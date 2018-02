Yläkoulu voitti Nenäpäivän keräystuloksellaan Isac Elliotin keikan – "Tosi isoo rispektii"

Variskan koululla Vaasassa koettiin tänään ainutlaatuinen hetki, kun koulun salin lavalle nousi Isac Elliot.

Variskan yläkoululaiset voittivat (siirryt toiseen palveluun) Isac Elliotin keikan koululleen viime Nenäpäivänä, kun keräsivät hyväntekeväisyyteen yli 4000 euroa.

Koululla yhdistettiin Nenäpäivä ja Taksvärkki, ja oppilaat keräsivät rahaa työskentelemällä yrityksissä tai koululla. Koululla myös järjestettiin hyvän mielen tempauksia ennen Nenäpäivää.

– Tämä on tosi iso juttu. Koko Suomesta just meidän koulu voitti. Se on uskomatonta, sanoo Lina.

Keikka alkamassa ja eturivin paikat varattu. Jarkko Heikkinen/Yle

8-luokkalaiset Lina Bashier, Teea Kauppila ja Fanny Vieri tunnustautuvat Isac Elliotin faneiksi. Jännitys ennen keikkaa oli käsinkosketeltavaa.

– Oon fanittanut ensimmäisestä biisistä. Tämä on tosi iso juttu mulle, Teea sanoo.

Tytöt osaavat Isacin laulut ulkoa. Ennen keikan alkua toiveena on, että omat suosikit soisivat myös tällä kertaa.

– Musta tuntuu, että Lina ehkä joutuu mua pitelemään, koska aion muuten juosta [lavalle], Fanny sanoo.

– Mä taidan juosta itsekin, Lina kuittaa.

Isac Elliot haluaa tehdä hyväntekeväisyyttä, joten hän sanoi arvostavansa Variskan koulun oppilaiden Nenäpäivä- ja Taksvärkki-keräyksen tulosta. Jarkko Heikkinen/Yle

"Tosi isoo rispektii"

Isac Elliotille Variskan koulukeikka oli ensimmäinen laatuaan.

Variskan koulun saavutus hyväntekeväisyyskeräyksessä saa artistilta kehut.

– Tosi isoo rispektii, että ne on keränneet noin paljon rahaa. Olen tosi fiiliksissä, mutta en tiedä mitä odottaa mitä tulee. Hauskaa varmaan, Isac Elliot sanoo.

Isac Elliot osallistuu mielellään hyväntekeväisyyteen.

– Rakastan musiikin tekemistä ja että teen sitä mitä rakastan ja voin samalla auttaa ihmisiä, on tosi siistiä.

– Mulla on niin paljon seuraajia, että on aika siistiä, että pystyn auttamaan ja ehkä saan samalla myös fanit auttamaan, Isac Elliot sanoo.