai-iltana. Lautakunnan kokous on tiistaina iltapäivällä.

Rautavan mukaan aikataulu ei ole ongelmallinen, vaan tärkeämpää on saada keskusteluun erilaisia ehdotuksia erilaisilta yhteiskunnallisilta toimijoilta.

– Nykyisinhän kaupungin strategiassa on kirjattuna, että otetaan entistä enemmän kaupunkilaiset ja yritykset mukaan huomioon suunnittelussa. Ymmärretään se, ettei kaikki viisaus asu poliitikkojen tai virkamiesten päissä, vaan myös markkinoilta voi tulla uusia innovatiivisia ratkaisuja. Ei tämä tavallista ole, mutta tähän haluamme eri tahoja rohkaista.

Kivekkään mukaan erilaisia siltavaihtoehtoja on selvitetty jo ainakin kymmenen vuoden ajan.

– Se että tämä tulee juuri nyt, on todella erikoista. Tällaisesta toimintatavasta voidaan käyttää nimitystä turkulainen superbussi, eli tarkoitus on blokata toisen hankkeen etenemistä eikä olla realistinen itsessään.

Uudesta siltahankkeesta kertoi ensimmäisenä Helsingin sanomat (siirryt toiseen palveluun).