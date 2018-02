Voiko kökköön kertosäkeeseen saada yksinoikeuden? Tuomari päätti Taylor Swiftin hyväksi, ettei voi

Taylor Swift on 28-vuotias amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä, joka aloitti uransa countrymusiikista, mutta siirtyi pop-musiikkiin. Swiftin levyjä on myyty miljoonia ja hänet on palkittu muun muassa Grammy-palkinnoilla kymmenen kertaa.

Tekijänoikeuden rajoja piirrettäessä on otettava kantaa sisällön omintakeisuuteen. Onko tuotos tarpeeksi itsenäinen ja omintakeinen ollakseen teos ja siten tekijänoikeuden suojaama?

Tätä linjanvetoa joutui tekemään myös tuomari Michael W. Fitzgerald.

Lauluntekijät Sean Hall ja Nathan Butler nostivat viime vuonna kanteen popmusiikin supertähteä ja lauluntekijää Taylor Swiftiä vastaan. Hallin ja Butlerin mielestä tähti oli ominut heidän kappaleestaan kertosäkeen hittibiisiinsä Shake it Off.

Hallin ja Butlerin kappaleessa Playas Gon' Play lauletaan: "Playas, they gonna play/And haters, they gonna hate". Vapaasti suomennettuna siis: "pelurit, he pelaavat ja vihaajat, he vihaavat".

Hall ja Butler ovat kokeneita lauluntekijöitä, jotka tekivät Playas Gon' Play -kappaleen 3LW-nimiselle yhtyeelle. Vuonna 2001 julkaistu kappale oli Yhdysvalloissa Billboard-listalla sijalla 81.

Hall on kirjoittanut ja tuottanut kappaleita myös Justin Bieberille ja Maroon 5 -yhtyeelle, Butler on työskennellyt Backstreet Boysille ja Luther Vandrossille.

Taylor Swift Grammy-gaalassa helmikuussa 2016. Paul Buck / Epa

Swiftin hittikappaleen kertosäkeen alkuosassa lauletaan: "Cause the players gonna play, play, play, play, play/And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate". Kappaleen kaksi muuta tekijää ovat ruotsalaiset Max Martin ja Johan "Shellback" Schuster.

Swiftin kappale julkaistiin vuonna 2014 albumilla 1989. Albumi on tuon vuoden myydyin Yhdysvalloissa ja se sai vuoden levyn Grammy-palkinnon vuonna 2015. Shake it off -kappalekin on myynyt moninkertaisesti platinaa.

Kertosäe on tuomarin mukaan lattea

Maanantaisessa päätöksessään (siirryt toiseen palveluun)tuomari Michael W. Fitzgerald katsoi, että koska kanne koski pelkästään sanoituksia, musiikkialan asiantuntijoita ei ole tarpeen kuulla.

Tuomari piti toteen näytettynä vastaajan todistelut siitä, että säkeen komponentteja on hyödynnetty musiikissa ja esiintyjien nimissä lukuisia kertoja vuosien aikana:

– 2000-luvun alussa populaarikulttuurissa tulvi riittävästi termejä pelureista ja vihaajista, jotta fraasit "pelurit... pelaavat" tai "vihaajat... vihaavat" ovat yhtä vähän luovia kuin "juoksijat juoksevat", "rumpalit rummuttavat" tai "uimarit uivat".

Lisäksi tuomari suorasanaisesti haukkui säkeet latteiksi:

– Käsite toimijoista toimimassa heidän olennaisen luontonsa mukaisesti ei ole lainkaan luova: se on banaali.

– Yhteenvetona: kyseinen lyriikka on liian lyhyt, tavanomainen ja luovuutta vailla, että tekijänoikeuslaki soisi sille suojaa.

Tuomari antoi Hallille ja Butlerille vielä mahdollisuuden muokata perustelujaan ennen kuin päätös astuu voimaan helmikuun lopussa.

Hallin ja Butlerin asianajaja aikoo sen sijaan valittaa päätöksestä, jonka laatimisessa olisi hänen mielestään pitänyt kuulla musiikkialan asiantuntijoita.

Lähteet: Reuters