Kun Camilla raiskattiin 17-vuotiaana, hän syytti itseään eikä vuosiin kertonut edes vanhemmilleen – sitten tuli #metoo, Ruotsin naisten vallankumous

Ruotsissa #metoo käynnisti vyöryn, jonka vaikutukset ulottuvat aina rikoslakiin asti. Miesten on muututtava, sanoo oikeusministeri Morgan Johansson.

Tukholma

Camilla Jakobsonille annettiin kahdeksan minuuttia aikaa puhua.

Päivää ennen mielenosoitusta aika lyhennettiin kahteen ja puoleen minuuttiin. Jakobson, 31, oli todella hermostunut.

Kaikki saisivat tietää samanaikaisesti.

– Mutta se tuntui myös hyvältä, koska olin miettinyt, miten, missä ja milloin kertoisin, Jakobson sanoo.

Oli 22. lokakuuta. Satoja ihmisiä oli kokoontunut seksuaalista häirintää vastustavaan #metoo-mielenosoitukseen Tukholman Sergelin torille. Jakobson ei nähnyt yleisössä ketään, jonka olisi tuntenut.

– Minä irrotan laastarini. Minä kerron maailmalle, hän aloitti (siirryt toiseen palveluun).

– Yli 14 vuotta sitten mies, jota pidin ystäväni, raiskasi minut raa’asti. Hän huijasi minua. Hän sanoi, että minun olisi vaarallista mennä yksin kotiin.

Jakobson oli 17-vuotias, kun hänet raiskattiin. Vain kymmenkunta ihmistä oli kuullut hänen tarinansa ennen tätä päivää.

Mikä on #metoo? #Metoo on seksuaalista härintää ja väkivaltaa vastustava sosiaalisen median kampanja.

Kansalaisoikeusaktivisti Tarana Burke loi aihetunnisteen ”metoo” [minä myös] Yhdysvalloissa vuonna 2006.

Kampanja sai vauhtia, kun kymmenet Hollywood-näyttelijät syyttivät tuottaja Harvey Weinsteinia seksuaalisesta ahdistelusta lokakuussa 2016.

Ruotsalaiset käyttivät tunnistetta #metoo Facebookissa ja Twitterissä 157 768 kertaa kampanjan kahden ensimmäisen kuukauden aikana.

Ruotsin mediassa julkaistiin samaan aikaan 31 345 juttua, joissa mainittiin #metoo.

Ruotsin #metoo-kampanja on johtanut useiden julkkisten ja poliitikkojen eroon.

– Vuosia syytin itseäni siitä, etten tapellut kovemmin tai pidempään, mutta kyllä minä tappelin ja hyvin tappelinkin. Sain hänet potkaistua kahdesti huoneen toiselle puolelle.

– Kun hän lähti tulemaan kolmatta kertaa kohti, hänen katseessaan oli puhdasta raivoa. Tiesin, ettei minulla ollut enää mitään jakoa panna vastaan. Jähmetyin pelosta.

– Siitä hetkestä lähtien tunsin kuin olisin kadottanut sieluni. Olin irrallaan elämästäni. Tunsin itseni zombiksi. Esitin elämääni sen sijaan, että olisin elänyt.

Minuutit Sergelin torilla kuluivat nopeasti.

Camilla Jakobsonin tarina on paljon yksityiskohtaisempi, ja hän on viimein valmis kertomaan sen kokonaan.

Hän on saanut voimaa #metoo-liikkeestä, joka on Ruotsissa kasvanut koko yhteiskuntaa mullistavaksi ilmiöksi.

Camilla Jakobsson #metoo-mielenosoituksessa Sergelin torilla Tukholmassa lokakuussa 2017. TV4

Ruotsissa oli syksyllä yksi puheenaihe – seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Siitä puhuttiin sosiaalisessa mediassa, perinteisessä mediassa, kotona, työpaikalla, harrastuksissa, lasin äärellä.

Taustalla oli yhdysvaltalaisen näyttelijän Alyssa Milanon Twitter-kehotus. Milano kirjoitti 15. lokakuuta: ”Jos olet kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa, kirjoita ’me too’ vastauksena tähän twiittiin”.

– Se oli kuin kipinä, joka sytytti ruotsalaisten halun kertoa kokemuksistaan, sanoo väkivaltatutkija Ninni Carlsson Göteborgin yliopistosta.

Ruotsissa #metoon leviäminen alkoi Instagram-viesteistä. Kaksi televisiosta tunnettua naista syytti parin päivän välein yhtä tunnettuja kollegojaan seksuaalisesta häirinnästä ja raiskauksesta.

Ensimmäisessä kohteena oli sisustus- ja rakennusohjelman Äntligen hemma juontaja-nikkari Martin Timell.

