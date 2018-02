Rovaniemen teatterilaiset murehtivat Kari Väänäsen lähtöä - keskusta pitää kiinni kiistellystä edustajastaan vetoomuksista huolimatta

Keskiviikkona Rovaniemen keskustan kunnallisjärjestö vahvisti tiedotteella, ettei suostu vaihtamaan Rovaniemen kaupungin edustajana alueteatterin hallituksessa toimivaa keskustalaisjäsentä Hannu Ovaskaista vaikka sitä ovat vaatineet Rovaniemin teatterin henkilöstö sekä addressin allekirjoittaneet Kari Väänäsen tukijat.

Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtajan Maarit Simoskan mukaan keskustan kunnallisjärjestö ei näe tarvetta edustajansa vaihtamiseen.

– Kunnallinen demokratia toimii niin, että paikat täytetään poliittisin perustein. Tästä kiistelystä pitäisi sen verran oppia, että henkilöstö ei voi vaihdatuttaa hallituksen jäseniä. Sitä ei voi tehdä edes yhdistyksen hallitus, vaan kunnallisjärjestö on tässä toimivaltainen. Luottamuspaikkoja ei anneta eikä oteta pois huutoäänestyksellä eikä edes adresseilla.

Tämän perusteella on tulkittavissa, että keskustan mukaan puolueen omat valinnat ovat tärkeämpiä teatterin tulevaisuuden kannalta kuin teatterin henkilöstön tai heidän tukijoidensa näkemykset. Tällä hetkellä Väänäsen tueksi kerättävässä vetoomuksessa on lähes 800 nimeä.

Uusi johtaja tuskin talossa vielä elokuussa

Lapin alueteatteriyhdistys hyväksyi tiistaina kokouksessaan Rovaniemen teatterijohtaja Kari Väänäsen irtisanoutumisen 1.8.2018 alkaen.

– Väänänen on asettanut ehdoksi jatkamiselle, että Ovaskainen ei ole hallituksessa. Itse ainakin olen saanut tämmöisen viestin, että tähän ei ole tulossa muutosta, sanoo alueteatterin hallituksen puheenjohtaja Antti Väänänen.

Antti Väänäsen mukaan teatterinjohtaja Kari Väänäsen irtisanomisilmoituksen hyväksyminen oli väistämätöntä huolimatta siitä, että taistelu hänen jatkamisen puolesta jatkuu muun muassa "teatterille toimintarauhaa" vaativan kansalaisvetoomuksen avulla.

– Meidän pitäisi saada jatkumo tässä taiteellisen johtajan pestissä ja elokuun alussa mielellään pitäisi olla jo seuraava taiteellinen johtaja töissä, mutta se on epätodennäköistä että siihen mennessä saadaan. Ei voida odottaa tämän prosessin kanssa kauemmin, perustelee Antti Väänänen irtisanomisen hyväksymistä.

Päätöksen myötä teatteriyhdistyksen hallitus hakee nyt uutta taiteellista johtajaa. Tulevaisuuden turvaamiseksi teatteriin perustetaan taiteellinen jaos, joka suunnittelee ohjelmistoa, kunnes uusi taiteellinen johtaja aloittaa.

"Olemme pettyneitä, suorastaan tyrmistyneitä"

Rovaniemen teatterin henkilöstö sekä alueteatterin hallitus ovat vaatineet Rovaniemen kaupunginhallitusta vaihtamaan Hannu Ovaskaisen joka on alueteatterin hallituksessa Rovaniemen kaupungin edustajana.

Kaupunginhallitus antoi kyllä varoituksen Ovaskaiselle huonosta käytöksestä, mutta ei suostunut erottamaan häntä. Pitkittyneen kiistelyn ja keskustan tiukan kannan vuoksi alueteatterin hallitus joutui nyt pakkorakoon.

– No kyllä me ollaan tosi pettyneitä ja suorastaan tyrmistyneitä, koska Kari on tehnyt erinomaista jälkeä ja nostanut kulttuurin ja teatterin tekemisen tasoa aika lyhyessä ajassa merkittävällä tavalla. Se työ jää oikeastaan nyt vähän kesken, koska meillä oli vielä hyviä suunnitelmia tulevaisuutta varten. Harmittaa, harmittaa tosi paljon, purkaa teatterilaisten tuntoja näyttelijä Marko Syysmaa.

Syysmaa samalla ihmettelee sitä, kuinka likaiseksi Väänäsen ja Ovaskaisen välinen kiista lopulta kasvoi.

– Kun Kari Väänänen ilmoitti jo kauan sitten, että on eroanomuksensa jättänyt, niin siitä huolimatta on lehdissä jatkunut mustamaalaaminen. Se on tosi, tosi surullinen ja vaikea paikka, harmittelee Syysmaa.