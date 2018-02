Trumpin asianajaja myöntää: Maksoin pornotähdelle 130 000 dollaria

Asianajaja ei kerro, miksi hän summan maksoi tai tiesikö presidentti Donald Trump maksusta, asiasta uutisoinut The New York Times -lehti kertoo.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pitkäaikainen asianajaja vahvistaa, että hän on maksanut 130 000 euroa pornonäyttelijälle, kertoo The New York Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Asianajaja Michael D. Cohen ei kuitenkaan kerro, miksi hän summan maksoi.

Näyttelijä on aiemmin väittänyt, että hänellä olisi ollut vuonna 2006 lyhyt suhde Trumpiin. The Washington Post -lehti uutisoi viime kuussa, että asianajaja olisi maksanut 130 000 dollaria, jotta näyttelijä ei olisi kertonut suhteesta. Tämä oli lehtitiedon mukaan uhannut julkistaa sen presidentinvaalien alla.

Cohen sanoo The New York Timesille antamassaan lausunnossa, että hän maksoi summan omasta taskustaan. Cohenin mukaan Trump Organization -konserni tai Trumpin vaalikampanja eivät olleet maksussa osallisina eivätkä ne ole korvanneet maksua hänelle.

Cohen ei suostunut vastaamaan jatkokysymyksiin siitä, tiesikö Trump maksusta, miksi Cohen maksoi pornotähdelle tai hän onko hän tehnyt muita vastaavia maksuja viime vuosina.

Cohen on aikaisemmin sanonut, että Trump kiistää suhteen pornotähteen.