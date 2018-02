"Maailma on velkaa Irakille" – Isisistä toipuvalle maalle luvataan miljardeja jälleenrakennukseen

Yksi pahiten kärsineistä alueista on Mosulin kaupunki, jonka Irakin joukot valtasivat viime vuonna takaisin terroristijärjestö Isisiltä. Kuvassa tuhoja Mosulin vanhassakaupungista.

Ulkomaat lupaavat Irakille yli 20 miljardin euron arvosta apua maan jälleenrakentamiseen pitkän konfliktin jäljiltä.

Kuwaitissa järjestetyssä avustuskokouksessa isäntämaa lupasi miljardi dollaria (noin 810 miljoonaa euroa) investointeja ja saman verran lainaa.

Kuwaitin anteliaan lupauksen uskotaan heijastavan maan halua Irakin vakauttamiseen. 28 vuotta sitten Saddam Husseinin johtama Irak miehitti Kuwaitin, mikä johti Yhdysvaltain johtamaan ensimmäiseen Persianlahden sotaan.

Saddam syrjäytettiin toisessa Persianlahden sodassa vuonna 2003. Sodan jälkeen väkivaltaisuudet ovay jatkuneet eri ryhmien vastustettua uutta hallintoa. Viimeisimmässä vaiheessa Irak on käynyt sotaa terroristijärjestö Isisin kukistamiseksi.

Kuwaitin johtaja Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah totesi avustuskokouksessa, ettei Irak selviydy jälleenrakennuksesta ilman apua.

Miljardilupauksia muiltakin

Naapurimaa Turkki lupaa Irakille neljä miljardia euroa luottoa ja Saudi-Arabia 1,2 miljardia. Qatar lupaa 810 miljoonaa euroa luottoa ja investointeja, ja Arabiemiirikuntien liitto 400 miljoonaa.

Apuaan ovat luvanneet myös EU ja useat muut maat. EU tarjoaa 400 miljoonaa euroa, Saksa 300 miljoonaa ja Japani noin 80 miljoonaa.

"Avuntarve yli 70 miljardia"

Irak arvioi, että se tarvitsee jälleenrakennukseen kaikkiaan yli 70 miljardia euroa apua. Pelkästään kotien jälleenrakentamiseen arvioidaan kuluvan 14 miljardia.

Välitön avuntarve on Irakin mukaan noin 18 miljardia.

Yksi kipeimmin apua tarvitsevista alueista on Mosulin kaupunki, jonka Irakin joukot valtasivat viime vuonna takaisin äärijärjestö Isisiltä. Irakin joukkoja tuki Yhdysvaltain johtama liittouma ja operaatioon osallistui myös Iranin tukemia shiiajoukkoja.

Taisteluissa, ilmaiskuissa ja Isisin pommi-iskuissa tuhoutui koteja ja hallintorakennuksia. YK: arvioi, että pelkästään Mosulissa täytyy jälleenrakentaa noin 40 000 kotia.

Irak on jo saanut vuosien varrella mittavaa apua. Pelkästään Yhdysvallat on tukenut jälleenrakennusta noin 50 miljardilla eurolla yhdeksän vuoden aikana. Summasta noin 20 miljardia on mennyt Irakin armeijan vahvistamieen.

Epäluuloisuutta avustusoperaatiota kohtaan on lisännyt yhdysvaltalaistarkastus, jossa havaittiin runsaasti tuhlailua ja korruptiota.

Irak pyrkikin kokouksessa vakuuttamaan taistelevansa korruptiota vastaan. Maa myös houkuttelee ulkomailta investoijia lupailemalla, että vaikka riskit ovat suuret, niin ovat voitotkin.

"Maailma velkaa Irakille"

YK:n pääsihteerin António Guterresin mukaan kansainvälisen yhteisön velvollisuutena on tukea Irakia niiden uhrausten jälkeen, mitkä maa on tehnyt taistellessaan Isisiä vastaan.

– Koko maailma on teille velkaa taistelustanne Isisin muodostamaa maailmanlaajuista uhkaa vastaan, Guterres sanoi. Hänen mukaansa nyt on aika osoittaa kiitollisuutta ja solidaarisuutta irakilaisia kohtaan.

YK itse aikoo keskittyä taisteluja paenneiden ihmisten kotiinpaluun avustamiseen sekä ihmisten päivittäisen elämän parantamiseen.

Lähteet: AP, AFP, Reuters