Kuntatyönantajat ja SuPer näyttivät vihreää valoa kunta-alan neuvottelutulokselle

Sekä Kuntatyönantajat KT että Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer hyväksyivät tiistaina kunta-alan neuvottelutuloksen.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pääsivät sopimukseen viime torstaina pitkien neuvottelujen päätteeksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy hyväksyi ehdotuksen jo viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä heti neuvottelujen päätyttyä.

Neuvottelutulosta edelsi viime viikolla ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka vaikutti muun muassa sairaaloissa ja päiväkodeissa.

Sopimus nostaa palkkoja toukokuun alussa 26 eurolla tai vähintään 1,25 prosenttia. Ensi vuoden alussa tulee paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja ensi vuoden huhtikuussa vielä prosentin yleiskorotus. Ratkaisuun sisältyy tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä.

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sanoi pitävänsä tärkeänä, että kunta-alan sopimusratkaisu on kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen. Uusi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa maaliskuun 2020 loppuun. Sopimuksessa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo.

Lue myös:

Analyysi: Kuntien palkkaneuvottelijoilta löytyi luovuutta

Ensi vuonna 260 euroa ylimääräistä, oikeus jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta sairasta lasta – näistä asioista kunta-alan työehdoissa sovittiin

Kunta-alan työehtokiistaan on syntymässä sopu – Kertaerästä kovin vääntö

"Pitäkää tunkkinne!" – Tehyn jäsenet suuttuivat kunta-alan neuvottelutuloksista, mutta harva jätti liiton

Miksi kunta-alan neuvottelutulos on Tehyn johdon mielestä niin hyvä? Puheenjohtaja puolustaa parjattua sopimusta