Ovatko tässä Suomen 2020-luvun urheilun supertähdet? – Kähärän supersiskokset ylivoimaisia ikäluokissaan

Mikkeliläiseen perheeseen on osunut harvinaista urheilulahjakkuutta. Jasmin Kähärä on hiihdossa ikäluokkansa selvä ykkönen, Jessica taas yleisurheilun hyppylajeissa.

Olympiahuuman varjossa on nähty nuorten hiihdossa harvinaista ylivoimaa kuluvana talvena. 17-vuotias Jasmin Kähärä on kahminut kaikki tähän mennessä jaetut suomenmestaruudet ylivoimaiseen tyyliin. Viiden kilometrin perinteisellä kilpaiskot jäivät minuutin, sprintissäkin kymmeniä metrejä.

Pikkusisko, vain reilua vuotta nuorempi Jessica hallitsee ikäluokkansa pituushypyn, kolmiloikan ja korkeuden areenoita. Hän korjasi triplan jo viime syksynä ulkoradoilta, ennätykset ovat murskaantuneet myös kuluvalla hallikaudella.

Kolme mestaruutta molemmilla Jasmin (17) ja Jessica (16) Kähärä ovat suomalaisia urheilun suurlahjuuksia. Molemmilla on monipuolinen lajitausta, muttta Jasmin keskittyy nykyisin hiihtoon ja Jessica urheilu-urheiluun. Jessica voitti kolmen SM-kultaa omassa ikäluokassaan syksyllä. Jasmin voitti kaikki ikäluokkansa mestaruudet SM-hiihdoissa tammikuussa. Molempien tähtäimessä on nousta lajinsa huipulle ja arvokisoihin.

Jo nykyisillä ennätyksillään 16-vuotias lupaus kilpailee aikuisten SM-tason mitaleissa leipälajeissaan. Omassa ikäluokassa nopeus riittää myös pikamatkoilla, aitojen kanssa ja ilman.

– Mikkelissä ei pysty korkeutta harjoittelemaan, joten se saattaa jäädä tulevaisuudessa hieman vähemmälle, Jessica Kähärä pohtii.

Kähärä kamppailee helmikuun puolivälin jälkeen aikuisten SM-hallikisoissa. Nykyinen pituusnnätys 6,06 on kauden tilastokolmonen ja kolmiloikkatulos 12,83 neljäntenä.

– Tuo 606-hyppy ei ollut vielä paras mahdollinen. En saanut vietyä jalkoja riittävästi eteen. Toivottavasti molemmat tulokset paranevat viikonloppuna, lukion ensimmäistä luokkaa Mikkelissä käyvä hyppääjä pohtii.

Jessica Kähärä on yleisurheilun superlupaus. Petri Vironen / Yle

Jasmin Kähärä siirtyi syksyllä Sotkamon lukioon, jossa hiihtoharjoittelu onnistuu paremmin ja valmennus on huippuluokkaa. Oman ikäluokkansa suomenmestaruuksien lisäksi hän pääsi testaamaan vauhtiaan myös 20-vuotiaiden MM-kilvassa. Jopa kolme vuotta vanhempien seurassa tuloksena oli sprintin yhdeksäs ja normaalimatkan 19. sija.

– Se palautti hieman maan pinnalle, että harjoiteltavaaa vielä riittää. Kaikessa on parannettavaa, mutta erityisesti voimaa pitää saada jalkoihin.

Armoton taistelija kilpailutilanteessa

Jasmin Kähärää valmentaa Sotkamossa Jussi Simula. Hän näkee valmennettavassaan paljon potentiaalia. Nuorelta superlupaukselta löytyy sekä vahvuuksia että kehitettävää.

– Jasmin on todella kova kilpailija ja hänellä on kova kilpailupää. Hän jännittää toki, mutta sehän kuuluu asiaan. Jasmin on armoton taistelija kilpailun hetkellä.