– Hän [Timell] työnsi minut seinää vasten ja tarttui rintoihini. Sitten hän sanoi: Nämä ovat kuin jalokivet. Ne tuovat meille hemmetin hyvät katsojaluvut, mutta sinun pitää aina käyttää syvään uurrettuja kaula-aukkoja”, sisustussuunnittelija Lulu Carter on kertonut. (siirryt toiseen palveluun)

Syytökset Timelliä kohtaan paisuivat syksyn mittaan, ja lopulta häntä syytettiin raiskauksesta.

Timell on kiistänyt syytteen, eikä poliisitutkinta ole valmistunut. Tuotantoyhtiö päätti kuitenkin lakkauttaa Timellin ohjelman ja kaiken yhteistyön hänen kanssaan.

Hän työnsi minut seinää vasten ja tarttui rintoihini.

Toisessa tapauksessa toimittaja Cissi Wallin oli jo aiemmin kertonut nimeltä mainitsematta, että toimittajakollega huumasi ja raiskasi hänet juhlissa vuonna 2006. Poliisi aloitti tapauksesta esitutkinnan, mutta lakkautti sen eikä syytteitä koskaan nostettu.

Nyt Wallin nimesi väitetyksi raiskaajakseen Aftonbladetin toimittajan Fredrik Virtasen. Virtanen on koko ajan kiistänyt syytteet.

Aftonbladet kuitenkin hyllytti Virtasen pääkirjoitustoimittajan tehtävistä, ja hän päätti myöhemmin erota lehdestä.

Carterin ja Wallinin Instagram-julkaisujen jälkeen, lokakuun 15. päivänä, ruotsalaiset käyttivät aihetunnistetta #metoo sosiaalisessa mediassa 25 kertaa. Seuraavana päivänä mainintoja oli lähes 2 000. Kaksi päivää myöhemmin yli 11 000. (siirryt toiseen palveluun)

Toisin kuin Suomessa, #metoo löi Ruotsissa voimalla läpi perinteisessä mediassa. Uusia paljastuksia ja näkökulmia julkaistiin päivittäin useiden viikkojen ajan.

Siihen oli kaksi ratkaisevaa syytä. Ensimmäinen oli, että Carter ja Wallin nimesivät syytöstensä kohteiksi tunnetut mieskollegansa.

– Nämä olivat henkilöitä, jotka me tunsimme. Kaikilla oli heihin jokin suhde, huomauttaa mediatutkija Marie Grusell Göteborgin yliopistosta.

Sanomalehti Expressen julkaisi pian 25 naisen kertomukse (siirryt toiseen palveluun)t seksuaalisesta häirinnästä, Ruotsin televisio 200 naisen (siirryt toiseen palveluun), Aftonbladet tuhannen (siirryt toiseen palveluun) ja niin edelleen. Vuoden loppuun mennessä naisten kertomuksista oli toimitettu myös kaksi kirjaa.

”Pomoni painautui minua vasten.”

”Vanhempi mies työnsi kätensä haarojeni väliin.”

”En voinut hengittää. En voinut huutaa.”

Toinen julkisuuden kannalta ratkaiseva käänne koettiin marraskuun alussa. Silloin 456 näyttelijää julkaisi yhteisen vetoomuksen seksuaalista häirintää vastaan sanomalehti Svenska Dagbladetissa. (siirryt toiseen palveluun)

He peräänkuuluttivat työrauhaa ja totesivat ohjaajien, tuottajien, teatterinjohtajien ja poliitikoiden epäonnistuneen turvallisen työympäristön luomisessa.

– #Metoo sai alkunsa yksittäisistä naisista, mutta naisnäyttelijät olivat ensimmäisiä, jotka puhuivat yhdellä äänellä, huomauttaa väkivaltatutkija Ninni Carlsson

– He sanoivat, että yksittäisen naisen voi olla vaarallista toimia seksuaalista häirintää vastaan.

Yksittäisen naisen kertomuksen voi mitätöidä tai kyseenalaistaa. Hänet voi vaientaa, häntä voi uhata, ja hänet voi erottaa.

Näyttelijöiden tarinat ja niiden määrä olivat rujoja.

”Hän otti kaulastani kuristusotteen, sanoi, että minun tekemiseni on paskaa ja hänen tekemisensä taidetta.”

”Puhuin puhelimessa. Toimistoon tuli miesnäyttelijä. Hän avasi vetoketjunsa ja työnsi kullinsa suuhuni. Minut piti hiljentää.”

”Harjoitukset. Iso näyttämö. Ensimmäinen viikko. Koko näyttelijäkaarti. Miesnero kertoo vitsin ja ottaa sen jälkeen kivikovan otteen rinnastani.”

