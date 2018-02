Muistatko vielä kisastudiot jumppasalissa? Moni koulu on luopunut perinteestä, mutta osa opettajista pitää siitä kiinni

Olympiakisojen seuraaminen on pitkälti kiinni penkkiurheilua harrastavista opettajista. Kuusamossa telkkarin ääreen asettuminen on liikuntakasvatusta.

Mistä on kyse? Kouluilla on mahdollisuus järjestää kasvatuksellinen oppitunti esimerkiksi seuraamalla olympialaisia.

Nykyisin yhä harvemmat koululaiset ovat kiinnostuneita urheilun suurtapahtumista.

Kuusamon kolmesta syrjäkylän koulusta yhdessä oppilaat seuraavat Etelä-Korean olympialaisia koulupäivän aikana.

Kuusamo

Mäkelän kyläkoululla oppilaat nautiskelevat iltapäivällä välipalakseen laskiaispullaa. Kyytipojaksi kulautetaan kuumaa kaakaota.

Kuusamolaiskoulun johtajaopettajan Esko Hutun luokassa tunnelma tiivistyy iltapäivän alussa. Perinteisen liitutaulun peittää iso näyttötaulu, joka on viritetty olympialaisten kanavalle. Krista Pärmäkoski ja Ristomatti Hakola starttaavat pian sprinttiladulle.

Mäkelän koululla on perinteenä katsoa arvokisoja. Ensio Karjalainen / Yle

Oppilaat näyttäisivät nauttivan enemmän välipalasta, kuin olympialaisista. "Urheiluhullu" opettaja haluaa kuitenkin viestiä oppilailleen rehtiä olympiahenkeä liikunnan iloineen.

– Meillähän on pedagoginen vapaus valita menetelmät, miten me pääsemme tavoitteisiin opiskelussa. Tämähän on oivaa liikuntakasvatusta.

Perinteenä vain yhdessä koulussa

Esko Huttu hehkuttaa menestyvien urheilijoiden, kuten Enni Rukajärven tai Krista Pärmäkosken olevan mainioita esimerkkejä oppilaille. He ovat Hutun mielestä hyvillä arvoilla varustettuja nuoria, terveitä ihmisiä.

Mäkelän koululla on katsottu vuosikymmeniä arvokisoja oppilaiden kanssa. Kuusamon kolmesta jäljellä olevasta kyläkoulusta vain Mäkelän koululla perinne on säilynyt. Se johtuu ehkäpä opettajan intohimoisesta suhtautumisesta huippu-urheiluun.

– Ilman muuta olympialaisia katsellaan oppilaiden kanssa. Kisathan järjestetään vain kerran neljässä vuodessa, Huttu toteaa.

Jääkiekko nostaa tunnelmaa

Maastohiihto ei ole tänä päivänä nuorison seurannassa ykköslaji. Silti tunnelma kyläkoulun kisastudiossa lämpenee erityisesti suomalaisten startatessa ladulle.

Sprinttikisan heikohko menestys sai oppilaat hiljaiseksi. Ensio Karjalainen / Yle

– Krista on kova, toteaa kisarupeaman aikana ruutuvihkolle hiihtoteemaisen aiheen raapustanut alakoululainen Jonna Nevala.

Suomalaismenestys jäi odotuksiin nähden heikoksi. Kyläkoululla aiotaan siitäkin huolimatta palata kisatunnelmiin johtajaopettajan luokkaan.

– Nyt on hyvä seurata kisoja koulutyön ohessa, kun lähetykset tulevat koulupäivän aikana. Kun pääsemme jääkiekkoon, uskon tunnelman nousevan, johtajaopettaja Esko Huttu ennustaa.