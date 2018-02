Astrid Swan ja Lotta Wennäkoski kisaavat Teosto-palkinnosta

Ehdokkaat on valinnut esiraati, jonka puheenjohtaja oli tänä vuotta Turun filharmonisen orkesterin intendentti Maati Rehor.

Teosto-palkinto Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista. Se jaetaan nyt 15. kerran. Jos palkinnon saa yksi teos tai teoskokonaisuus, palkintosumma on 25 000 euroa. Jos palkinto jaetaan useamman teoksen kesken, palkintosumma on enintään 40 000 euroa. Ehdokkaana olevat teokset ja teoskokonaisuudet on julkaistu tai kantaesitetty vuoden 2017 aikana. Teokset voivat edustaa mitä tahansa musiikin lajia. Vuoden 2018 voittaja julkistetaan 26.4.

Voittajasta päättää kolmihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (raadin pj), Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa ja viime vuoden Teosto-voittaja säveltäjä-sanoittaja Mikko Joensuu.

Teosto-palkinto myönnetään sävelteokselle, joka on tuomariston arvion mukaan rohkea, omaperäinen ja innovatiivinen. Palkinnon perusteisiin eivät vaikuta myyntiluvut, tai musiikin genre.

Vuoden 2018 Teosto-palkintoehdokkaat ja esiraadin perusteluja:

Nella Nuora / Yle

From The Bed And Beyond – Astrid Swan

Astrid Joutsenon sävellykset ja sanoitukset levyllä From The Bed And Beyond.

”Swanin teos tekee yksityisestä universaalia ja nousee synkän aiheensa yläpuolelle lähestymällä sitä yllättävällä, helposti lähestyttävällä kepeydellä - sekä sävellyksellisesti että sanoituksellisesti. Koskettava, herkkä ja voimakas teos.”

Metsänpeitto – Meriheini Luoto

Meriheini Luodon sävellykset levyllä Metsänpeitto.

”Metsänpeitto laajentaa ymmärrystämme musiikin ajallisesta ulottuvuudesta ja viulun muuntautumiskyvystä. Luodon innovatiivinen tapa lähestyä kansanperinnettä on tuottanut rohkean ja ajoittain jopa pelottavan levyn, joka ei mielistele ketään. ”

Reflection – Hyväluoma Group

Tero Hyväluoman sävellykset levyllä Reflection.

"Vahvat melodiat ja improvisaatioon nojaava ilmaisu vuorottelevat mielenkiintoisella tavalla ja luovat tunteen, että mitä tahansa voi tapahtua. Hyväluoman koukuttavien melodioiden lisäksi mehevät harmoniat ja virtuoosinen äänenkuljetus tarjoavat jatkuvia wau-elämyksiä. "

Lotta Wennäkoski Nella Nuora / Yle

Uniin asti – Lotta Wennäkoski

Lotta Wennäkosken sävellys Olli Heikkosen, Saila Susiluodon, Nils-Aslak Valkeapään, Claes Anderssonin ja Kantelettaren teksteihin teoksessa Uniin asti.

"Leikkisä ja humoristinen kokonaisuus, joka hyödyntää monipuolisesti ison orkesterin ja kuoron sointivärien koko kirjoa. Wennäkosken rikkaan lyyrinen ote tulee hienosti esille. Uniin asti on kypsän taiteilijan vahva taidonnäyte."

Joona Toivanen Trio Andrea Boccalini

XX – Joona Toivanen Trio

Joona Toivasen, Olavi Louhivuoren ja Tapani Toivasen sävellykset ja sovitukset levyllä XX.

_"XX _on vahva, niukoista elementeistä rakennettu ja meditatiivinen kokonaisuus. Minimalistisen lyyrisesti soittava ja rytmisesti hienovireinen trio jättää kuuntelijalle paljon tilaa haltioitua omasta kokemuksestaan. ".

Vuoden 2018 Teosto-palkinnon voittaja tai voittajat julkistetaan torstaina 26.4. Musiikkitalon ravintolassa järjestettävässä tilaisuudessa. Edellisten vuoden voittajiin voi tutustua Teoston sivuilla (siirryt toiseen palveluun).