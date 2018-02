"Sellistit ovat boheemeja ja rennompia kuin viulistit ja pianistit" – soitinesittelyssä sello

Kilpailulla selviää nuorten sellistien nykytaso

Sello on juuri nyt ajankohtainen soitin, sillä Turun valtakunnallinen sellokilpailu alkaa perjantaina. Musiikilla kilpailemisesta Ylisellä on ristiriitaisia tunteita.

– Kilpaileminen on ajatuksena hassu, sillä se on aika paljon mielipiteistä kiinni, että mikä on hyvää, ja mikä ei. Toisaalta on kiistaton fakta, että Turun sellokilpailu on nostanut sellonsoiton tasoa Suomessa. Itsensä haastaminen ja mukavuusalueelta pois meneminen ovat hyväksi.

Ylinen itse voitti alle 30-vuotiaille suunnatun kilpailun Turussa vuonna 2002.

– Ennen sitä oikeastaan kukaan täällä ei tuntenut minua, mutta voiton myötä pääsin osaksi muusikkoyhteisöä ja arvostus kasvoi. Voitto takaa paljon konsertteja ja esiintymistilaisuuksia, jotka kehittävät valtavasti eteenpäin.

Ylinen aikoo useimpien ammattisellistien tapaan seurata kilpailua tiiviisti.

– Totta kai menen paikalle, sillä pari oppilastani on kilpailemassa. On mielenkiintoista nähdä läpileikkaus nuorista sellisteistä. Kilpailusta selviää, että missä mennään.

Neljä vuotta sitten Ylinen oli mukana Turun sellokilpailun tuomaristossa.

– Yleistaso oli silloin hyvä. Kyllä suomalainen sellismi voi hyvin, ei siitä ole huolta.

Helsingin kaupunginorkesterin konsertti 14. ja 15. helmikuuta klo 19. Ohjelmassa mm. Johannes Brahmsin Kaksoiskonsertto. Solisteina Jan Söderblom ja Tuomas Ylinen. Kapellimestarina Markus Stenz.

Turun XIII valtakunnallinen sellokilpailu 16.–23. helmikuuta.