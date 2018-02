Rohkaisuryypyt halkopinolla historiaa tanssilavoilla – alle nelikymppiset miehet puuttuvat parketeilta

Lavatanssikulttuuri on uudistunut roimasti parissakymmenessä vuodessa. Nyt lavoilla tanssivat hyväkuntoiset parit ja juomana on silkka vesi.

Riitta ja Lauri Pitkäsellä riittää perspektiiviä tanssikulttuurin arvioimiseen. Pitkäset ovat kurssittaneet suomalaisia tanssin taitajiksi jo parikymmentä vuotta. Kahdeksan vuotta sitten Riitta ja Lauri ostivat Martti Vainion tunnetuksi tekemän Kievarin Äänekosken Hietamalta, 13-tien varrelta ja järjestävät siellä nyt tansseja hyvällä menestyksellä.

– Täällä liikkuu nyt raitista ja mukavaa porukkaa. Ennen oli halkopinon välissä pullot ja käytiin ryypyllä, ennen kuin uskallettiin lähteä tanssilattialle. Kännääminen ei ole enää tavoite lavoilla ja hyvä niin - tanssitaito jää kuitenkin sinne viinapulloon, miettii Lauri Pitkänen.

– Kun tanssitaito karttuu, niin ei tule tanssilattialla törmäilyjäkään, jatkaa Riitta Pitkänen.

Piilossa olleet latinolanteet löytyvät suomalaisiltakin. Lauri Pitkänen

Tanssikansan raitistumisen lisäksi tanssikulttuurissa on uudistunut musiikkivalikoima. Perinteisien humpan, valssin ja tangon rinnalle on tullut uusia virtauksia maailmalta.

– Tänä päivänä tanssitaan tosi paljon swingitansseja, käden ali tansseja, jiveä, jivestä kehittynyttä fuskua, ruotsalaista buggia, swingiä, lindy hoppia ja boogie-woogieta, luettelee Lauri.

– Ja lattarit ovat tulleet lavoille, salsat ja rumbat. Piilossa olleet latinolanteet löytyvät suomalaisiltakin, kun vähän rasvaillaan.

Rohkaisuryyppypullot tanssipaikkojen halkopinoissa ovat katoavaa kansanperinnettä. Ismo Pekkarinen / AOP

Suomalaiset tanssivat monipuolisesti

Lauri Pitkänen korostaa, että suomalaisten pitäisi olla ylpeitä, sillä meillä osataan tanssia hyvin ja monipuolisesti.

– Ulkomailla suomalaisten tanssitaitoa hämmästellään. Joissakin maissa tanssitaan salsaa hyvin, joissakin maissa tangoa, mutta suomalaiset tanssivat kaikkea hyvin.

Nautinto yhdessä tanssimiselle syntyi heti ja sen jälkeen se on ollut yhtä nautintoa. Lauri Pitkänen

Äänekoskelaiset Riitta ja Lauri Pitkänen ovat pyörittäneet yhteistä yritystä pian 20 vuotta. Lähes kymmenkunta vuotta sitten pariskunta osti lisäksi Hietamalla sijaitsevan Kartano Kievarin, jossa järjestetään tanssi-iltoja. Kievarin tansseissa pari myös tapasi toisensa.

– Täällä Martin Kievarissa oli naistentanssit ja minä kävin hakemassa Lauria tanssimaan. Siitä ne yhteiset askeleet löytyivät aika äkkiä. muistelee Riitta Pitkänen.

– Kyllä ne yhteiset askeleet löytyivät. Nautinto yhdessä tanssimiselle syntyi heti ja sen jälkeen se on ollut yhtä nautintoa, säestää aviopuoliso Lauri Pitkänen.

Riitalle ja Laurille tanssi tuli tutuksi jo nuoruudessa. Saarijärveläissyntyinen Riitta muistaa käyneensä 13-tien varren Kievarissa nuorena. Jyväskylässä kasvanut Lauri pyöri nuoruudessaan kotikaupungin lavoilla: Ainolassa ja Koivurannassa kesäisin sekä Kivistöllä ja Valorinteellä talvisin.

Suomalaiset hallitsevat useita tanssilajeja. Johanna Manu / Yle

Tanssista elämäntyö Martin Kievarin ostosta

Riitan ja Laurin tapaamisesta on jo yli 20 vuotta. Kun yhteinen taival alkoi, ryhtyivät he järjestämään kursseja lavatanssin harrastajille. Niitä on pidetty ja pidetään edelleenkin muun muassa Karstulassa, Saarijärvellä, Vaajakoskella ja Äänekoskella.

Lähes kahdeksan vuotta sitten pariskunta osti toisella yrittämällä Martti Vainiolta Hietamalla sijaitsevan kievarin ja ryhtyivät myös tanssien järjestäjiksi. Tanssista ja Kartano Kievarista tuli molemmille elämäntyö.

– Hullunahan meitä pidetttiin, mutta pikkuhiljaa on saatu talo pyörimään ja käyttöaste nousemaan. Paljon on investoitu ja tehty remonttia, lämmitysmuoto vaihdettu öljystä maalämpöön ja liikevaihto on kohta triplaantunut. Majoituspuolella talviviikotkin ovat aika täysiä, iloitsee Lauri Pitkänen.

Joillakin on kolmivuorotyö ja meillä ainavuorotyö. Lauri Pitkänen

Kartano Kievarissa pyörii kesäisin suosittu Teatteri Eurooppa Neljän kesäteatteri. Huvikeskuksessa kokoontuvat monet yhdistykset ja yritykset ja etenkin tanssin ystävät. Tanssi työllistää Riittaa ja Lauria aamusta iltaan ja yöhön. Heidän lisäkseen Kievarissa ahertaa kaksi vakituista työntekijää ja ekstraajia tanssi- ja tapahtumailtoina. Riitta leipoo kaikki mitä Kievarissa tarvitaan ja Lauri puolestaan kokkaa kaikki ruoat tapahtumissa.

– Joillakin on kolmivuorotyö ja meillä ainavuorotyö, mutta tämä on mukavaa ja monipuolista touhua ja täysin vapaaehtoista, vakuuttaa Lauri.

Lindy hop on yksi uusista tanssisuosikeista. Noora Takamäki / Yle

Alle nelikymppiset miehet puuttuvat lavoilta

Pitkästen tanssikursseilla on riittänyt väkeä tasaisesti liki 20 vuotta. Viime vuosi oli ennätysvilkas. Kurssit vetävät etenkin 40-50 -vuotiaita pariskuntia, jotka haluavat uuden harrastuksen lasten muutettua pois kotoa.

– Alle nelikymppiset miehet ovat ongelma. Heitä ei ole tanssin parissa. Miesten pitäisi tajuta, että kun opettelee tanssin, niin siitä saa melkoisen valttikortin naismarkkinoilla. Kyllä tanssitaitoisille pojille on vientiä, vaikka olisivat vähän rumempiakin, kävihän minullakin tuuri, leukailee Lauri.

Emäntä komentaa ja minä tottelen. Lauri Pitkänen

Riitta ja Lauri Pitkäsen elämä on melkeinpä pelkkää tanssia. Yhdessä ollaan jatkuvasti, miltei yötä päivää eikä juurikaan riidellä. Toki pinna välillä kiristyy, mutta vain hetkeksi. Pitkän parisuhteen salaisuudeksi Lauri tietää tasa-arvon.

– Emäntä komentaa ja minä tottelen, nauraa Lauri.

–Ei se nyt ihan noin ole, toppuuttelee Riitta ja arvioi, että molempien pitkän pinna auttaa rinnakkaiselossa.