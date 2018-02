Stora Enso julkisti uudenlaisen puutuotteen — "Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta"

Ligniinijauhe Lineo on ensimmäinen Stora Enson ligniinistä jalostama tuote.

Stora Enso on tuonut markkinoille ensimmäisen ligniinituotteen. Yhtiö kehittelee lisäksi myös muita sovelluksia, joita ligniinistä voidaan valmistaa.

Metsäyhtiö Stora Enso on tuonut markkinoille ensimmäisen tuotteen, joka on valmistettu Kotkan Sunilan tehtaalla tuotetusta biopohjaisesta ligniinistä.

Ligniini on merkittävä puun ainesosa. Puun massasta 20-30 prosenttia on ligniiniä, mutta sellu- ja paperiteollisuudessa sitä ei ole toistaiseksi hyödynnetty kaupallisesti.

Stora Enso uskoo, että havusellumassasta erotettu ligniinijauhe Lineo voi korvata fossiiliset, öljypohjaiset fenolit muun muassa liimoissa ja maaleissa.

— Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Ligniini on myrkytön raaka-aine, jonka kustannusrakenne on vakaa ja alkuperä jäljitettävissä. Biopohjainen Lineo on erinomainen vaihtoehto yrityksille, jotka eivät halua käyttää öljypohjaisia tuotteita, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström.

Ligniiniä on valmistettu Stora Enson Sunilan sellutehtaalla teollisesssa mittakaavassa jo vuodesta 2015, ja 50 000 tonnin vuosituotanto nostaa Stora Enson maailman suurimmaksi ligniinin tuottajaksi.

Stora Enso kehittää nyt lanseeratun tuotteen lisäksi myös monia muita ligniinisovelluksia.

Nyt lanseerattu ligniinituote on kuiva ja väriltään ruskea jauhe. Yhtiön mukaan tuote säilyy pitkään ja se sekoittuu erinomaisesti muihin aineisiin.