Ministeri Lintilä pyytänyt Patrialta selvityksen Ugandassa kuolleen suomalaismiehen tapauksesta

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on pyytänyt Patrialta selvityksen Ugandan tapahtumista.

Ugandassa liikematkalla ollut noin 40-vuotias suomalaismies löytyi kuolleena hotellihuoneesta maan pääkaupungissa Kampalassa. Mies oli Ugandassa markkinoimassa puolustusteknologiaa valmistavan Patrian tuotteita maan puolustusvoimille.

Ministeri Lintilä ei kommentoi Patrian toimia Ugandassa, mutta kertoo Ylelle odottavansa selvitystä vielä keskiviikon aikana.

– Selvityksessä kerrotaan se mitä Ugandassa on tapahtunut, koska omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä olen tietysti velvoitettu siihen, että tiedän mitä näinkin merkittävässä tapahtumassa, johon liittyy dramaattisia piirteitä ja jossa selkeästi valtionyhtiö on merkittävässä roolissa, tulee olla tieto mitä siellä on tosiasiassa on tapahtunut, Lintilä kertoo.

Lintilä sanoo, että Patrian toimitusjohtaja nauttii vielä hänen luottamustaan.

– Sen tiedon mukaan, mikä minulla on tällä hetkellä, kyllä nauttii.

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo myönsi tiistaina yhtiön tehneen virheen, kun se antoi suomalaiselle liikemiehelle luvan markkinoida Patrian tuotteita Ugandassa.

