Työministeri uskoo aktiivimallin toimivan myös Lapissa

Työttömien aktiivimalli on ollut voimassa vuoden alusta lähtien. Se on saanut osakseen kiivasta vastustusta koko maassa, mutta etenkin harvaan asutuilla alueilla, joista palvelut ovat kadonneet aikapäiviä sitten. Hallituksen aktiivimalli sai aikaan arvosteluryöpyn myös Lapissa. Aktiivimallissa työttömän päivärahaa leikataan, ellei hän osoita aktiivisuutta työskentelemällä kahdeksantoista tuntia kolmessa kuukaudessa tai osallistumalla koulutukseen.

Työministeri Jari Lindström sanoo olevansa Lapissa opintomatkalla. Hän on keräämässä tietoa siitä, miten Lapissa aktiivimallista ajatellaan. Työministeri Jari Lindström myöntää, että aktiivimallin toteuttamisessa on Lapissa haasteita etenkin pitkien etäisyyksien ja erilaisten olosuhteiden vuoksi.

- Meidän on otettava huomioon aktiivimallin toteuttamisessa Lapin erityisolosuhteet. Täällä etäisyydet ovat pitkiä ja elinkeinorakenne erilainen kuin Etelä- Suomessa. nyt olemme kuulemassa maakunnan viestiä siitä, mitä meidän on tehtävä helpottaaksemme aktiivimallin aktiivisuuden toteuttamisen työkaluja , ministeri Lindström kertoo.

Työtön tarvitsee apua, ei piiskaa

Kesäkuusta lähtien työttömänä ollut Tuuli Kärhä sanoo hakeeneensa työtä heti valmistumisensa jälkeen aktiivisesti koko ajan. Hän piti tilannettaan melko vaikeana ennen kuin huomasi hakea Rovaniemen Ohjaamosta apua.

- Tuntuu jotenkin siltä, että on tosi hankalaa päästä itsekseen työn syrjään kiinni. onneksi kävin eilen Ohjaamossa ja nyt näyttää jo paremmalta kun sain heti apua ongelmiin, Tuuli Kärhä toteaa.

Kärhä pitää hyvänä , että työttömiä pyritään aktivoimaan, mutta hän ei oikein luota aktiivimallin keinoihin.

- Jos on ollut esimerkiksi vähän pitempään työttömänä niin luultavasti on hyvin vaikea päästä työelämään kiinni. Tää malli vaan pakottaa työttömät tekemään asioita joita he eivät edes välttämättä pysty tekemään. Nyt tarvittaisiin enemmän apua kuin pakottamista, sanoo Tuuli Kärhä.

Ministeri Lindström vieraili tiistaina Rovaniemellä valtakunnallisilla Ohjaamopäivillä.