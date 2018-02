Jäinen tuulilasi pääsyynä neljään tieliikennekuolemaan kymmenessä vuodessa – "Pelkkää huolimattomuutta"

Mistä on kyse? Tuulilasin peittävä jää ja lumi ovat harvoin päätaustatekijänä kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa.

Tuulilasien riittävällä putsaamisella voi minimoida onnettomuuden riskiä tehokkaasti.

Tuulilasin sisäpinta ja auton katolle satanut lumi tulee myös puhdistaa huolellisesti jo ennen liikkeellelähtöä, asiantuntijat kehottavat.

Huolimaton auton tuulilasin puhdistaminen jäästä tai lumesta on ollut pääsyy neljässä kuolemaan johtaneessa onnettomuustapauksessa kymmenen vuoden aikana. Asia ilmenee Onnettomuustietoinstituutin (OTI) vuosina 2007–2016 tilastoidusta 498 tapauksesta, joissa niin sanottu havaintovirhe on ollut välitön riskitekijä törmäyksessä toisen osallisen kanssa.

Ongelman suuruus on noin prosentin luokkaa. Sellaisenaankin se on prosentti liikaa, OTI:n yhteyspäällikkö Tapio Koisaari toteaa.

– Se ei ihmeitä vaatisi, että tuo prosentti saataisiin tilastoista pois. Auton skrapaamatta jättäminen on pelkkää huolimattomuutta.

Huolellisiltakin henkilöiltä oli unohtunut maltti hoitaa näkyvyys kuntoon, kun huurua oli muodostunut. Tapio Koisaari

Lisäksi tuorein tapaus vastaavasta huolimattomuudesta on tammikuulta. Tuolloin mieskuljettaja törmäsi Kuusamossa tietä jalan ylittäneeseen iäkkääseen naiseen sillä seurauksella, että nainen menehtyi myöhemmin sairaalassa.

Poliisi epäilee ratkaisevana seikkana olleen huonon näkyvyyden, jonka tuulilasiin muodostunut jää aiheutti. Asiasta uutisoi Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Sisäpinnan huuru yllättää

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtosen mukaan harva lähtee jäisellä autolla liikkeelle koskematta jääskrapalla tuulilasien pintaa.

Pelkkä ulkopuolinen puhdistus ei kuitenkaan välttämättä riitä. Valtonen muistuttaa tilanteesta, joka tapahtuu usein auton jo liikkuessa.

– Kylmässä autossa sisätilan kosteus saattaa tiivistyä huuruksi tuulilasin sisäpinnalle. Tilanne tulee usein eteen yllättäen.

Myös Tapio Koisaari varoittaa lasien huurtumisesta. Tilastoista käy hänen mukaansa ilmi onnettomuuksia, joissa huuru on päässyt yllättämään varomattoman kuljettajan.

Jarrutuksessa katon lumi saattaa valahtaa tuulilasiin peittäen näkyvyyden. Teija Hirvonen

– Huolellisiltakin henkilöiltä oli unohtunut maltti hoitaa näkyvyys kuntoon, kun huurua oli muodostunut.

Vaikka ajoneuvon kaikkien tuulilasien tulee lähtökohtaisesti olla kunnossa, löytyvät Valtosen mukaan oleellisimmat skrapattavat ajoneuvon etuosasta.

– Tuulilasi ja etusivulasit ovat havainnoinnin kannalta oleelliset. Ajoneuvoissa, joissa ei ole takalaseja, on erityisen tärkeää pitää huolta sivupeilien putsauksesta.

Kattokin kannattaa tarkistaa

Auton tuulilasin putsaaminen lumesta ja jäästä ei ole rakettitiedettä. Oululaisen Antin autokoulun liikenneopettaja Teija Hirvosen mukaan toimenpiteen välineiksi riittävät jääskrapa ja lumiharja. Jälkimmäisessä on hänen mukaansa hyvä olla pitkä varsi ja skrapa toisessa päässä.

– Isojen autojen kohdalla tuulilasin keskikohta jää helposti putsaamatta. Pitkävartisella lumiharjalla, jossa on skrapa, saa tämän näköesteen poistettua.

Jos auton katolle on jäänyt lunta ja jäätä, ne saattavat lentää takana ajavan tuulilasiin. Ismo Pekkarinen / AOP

Hirvonen kehottaa harjaamaan myös auton katolle sataneen lumen. Hänen mukaansa toimenpiteellä estetään kahden vaarallisen tilanteen syntyminen.

– Jarrutuksessa katon lumi saattaa valahtaa tuulilasiin peittäen näkyvyyden. Lumi ja jää saattaavat myös lentää yhtenä klimppinä takana tulevan tuulilasiin.

Kaiken keskiössä on Hirvosen mukaan kuitenkin maltti ja ennakointi. Kun näkyvyys on todella huono, on maltettava pysähtyä. Jos autoa ei saa pakkasyöksi lämpimään, tulee aamun liikkeellelähtö ennakoida jo edellisenä iltana.

– Aamuun kannattaa varata 10–15 minuuttia lisäaikaa, jos yön aikana auton päälle on tullut lunta ja jäätä.