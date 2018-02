Alanis Morissette Pori Jazzin lauantain pääesiintyjäksi

Alanis Morrissette kuvattuna esiintyessään Masters of Music -konsertissa Hyde Parkissa heinäkuussa 2014.

Kanadalainen laulaja-lauluntekijä on konsertoinut pitkällä urallaan vain kerran aiemmin Suomessa. Hän esiintyi Helsingin Arenassa kesällä 1999.

Alanis Morissette esiintyy Porin jazzfestivaalilla lauantaina 21. heinäkuuta.

Laulaja-lauluntekijä Alanis Morissette nousi pop-taivaan isoimpien tähtien joukkoon, kun hän julkaisi vuonna 1995 kolmannen studioalbuminsa “Jagged Little Pill”. Albumista nousivat hiteiksi muun muassa “Ironic”, “You Oughta Know” ja “Hand In My Pocket”

Kanadalainen Morissette on julkaissut yhteensä kahdeksan studioalbumia ja tullut musiikkiuransa ohella tunnetuksi näyttelijänä.

Hän on myynyt urallaan yli 60 miljoonaa albumia ja voittanut seitsemän Grammy-palkintoa.

Morissette on esiintynyt muun muassa Weeds- ja Sinkkuelämää-sarjoissa sekä Dogma-elokuvassa.

Morissette valmistelee parhaillaan uutta albumia, jonka on ennakoitu ilmestyvän tänä vuonna.

Pori Jazz järjestetään 14.–22. heinäkuuta. Festivaali on järjestyksessään 53:s.