Yrittäjän terveiset pääministeri Sipilälle: "Kannattaa tulla tutustumaan ihan oikeasti tähän elämään työpaikoilla "

Pertunmaalainen yrittäjä Kristiina Ketomäki antaa suoraa palautetta maan hallitukselle työllistämistoimista. Hänen mukaansa esimerkiksi työttömyysturvan aktiivimalli on kuritusta sekä työttömille että työnantajille.

– En näe siinä kannustamista ja positiivista lähestymistapaa. Ei se, että ihmiset hakevat työpaikkoja siksi, että käsketään, poista todellista ongelmaa. Kyllä hämmästyin siitä, että ihmisiä rankaistaan siitä, että he eivät saa työpaikkaa. Jos ei ole kannustamisen elementtiä, niin eivät työttömät tai työnantajat saa kiinni juonesta.

Ketomäki on toiminut 17 vuotta yrittäjänä ja hänen teollisuusalan yrityksensä työllistää 40 henkilöä. Hänen mukaansa hallituksen pitäisi katsoa oikeaa ongelmaa silmästä silmään.

– Itse tykkään ajatella niin, että haetaan juurisyy, ja sitten lähdetään korjaamaan sitä. Nyt puhutaan esimerkiksi kohtaanto-ongelmista, kun oikeasti kysymys kuuluu, että miten saadaan työkykyiset ihmiset töihin?

”Sieltä suunnalta ei arvosteta työtä”

Ketomäen mielestä hallituksen toimista saa sellaisen kuvan, että hallitus ei arvosta työtä. Aktiivimallissa työttömän on tehtävä kolmen kuukauden aikana joko 18 tuntia töitä, harjoitettava yritystoimintaa tai osallistuttava viiden päivän ajan työllistämistä edistäviin palveluihin välttyäkseen tukien leikkaamiselta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on luonnehtinut yrittäjiä ja työnantajia lampaiksi, jos ne eivät pysty työllistämään muutamaksi päiväksi työttömiä. Ketomäen mukaan hänen tehtaalleen ei yksinkertaisesti voi ottaa ihmistä kolmeksi päiväksi töihin.

– Tulee sellainen kuva, että sieltä hallituksen suunnalta ei arvosteta työtä. Työ on vaativaa ja arvokasta. Kun meille otetaan uusia ihmisiä kokoonpanoon, niin menee viikko vähintään, että ihmiset perehtyvät työhön. Se ei voi olla sellaista, että kunhan joku vaan tulee ja tekee jotain kolme tuntia. Me pyritään pidempiaikaisiin työsuhteisiin, Ketomäki lataa.

Ketomäellä on selvät terveiset pääministeri Juha Sipilälle.

– Kannattaa tulla tutustumaan ihan oikeasti tähän elämään työpaikoilla. Ehkä sitten syntyisi se näkemys, että työ on arvostettava asia, eikä sitä aikaansaada kepillä vaan positiivisella lähestymistavalla.

Työnantajille helpotuksia työnsivukuluihin

Ketomäen mielestä hallitus ei ole kuunnellut aktiivimallia laatiessaan asiantuntijoita ja kenttää.

– Meillä täällä tehtaalla puhutaan go and see -menetelmästä eli mennään sinne, missä asiat tapahtuvat. Se viesti, mitä olen kuullut myös esimerkiksi te-toimistosta, niin on aika rankkaa. Siellä on tietoa, taitoa ja asiantuntemusta, mutta sitä ei ole kuultu.

Ketomäki ihmettelee sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) puheita lauantain Ykkösaamussa.

– Hän sanoi siinä hyvin, että hän luottaa te-keskusten henkilökuntaan. Esittäisinkin hänelle vastakysymyksen, että miksi et luottanut heihin silloin, kun he kertoivat näistä asioista jo etukäteen?

Ketomäen mielestä työnantajia pitäisi kannustaa järjestelmällisesti palkkaamaan työttömiä, myös pitkäaikaistyöttömiä, ja tekemään pitkiä työsuhteita.

– Esimerkiksi niin, että työnsivukuluja alennettaisiin määräajaksi, ja samalla työantajia pitäisi palkita siitä, että tehdään pidempiä työsopimuksia, ettei sivukulujen alentamista käytettäisi hyväksi. Myös palkkatukijärjestelmää pitäisi remontoida helpommaksi.

Myös työvoimakoulutusta pitäisi uudistaa niin, että työttömien työelämätaitoja kehitettäisiin nykyistä paremmin.

– Ne (työvoimakoulutukset) eivät nykyisellään aina osu maaliin. Jos mietitään työhön perehdytystä, niin usein vaaditaan työturvallisuuskortti, trukkikortti, tulityökortti, anniskelupassi, hgyieniapassi ja lukematon määrä erilaisia asioita, joilla työnhakijan valmiudet hakea työtä paranevat.