Naisnäyttelijöiden jälkeen omia seksuaalisen häirinnän vastaisia vetoomuksiaan ovat esittäneet asianajajat, pelastustyöntekijät, tekniset työntekijät, kirkon työntekijät, kouluoppilaat, opettajat, lääkärit. Yli 30 alan naiset ovat koonneet voimansa. Allekirjoittajia on kymmeniä tuhansia.

Sanoma on selvä: seksuaaliseen häirintään on puututtava ja uhrien syyllistämisen loputtava.

Vuoden loppuun mennessä seitsemän kymmenestä ruotsalaisesta (siirryt toiseen palveluun), sekä naisista että miehistä, oli puhunut seksuaalisesta häirinnästä perheensä tai ystäviensä kanssa. Kolme kymmenestä naisesta oli kertonut omista kokemuksistaan.

Seitsemän kymmenestä ruotsalaisesta (siirryt toiseen palveluun) myös uskoi, että #metoo aiheuttaisi muutoksen yhteiskunnassa. Tutkijat ovat samaa mieltä.

– Paluuta entiseen ei ole, sanoo yhdenvertaisuustutkija Anneli Häyrén Uppsalan yliopistosta

Camilla Jacobson istuu isossa, valoisassa asunnossa Tukholman Östermalmilla. Hän on jättänyt lapsensa hoitoon ja pyytänyt asuntoa isältään lainaksi.

Hän katsoo suoraan silmiin ja puhuu. Kun hän pääsee tarinansa alkuun, siitä ei tahdo tulla loppua.

Kun tunti on kulunut, hän toteaa kertoneensa julkisuuteen enemmän yksityiskohtia raiskauksestaan kuin koskaan aiemmin.

Yksityiskohdat eivät ole kauniita. Raiskauksen jälkeen hän on verissään, pissaa lattialle ja odottaa raiskaajansa heräämistä seinän viereen kyyristyneenä.

Oli kesä 2003, ja Camilla oli 17-vuotias.Jatkot olivat ohi, kello paljon, ja hän istui autossa matkalla kotiin. Autossa oli neljä ihmistä: Camillan tyttökaveri ja kolme poikaa, joista yhtä Camilla piti kaverinaan. Oli viides kesä, kun Camilla vietti lomaa Nerjan kylässä Malagan lähellä Etelä-Espanjassa.

Camilla oli lääkekuurilla, eikä hän ollut juonut illan aikana alkoholia. Jatkot olivat olleet melko tylsät. Camilla jäi autosta omaan risteykseensä kaverinaan pitämänsä pojan kanssa. Heillä oli yhteinen matka.

23-vuotiaan kaverin koti sijaitsi lähempänä, joten he sanoivat toisilleen hyvät yöt, ja Camilla aikoi jatkaa matkaa.

– Jos lähdet nyt kävellen kotiin, joudun seuraamaan sinua. En voi mennä kotiin, poika väitti.

– Miten niin? Ei täällä ole vaarallista.

– Mutta minusta ei tuntuisi hyvältä, jos sinulle tapahtuisi jotain.

Pojan työt alkaisivat muutaman tunnin päästä, eikä hän jaksaisi saattaa Camillaa. Poika suostutteli Camillan jäämään luokseen yöksi. Mitään pahaa Camilla ei osannut aavistaa, olivathan he nukkuneet yhdessä joillakin jatkoillakin. Ei se ollut mikään iso juttu.

Poika nukkui talon alakerrassa sijaitsevan autotallin yhteyteen sisustetussa vierashuoneessa. He menivät sisään, ja poika lukitsi oven.

Hänen silmänsä olivat aivan mustat, ihan kuin hän ei olisi enää inhimillinen. Ihan kuin hän olisi hirviö.

Huone oli hyvin yksinkertaisesti sisustettu: kirjahylly, työpöytä, sänky. Sille he kävivät selät vastakkain. Camilla ei riisuutunut, mutta poika kehotti häntä ottamaan farkut pois jalasta, jotta nukkuminen olisi mukavampaa.

– Hän alkoi kysyä… En muista tarkkaan. Hän alkoi ehdotella, että voisimme suudella. Niin, hän halusi hyvänyönsuukon, ja minä vain nauroin, sillä en minä hänelle sellaisia koskaan antanut, Camilla kertoo.

Mutta poika oli itsepintainen ja alkoi vihjailla, että he voisivat tehdä muutakin kuin vain suudella. Sitä Camilla ei tahtonut. Virtsatietulehduksen lisäksi hänellä oli kuukautiset, eikä Camilla muutenkaan halunnut seksiä.

– Pääsy kielletty, sanoin hänelle.

