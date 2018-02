Tuore selvitys puhuu karua kieltä: Perusturvan heikennykset iskivät työttömiin, opiskelijoilta leikattiin kymmeniä euroja

Tänään keskiviikkona julkaistun selvityksen mukaan esimerkiksi peruspäiväraha olisi ilman indeksijäädytyksiä ensi vuonna jo noin 725 euroa kuukaudessa, kun se nyt on jäänyt alle 700 euroon.

Perusturvaan viime vuosina tehdyt heikennykset ovat osuneet etenkin työttömiin, lapsiperheisiin ja opiskelijoihin, selviää sosiaali- ja terveysalan järjestö Sosten selvityksestä (siirryt toiseen palveluun).

Sosten teettämässä selvityksessä tarkastellaan sosiaaliturvaetuuksia ja verotuksia vuosina 2012–2019. Vuoden 2019 osalta on otettu huomioon nykyisen hallituksen ohjelma ja budjettikehyspäätökset.

Selvityksen mukaan vuosina 2012–2015 sosiaalietuuksiin tehdyt muutokset suosivat pienituloisia, mutta vuoden 2015 jälkeen tehdyt muutokset ovat heikentäneet heidän asemaansa.

Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti indeksijäädytyksillä. Myös etuustulojen verotuksen kiristäminen on vaikeuttanut etuuksien varassa elävien ihmisten toimeentuloa. Selvityksen mukaan perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen ja tulee jäämään vielä lisää tulevina vuosina.

Ilman indeksijäädytyksiä esimerkiksi työttömän peruspäiväraha olisi ensi vuonna jo noin 725 euroa kuukaudessa, mutta indeksijäädytysten takia se on jäänyt alle 700 euroon.

Myös esimerkiksi korkeakouluopiskelijan opintotuki olisi ilman indeksijäädytyksiä ensi vuonna jo yli 300 euroa, kun se on leikkausten ja jäädytysten myötä jäänyt noin 250 euroon.

Lapsilisä olisi Sosten selvityksen mukaan ilman indeksijäädytyksiä ensi vuonna jo yli 110 euroa, kun se todellisuudessa on jäänyt noin 95 euroon.

Soste on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö, johon kuuluu yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

