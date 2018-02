Valvira: Varoituksen saanut lääkäri vaaransi potilaiden turvallisuuden kokeellisilla hoidoillaan – "Ei itse vaikuta näkevän riskiä"

Monet Ville Pöntysen omista potilaista puolustavat häntä sitkeästi. Valviran mukaan hän on kuitenkin hoitanut joitakin potilaitaan epäasianmukaisesti.

Tapaus koskee muun muassa T3-kilpirauhashormonia, jonka käyttö lääkityksessä on herättänyt kovaa keskustelua niin lääkäreiden kuin potilaidenkin keskuudessa. Varoituksen saanut lääkäri aikoo viedä asian oikeusasiamiehen käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on julkistanut perustelut kirjalliseen varoitukseen, jonka se antoi viime viikolla kuopiolaiselle lääkärille Ville Pöntyselle. Valviran mukaan Pöntynen on vaarantanut potilasturvallisuuden hoitaessaan potilaita kokeellisilla menetelmillään.

Tapaus on herättänyt kilpirauhaspotilaiden ja lääkärien keskuudessa kovaa keskustelua muun muassa sen vuoksi, että Pöntynen on käyttänyt potilaiden hoidossa kilpirauhashormonia (T3) suositusten vastaisesti. Osa Pöntysen omista potilaista puolustaa hänen menetelmiään kiivaasti, mutta Valvira katsoo, että hoitomuodot olivat osin epäasianmukaisia tai jopa vaarallisia.

Tarpeettomia terveysriskejä, jotka voivat johtaa vakaviinkin seurauksiin vaarantaen potilasturvallisuutta. Valviran päätöksen yhteenvedosta

Viranomaisten tutkittavana oli 18 potilasta, joita Pöntynen oli hoitanut pääosin kilpirauhas- tai CFS-potilaina (väsymysoireyhtymä) tai suoliston mikrobiongelmasta kärsivinä potilaina. Valviran mukaan lääkäri käytti heidän hoidossaan "huomattavan paljon lääketieteellistä erityisosaamista vaativia hormonivalmisteita", joilla hoitaminen kuuluisi suositusten mukaan endokrinologille tai sisätautien erikoislääkärille, ei yleislääkärille, joka Pöntynen on.

Kyse ei pelkästään T3-hoidoista

Tutkinta ei koskenut pelkästään T3-hormonihoitoja, vaan myös muun muassa hydrokortisonin, testosteronihoitojen ja sienilääkkeiden (siirryt toiseen palveluun) käyttöä. Yksittäisiä väsymysoireyhtymää sairastavia potilaita Pöntynen hoiti nesteyttämällä heitä keittosuolalla ja antamalla happihoitoja, mitä Valviran kuulema lääkärikollega arvosteli uskomushoidoiksi. Päätöksen tukena käytetyn asiantuntijalääkärin mukaan jotkin hoidot ovat myös aiheuttaneet haittaa potilaille.

– Pöntynen on diagnostiikka- ja hoitomenetelmillään aiheuttanut potilailleen tarpeettomia terveysriskejä, jotka voivat johtaa vakaviinkin seurauksiin vaarantaen potilasturvallisuutta, kirjallisessa varoituksessa todetaan.

Minun lääkärinoikeuteni säilyisivät, jos jättäisin potilaat hoitamatta. Ville Pöntynen

Valvira pitää erityisen huolestuttavana sitä, että Pöntynen ei itse vaikuta näkevän toiminnassaan potilasturvallisuusriskiä.

Valviran työkalupakissa olisi ollut kovempikin keino

Viranomainen olisi voinut myös rajoittaa Pöntysen oikeutta toimia lääkärinä. Aiemmin Valvira on rajoittanut usean T3-hoitoja vasten suosituksia antaneen lääkärin oikeuksia. Hoidoissa on riskinä on muun muassa kilpirauhasen liikatoimintaa vastaava tila potilaalle. Tällä kertaa Valvira päätyi kuitenkin kirjalliseen varoitukseen.

Sallitun ja kielletyn raja on epämääräinen. Ville Pöntynen

Ratkaisuun vaikutti Pöntysen nuhteeton menneisyys ja se, että Valvira katsoi hänen olevan valmis "muuttamaan käytäntöjään asianmukaisiksi, mikäli muutoksen tarve perustuu puolueettomaan, objektiiviseen ja lääketieteellisesti perusteltuun arvioon". Sinänsä linjaa ei ole muutettu aikaisempien vastaavien tapausten jälkeen, sanoo Valviran lakimies Marja Neuvonen.

– Valvira tulee jatkamaan valvontaa ja tarvittaessa harkitsemaan turvaamistoimenpiteiden tarvetta (lääkärinoikeuden rajoittaminen tai poistaminen), mikäli Pöntynen ei muuta hoitokäytäntöjään sellaisiksi, ettei hän toiminnallaan vaaranna potilasturvallisuutta.

