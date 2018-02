Minkä näköinen Tampereen ratikasta tulee? "Ei ainakaan Ilveksen värejä"

Tampereen ratikka Raitiotien rakentaminen alkoi 2017

Raitiotie kulkee Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle

Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2021 aikana

Valtuuston hyväksymä kokonaisbudjetti on noin 239 miljoonaa euroa

Toisessa vaiheessa raitiotietä jatketaan Pyynikintorilta Lentävänniemeen

Kukaan yksittäinen ihminen ei pääse päättämään, minkä värinen Tampereen ratikasta tulee. Ratikan visuaalista ilmettä on linjaamassa suuri työryhmä. Mukana on muun muassa tamperelainen mainos- ja viestintätoimisto Villivisio, joka valmistelee parhaillaan ratikan brändiä.

– Brändi-identiteetissä määritellään tietyt värit, joita tullaan käyttämään muun muassa raitiovaunun kotisivuilla, mahdollisissa esitteissä ja muissa materiaaleissa. Näiden värien pohjalta määritellään sitten erilaisia värivaihtoehtoja, joita voidaan käyttää vaunun värityksessä, sanoo Villivision strategi Janne Airo.

Ratikan muotoilijaksi taas on valittu turkulainen Idis Design. Värin merkitys on muotoilun kannalta suuri.

– Voidaan ajatella, että joku tuote näyttää aivan erilaiselta eri värityksellä, sanoo Idis Designin teollinen muotoilija Jussi Hurskainen.

Väristä kysely tamperelaisille

Myös ratikan tulevat käyttäjät pääsevät vaikuttamaan vaunujen ulkoasuun. Keväällä suunnittelijoiden on tarkoitus kysyä tamperelaisten mielipidettä muutamasta väri- ja muotoiluvaihtoehdosta. Aiemmissa, tiedotusvälineiden järjestämissä värikyselyissä voittajia ovat olleet muun muassa tiilenpunainen (Yle) ja pinkki (siirryt toiseen palveluun) (Aamulehti).

Syksyllä Tampereelle saapuu raitiovaunun täysikokoinen malli eli maketti. Tamperelaiset pääsevät astumaan sisään vaunuun, joka muistuttaa jo hyvin paljon tulevia, oikeita vaunuja. Viimeistään silloin paljastuu myös ratikan lopullinen väritys.

Sen verran Airo paljastaa, että Tampereen ratikasta ei tule keltainen eikä keltavihreä eli jääkiekkojoukkue Ilveksen värien mukaista. Tampereelle ei haluta samanvärisiä vaunuja kuin Helsinkiin tai Turkuun. Helsingin vaunut ovat keltavihreitä, ja turkulaiset ovat suunnitelleet ratikasta keltaista eli samanväristä kuin Turun bussit.

Haluamme, että ratikka on valoisa kokemus. Janne Airo

Suunnitteluaikataulu on tiukka. Vaunujen tuotekehitys pysähtyi vuodeksi vaunutoimittajan valintaa koskeneen valituksen vuoksi. Tampere valitsi vaunujen valmistajaksi suomalaisen Transtechin lokakuussa 2016. Espanjalainen Stadler Rail Valencia valitti päätöksestä markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen lokakuussa 2017.

– Tiukkaa tekee, että saadaan kaikki asiat tehtyä ajoissa, Hurskainen sanoo.

Ratikan pitää olla valoisa kokemus

Villivision strategi Janne Airo kertoo, että ratikan brändiin on haettu asioita, jotka kuvaavat jollain tavoin Tamperetta. Suunnittelijat ovat muun muassa määritelleet, että valon pitää olla jollain tavoin läsnä.

– Tampereella on ollut aikanaan Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo. Valoviikoilla on täällä pitkät perinteet, ja puolet vuodesta on aika hämärää. Haluamme, että ratikka on valoisa kokemus, Airo sanoo.

Suurin tehtävämme tällä hetkellä on se, että pystymme tekemään siitä nimenomaan tamperelaisen vaunun. Jussi Hurskainen

Airo toivoo, että raitiovaunuun tai sen ympäristöön tulisi valotaidetta. Villeimmät ideat eivät kuitenkaan välttämättä toteudu. Rahaa on rajallinen määrä käytössä ratikan suunnitteluun ja rakentamiseen, eikä raitiotien ylläpidostakaan saa tulla liian kallista.

Ilkivalta vaikuttaa suunnitteluun

Ulkonäön lisäksi muotoilijat keskittyvät muun muassa vaunun turvallisuuteen, esteettömyyteen ja siihen, miten sen ylläpito ja huolto onnistuvat. Heidän pitää muun muassa puntaroida tilaajan kanssa, suunnitellaanko verhoilumateriaaleista tai lattiasta mahdollisimman kestävät ilkivaltaa vastaan vai tehdäänkö valinta sittenkin lähinnä ulkoasuun perustuen.

– Esimerkiksi Helsingin Artic-raitiovaunu on suunniteltu erityisesti ylläpidon ja huollettavuuden näkökulmasta. Jos haluamme vastaavaa, niin se johtaa niiltä osin samankaltaiseen olemukseen, Hurskainen sanoo.

Idis Design oli vaunuvalmistaja Transtechin alihankkija Helsingin kantakaupungin keltavihreiden Artic-vaunujen suunnittelussa. Lisäksi HKL:llä oli projektissa oma muotoilukonsultti.

Helsingin tulevan Raide-Jokerin muotoilun Idis Design on tehnyt suoraan HSL:lle. Raide-Jokeri pohjautuu Articiin, mutta vaunuista on tulossa sinivihreitä ja ne eroavat muutenkin selvästi kantakaupungin vaunuista.

Ranskan Toursin kaupungissa on aika hienot, modernit raitiovaunut. Jussi Hurskainen

– Tampereen projektissa alusta on hyvin pitkälle sama kuin Helsingin vaunussa. Suurin tehtävämme tällä hetkellä on se, että pystymme tekemään siitä nimenomaan tamperelaisen vaunun, Hurskainen sanoo.

Muotoilijan suosikkivaunu Ranskassa

Tampereen ratikasta on matkan varrella julkaistu lukuisia havainnekuvia. Hurskaisen mukaan ne eivät kerro paljonkaan siitä, miltä vaunut lopulta näyttävät. Aikanaan tehtyjen havainnekuvien tarkoitus oli vain visualisoida sitä, miltä raitiovaunu ylipäätään näyttäisi Tampereen kaupunkikuvassa.

Vaikka muotoilijat haluavat Tampereen ratikasta uniikin, he ovat toki hakeneet osviittaa myös ulkomailta. Pienen empimisen jälkeen Hurskainen paljastaa oman suosikkiratikkansa.

– Ranskan Toursin kaupungissa on aika hienot, modernit raitiovaunut, Hurskainen sanoo.

Hurskaisen mielestä Toursin vaunussa on miellyttävää linjakkuutta. Vaunun tekniset ratkaisut ovat kuitenkin osittain erilaiset kuin Tampereen tulevassa vaunussa. Tämän vuoksi Hurskaisen suosikki ei välttämättä ole oikea tai paras vertailukohta.

Muun muassa tällaisillä havainnekuvilla Tampereen ratikkaa on esitelty:

Transtech

Transtech

Raitiotieallianssi/Viasys VDC

Raitiotieallianssi/Viasys VDC

Tampereen kaupunki / IDIS Design Oy

Tampereen kaupunki / IDIS Design Oy