– Hän on välillä ankarakin itselleen. Suomalaiseen tapaan hän on perfektionisti, mutta on onneksi ehkä hieman tyyntymään päin.

Vaikka Jasmin Kähärä on ollut murskaavan ylivoimainen 18-vuotiaiden sarjoissa, valmentaja Simula kuitenkin hieman tyynnyttelee odotuksia.

Petri Vironen / Yle

– Pitää muistaa, että meillä hiihdossa ikäluokat ovat pienentyneet. Mutta on häntoki näyttänyt, että on maailmallakin ihan huipulla omassa ikäluokassaan.

Jasmin Kähärän harjoitusmäärät lähestyvät 600 tuntia vuositasolla. Suomen huippuhiihtäjien harjoitusmäärät ovat lähempänä 900 tuntia. Valmentaja Jussi Simulan mukaan seuraavat 2-3 vuotta näyttävät suuntaa huipulle.

– Siinä ajassa olisi löydyttävä nuorten sarjassa mitalivauhti MM-kisoissa. Jasmin voi aivan hyvin olla mukana jo seuraavissa olympialaisissa kuten muutamaa vuotta vanhempi Johanna Matintalo on nyt.

Jasmin Kähärä itse myöntää, että olympialaiset ovat uralla selkeä tavoite.

– Sanoin jo kymmenvuotiaana, että tavoite on olympialaisissa vuonna 2026. Siellä, ellei jo neljän vuoden päästä.

Toivottavasti he pysyvät terveinä ja säästyvät vammoilta Äiti Catarina Svenlin

Myös pikkusisko Jessica tähtää aikuisten arvokisoihin. Yleisurheilussa se tarkoittaa EM-, MM- tai olympiakilpailuja.

– Ei siihen enää niin monta vuotta ole, Jessica Kähärä muistuttaa.

Määrätietoisen harjoittelun ja lukio-opiskelun yli jää vielä vapaa-aikaa. Sen Jessica Kähärä käyttää kavereiden kanssa ja muun muassa leipomiseen.

Lajivalikoima käsittää pituuden, kolmiloikan ja korkeuden lisäksi pika-aidat ja sileät pikamatkat. Kiirettä lajivalikoiman karsintaan ei aiota pitää.

– Monipuolisuudesta on hyötyä. Kristiina Mäkeläkin hyppää sekä pituutta että kolmiloikkaa.

Petri Vironen / Yle

Pikkuveli aikoo ola seuraava Kläbo

Kovan harjoittelun ohessa Kähärän siskokset huolehtivat kunnolla myös lukio-opinnoista. Molempien keskiarvot keikkuvat yhdeksikön paremmalla puolella.

Kähärän siskokset ovat suorastaan aarre omille seuroilleen ja Etelä-Savon alueen urheilulle. Etelä-Savosta ei ole ainuttakaan urheilijaa esimerkiksi Etelä-Korean olympialaisissa. Toiveet Kähäröiden suhteen ovat korkealla.

– He ovat todellisia superlahjakkuuksia. Täytyy vaan toivoa, että he säilyvät loukkaantumisilta. Heidän ehdoton vahvuus on se, että he ovat harraastaneet eri lajeja monipuolisesti, Mikkelin Kilpa-Veikkojen puheenjohtaja Juha Putkonen sanoo.

Kähärän urheilijaperheestä äiti Catarina Svenlinillä on vankka urheilijatausta. Svenlin oli Suomen parhaita naislentopalloilijoita urallaan. Perheen kolmas lapsi Jesse on 13-vuotias.

– Johan tuo Jesse ilmoitti olevansa seuraavaa Kläbo, Catarina Svenlin naurahtaa. Johannes Hösflot Kläbo on norjalainen 21-vuotias hiihtäjä, josta tuli omaperäisellä tekniikallaan juuri kaikkien aikojen nuorin olympiavoittaja.

Äidin toive huipulle tähtääville tyttärilleen on selkeä.

– Toivottavasti he pysyvät terveinä ja säästyvät vammoilta.