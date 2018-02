Yli 100-vuotias linja-autoasema suljettiin yllättäen – ja se sekoitti koko kaupungin: "Olen odottanut tässä toista tuntia"

Haminan historiallinen linja-autoasema on ollut vuosikausia kiistan kohteena. Nyt asemarakennus on suljettu ja palvelut ripolteltiin ympäri kaupunkia.

Mistä on kyse? Haminan kaupunki myi historiallisen linja-autoaseman yrittäjä Hannu Pekkariselle keväällä 2015

Kaupasta valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

Oikeus päätti purkaa kaupan lainvastaisena

Helmikuun alussa rakennus siirtyi takaisin kaupungin haltuun

Nyt aseman palvelut ovat hujan hajan

Ohikulkija kiskoo Haminan linja-autoasemarakennuksen lukittua ovea, tuloksetta. Kylmä viima pöllyttää lunta maasta ilmaan. Aseman vieressä avonaisen katoksen alla värjöttelee nainen, joka on vetänyt hupun tiukasti päänsä yli.

Kosteat silmät kiiltävät hupun varjossa. Naisen ääni murtuu, kun hän alkaa puhua.

– Olen tässä toista tuntia odottanut ja vielä puoli tuntia jäljellä. Kyllä odotustilojen sulkeminen vaikeuttaa täällä käyntejä, täällä kylmettyy. Ei ole lämpimiä tiloja, joissa voisi huokaista, sanoo Maritta Pirinen.

Pirinen käy useita kertoja viikossa ostoksilla Haminan keskustassa. Kotiin Myllykylään on kahdeksan kilometriä. Hänen liikkumisensa on linja-autokyytien varassa.

– En halua ottaa poliittista tai sellasta kantaa. Sen voin nyt kokemuksen perusteella sanoa, että ei täällä mukava ole värjötellä. Nämä tuuliset kelit ovat vaikeita kaikille, ihan lapsille kuin myös aikuisille vanhempaan ikään asti.

Pirinen on yksi lukuisista matkustajista, jotka joutuvat nyt odottelemaan linja-autoa ulkona. Linja-autoaseman ovet lyötiin lukkoon tammikuun lopussa, kun sen toiminnasta vastannut yrittäjä menetti sen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä takaisin Haminan kaupungille.

Samalla asemalla loppuivat palvelut, jotka on nyt siroteltu ympäri kaupunkia. Kaupungin asukkaat ovat reagoineet palveluiden siirtoon voimakkaasti.

Vuosia kestänyt selkkaus

Yrittäjä Hannu Pekkarinen osti linja-autoaseman noin kolme vuotta sitten. Paikalliset, muun muassa useat poliitikot, kuitenkin valittivat kaupasta. Oikeus tarttui asiaan syksyllä 2015. Kauppa raukesi, kun Itä-Suomen hallinto-oikeus mitätöi sen lainvastaisena. Oikeuden mukaan kaupanteossa ei ollut noudatettu EU-tukisäännöksiä.

Rakennus tontteineen palautui Haminan kaupungin haltuun. Kaupunki maksoi Pekkariselle takaisin kauppahinnan, 48 000 euroa. Lisäksi hänelle päätettiin maksaa yhteensä yli 25 000 euroa korkoja ja korvauksia.

Pekkarinen teki kiinteistössä useita korjaustöitä. Hän myös esimerkiksi asensi rakennukseen uudet ilmalämpöpumput.

Vanhat kyltit peittävät yhä linja-autoaseman seiniä. Juulia Tillaeus / Yle

Palvelut levällään

Tällä hetkellä kiinteistössä ei ole asematoimintaa. Osa palveluista on levinnyt eri puolille kaupunkia, osaa ei ole tällä hetkellä järjestetty millään tavalla.

Yksityinen kahvila, linja-autokuskien lepotilat ja taksi ovat edelleen vuokralla rakennuksessa. Maritta Pirinen ei kuitenkaan näe bussin odottamista kahvilassa vaihtoehtona, koska kahvilassa asiakkaan odotetaan yleensä ostavan jotakin.

– Haluan säästää rahaa. En aina haluaisi aina joutua maksamaan, suojan ja lämmön pitäisi olla ilmaista.

Linja-autoaseman oveen kiinnitetty kyltti kertoo aseman sulkemisesta. Juulia Tillaeus / Yle

Linja-autoaseman ostanut yrittäjä Hannu Pekkarinen vastasi kahden ja puolen vuoden ajan asemarakennuksen ylläpidosta, Western Unionin rahanlähetyspalveluista ja Valtti-joukkoliikennekorttien myynnistä.

Nyt nämä palvelut ovat katkolla. Western Union joutuu etsimään itselleen uuden sopimuskumppanin. Kaupunki aikoo siirtää Valtti-korttien myynnin keskustaan Kaivokadun R-kioskiin, mutta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Lipunmyynti ja pakettipalvelu eri paikoissa

Yrittäjä pyöritti asemarakennuksessa myös Matkahuollon paketti- ja lippupalveluja. Niiden toiminta jatkuu Haminassa, sillä Ravimäkiyhdistys otti ne osaksi työllistämistoimintaansa.

Nyt Matkahuollon lippuja myydään Linnoituspuodissa Raatihuoneentorin laidalla. Paketit vaihtavat omistajia yhdistyksen tiloissa teollisuusalueella, noin kilometrin päässä keskustassa sijaitsevasta linja-autoasemasta.

Kaupunkilaiset purkivat raivoaan sosiaaliseen mediaan. Moni pitää uutta sijaintia liian syrjäisenä. Muutoksen nähdään myös vaikeuttavan linja-automatkustusta ja syövän Haminan mahdollisuuksia matkailukaupunkina.