Pöntynen aikoo viedä asian oikeusasiamiehelle

Oma kysymyksensä on, pitääkö Pöntynen Valviran ratkaisua "puolueettomana, objektiivisena ja lääketieteellisesti perusteltuna". Hän on asiansa käsittelyn aikana arvostellut voimakkaasti muun muassa Valviran käyttämiä asiantuntijalääkäreitä.

– Lähdemme tietysti siitä, että Pöntynen noudattaa tätä päätöstä. Se oli yksi peruste sille, miksi päädyttiin kirjalliseen varoitukseen eikä oikeuksien rajoittamiseen, Valviran lakimies Marja Neuvonen sanoo.

Pöntynen on jo itse ehtinyt kertoa blogissaan (siirryt toiseen palveluun) pyytävänsä oikeusasiamiestä tutkimaan Valviran käyttämän asiantuntijalausunnon, jonka antoi Suomen Endokrinologiyhdistyksen puheenjohtaja. Endokrinologit ovat hormoneja tuottavien elinten sairauksia hoitavia erikoislääkäreitä. Yhdistys on suhtautunut kriittisesti T3-hoitoihin. Valvira on painottanut ratkaisussa yhdistyksen puheenjohtajan lausuntoa, mutta Pöntysen mielestä tämä ei ole pätevä T3-hoidon asiantuntija.

Blogissaan Pöntynen myös syyttää Valviraa, Endokrinologiyhdistystä ja T3-hoitoihin kantaa ottanutta valtion palveluvalikoimaneuvostoa "rakenteellisesta korruptiosta" ja pyytää potilaita jakamaan kokemuksia "endokrinologien osaamattomuudesta ja asenteesta".

"Sallitun ja kielletyn raja on epämääräinen"

Ville Pöntynen ei sano suoraan, muuttaako hän toimintaansa Valviran päätöksen vuoksi. Hän kertoo kuitenkin "huomioivansa" varoituksen muun muassa kroonista väsymysoireyhtymää sairastavia potilaita hoitaessaan.

Lisäksi hän pyytää Valviralta vielä tarkennusta siihen, mitkä ovat kokeellisia hoitoja. Esimerkiksi T3-hoitoa hän ei sellaisena pidä, koska lääke on ollut käytössä kymmeniä vuosia.

– Päätöksestä ei aukea, missä yhteydessä T3-yhdisteitä saa käyttää vai onko niin, että niitä ei saa käyttää ollenkaan. Sallitun ja kielletyn raja on epämääräinen. Tähän maahan pitää saada selkeät linjat, hän perustelee.

Lähdemme tietysti siitä, että Pöntynen noudattaa tätä päätöstä. Marja Neuvonen

Pöntysen tapauksen käsittelyä ovat seuranneet tarkasti paitsi muut lääkärit, myös kilpirauhaspotilaat. Osa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista potilasta kokee tulleensa laiminlyödyksi julkisessa terveydenhuollossa. Heitä edustaa Suomen kilpirauhaspotilaat ry, joka perustettiin pari vuotta sitten vaihtoehdoksi isommalle Kilpirauhasliitolle. Yhdistys on tukenut Pöntystä suoraan.

Pöntynen on julkaissut netissä kymmeniä hänen omien tyytyväisten potilaiden kertomuksia. Joukossa on jopa potilas, jonka hoitoa Valviran asiantuntijalääkäri piti vaarallisena, mutta joka itse on saamaansa hoitoon hyvin tyytyväinen.

Tästä ristiriidasta hoitosuositusten ja potilaiden omien kokemusten välillä kertoo hyvin tämä Yle Akuutin tarina kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavasta Elinasta.

Yksi Valviran asiantuntijalääkäri antaa lausunnossaan tunnustusta Pöntyselle siitä, että hän on tutkinut potilaita kokonaisvaltaisemmin kuin julkisessa terveydenhuollossa usein on mahdollista. Tämä on tärkeää monille potilaille, joiden oireisiin ei ole löytynyt selitystä tavanomaisen lääketieteen keinoin. Lausunnossa kuitenkin varoitetaan myös ylilääkinnän vaaroista näissä tapauksissa.

– Minun lääkärinoikeuteni säilyisivät, jos jättäisin potilaat hoitamatta, Pöntynen kuittaa.

Taustalla kaksi kollegoiden ilmoitusta ja nimetön puhelinsoitto

Pöntysen toiminta tutkittiin Valvirassa, koska kaksi kollegaa teki hänestä ilmoitukset viranomaisille. Toinen ilmoituksista koski hydrokortisonin käyttöä ilman lääketieteellisiä perusteita. Toisessa ilmoituksessa kollega pyysi viranomaisia tutkimaan uskomuslääketieteellisinä pitämänsä menetelmät, joilla Pöntynen oli hoitanut kroonista väsymysoireyhtymää sairastavia potilaita.

Lisäksi Valvira sai tutkinnan aikana nimettömän vihjeen puhelimessa mieheltä, joka oli huolestunut Pöntysen antamista hormonihoidoista luettuaan niistä Kuopion Kaupunkilehdestä.

Pöntynen voi halutessaan valittaa saamastaan kirjallisesta varoituksesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.