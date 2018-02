Hollannissa ulkoministeri sai lähteä Putin-kommenttien takia

Hollannissa pääministeri Mark Rutten hallitus on joutunut kiperään tilanteeseen, kun pääministerin kanssa samasta puolueesta oleva ulkoministeri Halbe Zijlstra erosi tehtävästään tiistaina. Neljän puolueen hallituskoalitio on hauras, sillä on vain yhden paikan enemmistö parlamentissa.

Vain neljä kuukautta virassaan olleen Zijlstran eroaminen johtui siitä, että hän oli valehdellut olleensa paikalla tapaamisessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa 12 vuotta sitten.

Ulkoministeri myönsi valehdelleensa asiassa maanantaina, mutta väitti hänellä olleen toisen käden tietoja tapaamisesta.

Viime vuonna vaalikampanjan aikana Zijlstra väitti henkilökohtaisesti kuulleensa, kuinka Putin puhui suur-Venäjän luomisesta vuonna 2006.

Eroilmoitus tuli vain muutama tunti ennen kuin Zijlstran piti lähteä viralliselle vierailulle Venäjälle. Zijlstran oli määrä tavata matkallaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

Suhteita kiristää matkustajakoneen kohtalo

Hallituksen joutuminen kohun keskelle tekee hallaa Hollannin ja Venäjän välisille suhteille, jotka nyt jo ovat huonolla tolalla.

Maat ovat kiistelleet vuonna 2014 Ukrainassa alasammutun Malaysia Airlinesin koneen takia. Koneessa oli yli 190 hollantilaista.

Hollanti on väittänyt, että kone ammuttiin alas venäläisvalmisteisella Buk-ohjuksella, joka laukaistiin Venäjän tukemien joukkojen alueelta. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Venäjä närkästyikin ulkoministerin sanomisista ja kommentoi väitteiden tarkoituksena olevan vain levittää väärää tietoa Venäjän aikeista.

Hollannin ulkoministeriksi tulee väliaikaisesti Sigrid Kaag, joka on johtanut vuonna 2013-2014 YK:n operaatiota Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseksi.

