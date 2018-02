Kokoomusvaikuttajien joukkopaosta sote-firmoihin vaaditaan selvitystä – "Tiedettäisiin, että kaikilla olisi puhtaat jauhot pussissa"

Keskustaa ja sosiaalidemokraatteja pännii kokoomuslaisten valuminen yksityisen terveysbisneksen johtopaikoille samaan aikaan, kun eduskunnan pitäisi tehdä miljardiluokan päätöksiä sote-uudistuksesta.

Hallituspuolue Kepun ja oppositiopuolue demareiden kaksi edustajaa on ääneen tunnistanut tilanteessa korruptoituneisuuden vaaran. Samasta varoittelivat myös alkukuusta rikosoikeuden professorit Ylen jutussa sanomalla, että "ahneus sokaisee ihmiset".

Sosiaalidemokraattien varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) haluavat nyt oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) selvittävän aiheuttaako poliitikkojen rivakka siirtyminen yksityisiin yrityksiin ongelmia.

Maarit Feldt-Ranta. Petteri Paalasmaa / AOP

Selvitystä kaivataan kiireellisesti

– Ensisijaista olisi, että oikeusministeri Antti Häkkänen oikeusministeriössä selvittäisi, mikä tämä tilanne on – meillä on kansainvälisiä esimerkkejä, joissa on päättäjillä karensseja – ja käytäisiin läpi tämä asia, Feldt-Ranta sanoi keskiviikkona Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

– Tämä olisi kiireellinen ja akuutti senkin takia, koska tänä keväänä eduskunnassa käsitellään sekä sote- että maakuntauudistus. Tiedettäisiin mikä on käytäntö ja että kaikilla olisi puhtaat jauhot pussissa.

Samassa keskustelussa Hannakaisa Heikkinen piti myös selvitystä tärkeänä.

– Selvityksen pohjalta kävisimme keskustelua eduskunnassa, Heikkinen sanoi.

Heikkisen mukaan olisi tärkeää viestiä kansalaisille, että eduskunta ei ole "vain joidenkin tahojen talutusnuorassa.".

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen. Toni Pitkänen / Yle

Zyskowicz ei kaipaa selvitystä

Ykkösaamussa niin ikään keskustelijana ollut kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz ei samalla tavalla syttynyt tivaamaan oikeusministeriön selvitystä.

– Totta kai voidaan käydä keskustelua siitä, onko eduskunnasta liian matalalla kynnyksellä mahdollisuus lähteä. Kansanedustaja valitaan neljäksi vuodeksi, jolloin lähtökohtana on oltava, että siellä koko vaalikausi ollaan. Mutta kuten on nähty, kaikista puolueista siirrytään erilaisiin tehtäviin julkiselle ja yksityiselle puolelle, Zyskowicz sanoi.

Keskustan Hannakaisa Heikkinen nosti aiheesta lokakuussa (18.10.) pienen äläkän kirjoittamalla Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) "Neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun tekstejä yritetään hyväksyttää lankoja pitkin pörriäisissä."

Terveysfirmat rekrytoineet kokoomuksesta

Pörriaiset viittaa terveysalan yrityksiin Mehiläiseen ja Terveystaloon. Terveystalon liiketoimitajohtajaksi oli aiemmin siirtynyt entinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok.) ja Mehiläisen johtoon oli noussut entinen kansanedustaja Lasse Männistö (kok.) sekä Mehiläisen liiketoiminnan kehityspäälliköksi kokoomusministerien entinen avustaja Joonas Turunen.

Kokoomuslaisten parveiluun terveysfirmoissa oli kiinnittänyt huomionsa jo syyskuussa Feldt-Ranta blogissaan (siirryt toiseen palveluun) otsikolla "Kokoomuksen toiminta näyttää poliittisen tiedon ja vaikutusvallan kauppaamiselta tavalla, jota ei voi hyväksyä".

Uusin uutinen samassa sarjassa on kansanedustaja Sanna Lauslahden (kok.) aie siirtyä Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi (siirryt toiseen palveluun).

Myös kokoomuksen omissa riveissä on oltu huolissaan sote-lobbareiden likeisistä suhteista puolueeseen. Kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen sanoi tasan viikko sitten Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että "Se ei hyvältä näytä".

Satu Kaarnakangas / AOP

Feldt-Rannan mukaan voi syntyä "korruptatiivinen tilanne".

– Ongelma syntyy siitä, jos päättäjä, jonka tehtävä on edistää julkista etua, lennossa vaihtuukin yksityisen edun valvojaksi, Feldt-Ranta sanoi keskiviikkona.

Zyskowicz ei ole kokoomuspoliitikkojen urahankkeista moksiskaan. Hänen mielestään provokatiivisella kirjoittelulla luodaan paikkansa pitämättömiä mielikuvia, jonka jälkeen sitten kauhistellaan, että tällainen mielikuva on syntynyt.

Pelkkä mielikuvakin huolestuttava

Feldt-Ranta on mielikuvasta huolissaan.

– Iso kuva tässä on se miten se näyttäytyy monille meistä päättäjistä ja myös kansalaisille ja medialle.

– Kun meillä on ollut mittava miljardiluokan sote-uudistus meneillään, niin saman aikaisesti aika merkittävä joukko keskeisiä vaikuttajia on yksi toisensa jälkeen siirtynyt keskeisille paikoille yksityisiin soteyrityksiin.

– Minusta jo se on huolestuttavaa, että siihen joudutaan kiinnittämään huomiota ja että syntyy vaikutelma, että tässä ei ole puhtaat jauhot pussissa, Feldt-Ranta sanoi.