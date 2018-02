Aikuinen mies huomasi rakastuneensa, kun toisen läsnäolo ei ottanutkaan päähän

43-vuotias Panu Mäenpää on rakastunut. Kysyimme ystävänpäivän kunniaksi, mistä varttunut mies tunnistaa rakastuneensa.

Helsinkiläinen Panu Mäenpää oli jo ehtinyt tottua ajatukseen, että elämän suuret rakastumiset on rakastuttu. Toisin kuitenkin kävi. Koko elämä meni uusiksi, kun "se oikea" saapui yllättäen koputtamaan olalle ihan tavallisena baari-iltana ravintola DTM:ssä.

– Hän kysyi, että uskaltaisinko lähteä kapitalistin kanssa treffeille. Näin rohkeasti avoimin kortein pelattiin, niin kyllä minä siitä kiinnostuin, nauraa Mäenpää, joka myöntää, että todellinen syy oli seurannut keskustelu, jossa mies paljastui todella hauskaksi.

Tuleva pari soitteli neljän tunnin maratonpuheluita seuraavan kahden viikon ajan. Sen jälkeen he menivät treffeille ja loppu on historiaa.

Tämän täytyy olla rakkautta, koska toinen ihminen ei aktiivisesti ota päähän. Panu Mäenpää

Pian Mäenpää joutuikin tunnustamaan itselleen, että vastoin kaikkia odotuksia hän on rakastunut.

– Aikuisella iällä kun tapaa ihmisiä, tulee välillä olo, että voi kun tuo menisi pois ja saisi olla rauhassa. Minulla ei ole enää sellaista tunnetta, vaikka henkilö on välittömässä läheisyydessäni kaiken aikaa. Mietin, että kyllä tämän täytyy olla rakkautta, koska toinen ihminen ei aktiivisesti ota päähän.

Tosirakkaus tuntuu samalta kuin ennenkin

Mäenpää kertoo jopa hieman yllättyneensä siitä, että todellinen rakastuminen tuntui varttuneemmalla iällä lopulta aivan samalta kuin teininäkin.

–Se on ihana, kihelmöivä tunne, joka on kokonaisvaltaisesti läsnä. Kuinka ihanaa on töissä ajatella, että voi kun pääsisin toisen luo.

Sen sijaan rakkauden käsite ylipäänsä on Mäenpään mielestä kärsinyt inflaatiota. Eritoten häntä kummastuttaa median tapa toitottaa, että jokaisen pitää rakastaa itseään.

– Kyllä pitää itseäkin rakastaa, mutta ei se voi olla päätarkoitus, että elämänmittainen matka on oman itsensä löytämistä. Kyllä täytyy olla empatiakyky muita ihmisiä kohtaan. Puhuisinkin mieluummin empatiasta kuin rakkaudesta.

Kyllä minulle rakkautta on se, että toinen ostaa sitä mehua mistä minä pidän. Panu Mäenpää

Hieman yllätten Mäenpää toteaakin, että todellisen rakkauden ei tarvitse olla suurta ja intohimoista koko ajan. Pikemminkin todellinen rakkaus syntyy tavallisessa arjessa.

– Kyllä minulle rakkautta on se, että toinen ostaa sitä mehua, mistä minä pidän. Ei tarvitse olla joka päivä sinfoniaorkesteria kotona odottamassa tuloani.

Ja jos kumppani jätetään laskuista, on elämässä yksi tosirakkaus ylitse muiden: äiti.

– Hänen viisaudestaan, valinnoistaan ja sanomisistaan kumpuaa joka päivä jotain, mitä voin käyttää.