Lisäksi useat kommentoijat ovat pettyneet siihen, että aiempi yrittäjä joutui luopumaan linja-autoasemasta. Hannu Pekkarinen ei kuitenkaan halunnut enää tehdä asemasta uusia kauppoja.

Myös Ravimäkiyhdistykselle on satanut Matkahuollon palveluiden siirrosta kipakkaa palautetta.

Ravimäki hoitaa Matkahuollon pakettipalvelua Hevoshaan tiloissaan teollisuusalueella. Pyry Sarkiola / Yle

Teollisuusalueella noin kilometrin päässä keskustasta lepää kymmeniä paketteja isossa huoneessa.

– Pakettien määrän perusteella voin sanoa, että kyllä Matkahuoltoa tarvitaan Haminassa. Muuten seuraava toimipiste olisi vasta Karhulassa, Ravimäkiyhdistyksen palvelupäällikkö Pirjo Lanki toteaa.

Haminalainen Matti Ämmälä käyttää Matkahuollon pakettipalvelua viikottain. Hänen työnantajansa lähettää hänelle Matkahuollon välityksellä suksia, jotka hän lähettää huollettuina edelleen asiakkaille.

– Olisi katastrofi, jos Matkahuolto häviäisi Haminasta. Sen toiminta on äärimmäisen tärkeää, sillä se on nopein ja turvallisin kuljetusvaihtoehto.

Matti Ämmälä käyttää Matkahuoltoa viikoittain. Pyry Sarkiola / Yle

Linja-autoasemalla Matkahuollon työntekijät tunsivat Ämmälän ja tiesivät, mitä hänelle oli tulossa.

– Se oli erittäin sujuvaa ja joustavaa. Nyt tuntui olevan pieniä käynnistämisongelmia, mutta varmaan se ajan myötä siitä sujuvoituu.

Linja-autoasema oli Ämmälän mielestä ihanteellinen sijainti Matkahuollolle, mutta uusikin menettelee.

– Tämä on hieman sivummalla, mutta autollahan ne paketit haetaan.

Palveluita vastaavat tilat

Pirjo Pennanen odottaa kyytiä Helsinkiin linja-autoaseman pihalla. Hän matkustaa Haminaan linja-autolla viikon välein. Helsinkiläistä viima ei pääse puremaan.

– Ajoitan aina tuloni niin, etten joudu odottamaan pitkään.

Pennanen on tottunut ostamaan lippunsa etukäteen netistä, joten lipunmyynnin loppuminen asemalla ei haittaa häntä. Matkahuolto kuuluisi hänen mielestään kuitenkin asemarakennukseen.

– Ei ole hyvä asia, että palvelut on siroteltu ympäri kaupunkia. Matkahuolto on ollut tässä asemalla hyvä.

Ravimäkiyhdistys katsoo, että Hevoshaan tilat sopivat pakettipalvelun pyörittämiseen hyvin. Pyry Sarkiola / Yle

Palveluiden sijoittaminen eri toimipisteisiin oli tietoinen päätös.

– Tarkoituksenamme oli, että lipunmyynti löytyisi lähelle keskustaa, eikä tarvitsisi tulla tänne asti. Nämä tilat taas sopivat pakettipalveluun oikein hyvin, Ravimäkiyhdistyksen palvelupäällikkö Pirjo Lanki sanoo pakettihyllyjen välissä.

Langin mukaan asiakkaat ovat löytäneet palvelut hyvin.

– Olemme saaneet ihan hyvää palautetta. Osan mielestä pakettipalvelu on liian kaukana keskustasta, mutta täällä on hyvät parkkipaikkamahdollisuudet ja sisälle on helppo kulkea.

Kaupunki suunnittelee huutokauppaa

Haminan kaupunki pyrkii käynnistämään historiallisen asemarakennuksen huutokauppaamisen maaliskuun aikana. Vuonna 1899 valmistunut puinen rakennus toimi ennen rautatieasemana.

Kaupunki pyrkii löytämään asemalle uuden omistajan mahdollisimman pian, jotta tilanne saadaan vakautettua. Hamina haluaisi jatkaa rakennuksessa toimivien taksin, kahvilan ja taukotilan vuokrasopimuksia.

Kaupungin mukaan mahdollinen valitus entiselle omistajalle maksetuista korvauksista ei ole este huutokaupan järjestämiselle.

– Korvaukset ovat irrallisia kiinteistön omistuksesta. Omistusoikeus on kiistatta kaupungilla, Haminan kaupunkikehitysjohtaja Matti Filppu toteaa.

Vuonna 1899 valmistunut rakennus toimi rautatieasemana lähes 70 vuoden ajan. Pyry Sarkiola / Yle

Kaupunki ei etsi rakennukselle tietynlaista ostajaa.

– Asia on vähän haasteellinen, koska rakennus ei sovellu ainakaan laajamittaisempaan asumiseen. Se tiputtaa varmasti jonkin verran kiinnostuneita pois.

Aseman omistanut Hannu Pekkarinen pyöritti tiloissa myös energia- ja kiinteistöpalveluyritystään. Matti Filpun mielestä konsepti oli toimiva.

– Pitää katsoa, millaisia tarpeita kenelläkin on. Asiat määräytyvät sen mukaan.

Kaupunki ei ole vielä määritellyt kiinteistölle lähtöhintaa.

– Voisi kuvitella, että tavoittelisimme vähintään aikaisempaa hintaa, joka oli 48 000 euroa. Huutokauppahan sen näyttää, että mihin se hinta muodostuu.