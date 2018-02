Lumiaura vaurioitti keskiaikaisen Hämeen linnan tiiliseinää

Hämeen keskiaikaisen linnan tiiliseinä on vaurioitunut lumitöissä Hämeenlinnassa. Linnan sisäpihalla sijaitsevan Kruununleipomon kulmasta on irronnut kymmenen tiiltä. Ne on siirretty talteen varastoon odottamaan korjaustöiden alkamista.

Linnan kiinteistönhoidosta vastaavan Senaatti-Kiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Jouko Ketola kertoo, että vielä ei ole varmaa tapahtuiko vahinko sunnuntaina vai maanantaina.

– Leipomon seinään on osunut aurausta tehneen työkoneen osa, Ketola sanoo.

Irronneet tiilet ovat tallessa varastossa. Hannu Harhama / Yle

Vahingot ovat muutaman tuhannen euron luokkaa. Ne korvaa aiheuttaja.

Tärkeää on suojata vaurioitunut seinä säältä, jotta vauriot eivät tulisi nykyistä suuremmiksi.

– Nyt tehdään ensimmäisenä sääsuojaukset. Sen jälkeen rakennushistorialliset suunnittelijat tutkivat, mikä koostumus tiililaasteilla on ja millä tavalla korjaus tullaan toteuttamaan.

Korjaustöihin päästään vasta keväämmällä, kunhan sää lämpenee.