Silloin poika hyökkäsi. Hän käänsi Camillan selälleen ja nousi hänen päälleen. Hän tarttui Camillan tamponin naruun ja alkoi vetää sitä ulos.

– Kun se oli puoliksi ulkona, tajusin, että nyt oli tosi kyseessä. Nyt ei enää pilailla.

Poika sai tamponin ulos. Camilla onnistui kääntymään poispäin. Hän puristi jalkansa yhteen, sanoi toistuvasti ei ja pyysi poikaa lopettamaan.

Poika käänsi Camillan uudestaan selälleen ja sai tämän reidet erilleen. Camilla sai jalkansa pojan lonkalle ja potkaisi niin lujaa kuin jaksoi. Poika lensi potkun voimasta pois sängystä, mutta tuli takaisin. Poika ei sanonut mitään. Koko aikana.

Hän käänsi Camillan ja alkoi taas työntää tämän reisiä erilleen, ja taas Camilla onnistui potkaisemaan.

– Mutta kolmannella kerralla hänen katseensa oli muuttunut. Hänen silmänsä olivat aivan mustat, ihan kuin hän ei olisi enää inhimillinen. Ihan kuin hän olisi hirviö.

Kun poika sai hänet selälleen, avasi hänen jalkansa, asettui polvillaan täydellä painolla hänen päälleen, Camilla yritti vielä lyödä, raapia, päästä irti.

Poika lukitsi Camillan kädet ja työnsi tämän sänkyyn. Sitten hän painoi lukitsemansa kädet vasten Camillan kurkkua ja solisluuta. Se tuntui kuristukselta. Samalla poika alkoi riisua kalsareitaan.

– Muistan, että… Yritin hengittää, mutten saanut happea. En saanut ilmaa keuhkoihini. Pääni retkahti vasemmalle ja menetin tajuntani. Viimeinen asia, jonka näin oli kirjahylly.

Pyörtymisen tunteesta huolimatta Camilla näki, mitä hänelle tapahtui. Hän tunsi olevansa kehonsa ulkopuolella. Ja sitten pimeni.

– Heräsin vasta, kun hän oli valmis. Kehoni heräsi, mutta siitä hetkestä lähtien tunsin, että sieluni ei koskaan tullut takaisin.

17-vuotias Camilla Jacobson lomalla Espanjassa vuonna 2003. Camilla Jacobsonin kotialbumista.

Suurin osa raiskauksen uhreista ei kykene vastustamaan raiskaajaa vaan jähmettyy. Syksyllä julkaistun ruotsalaistutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) peräti seitsemän kymmenestä raiskatusta kokee, ettei pysty liikkumaan vaan lamaantuu.

– Yhteiskunnassa on vallalla käsitys, että uhrin pitäisi tehdä vastarintaa, sanoa ei, huutaa ja potkia. Huomaamme, että potilaamme kokevat syyllisyyttä ja häpeää, koska he eivät tapelleet. Yritämme kertoa heille, että se on täysin tavallista, kertoi tutkimuksen tekijä, lääkäri Anna Tiihonen Möller SVT:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Hän huomauttaa, että sama reaktio on todettu eläimissä. Kun eläin kokee tarpeeksi suuren uhkan, se arvioi, että pakoon juokseminen on turhaa.

– Eläin ei leiki kuollutta. Kehon reaktio on automaattinen. Ihmiset toimivat aivan samalla tavalla.

#Metoo-kohun keskellä Ruotsin hallitus esitteli ehdotuksensa uudeksi seksuaalirikoslaiksi 17. joulukuuta. Asian painoarvosta kertoi, että tiedotustilaisuuteen osallistuivat niin pääministeri, varapääministeri kuin oikeusministerikin.

– Laissa sanotaan se, minkä pitäisi olla itsestään selvää. Seksin pitää olla vapaaehtoista. Jos se ei ole vapaaehtoista, se on laitonta, pääministeri Stefan Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsin voimassaoleva seksuaalirikoslaki määrittelee raiskauksen ensisijassa väkivallan ja uhkan kautta. Raiskaus on siis toisen pakottamista yhdyntään tai vastaavaan seksuaaliseen tekoon väkivalloin.

Ilman väkivaltaa raiskaukseen voi syyllistyä, jos käyttää hyväkseen sitä, että toinen nukkuu tai on esimerkiksi tiedoton, humalassa tai sairas.

Kun haluat harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa, varmista, että hänkin haluaa. Jos olet epävarma, älä harrasta.

Hallituksen uudessa ehdotuksessa raiskauksen määritelmästä poistetaan väkivallan käyttö kokonaan.

Siinä myös esitellään kaksi uutta rikosnimikettä: tahaton raiskaus ja tahaton seksuaalinen hyväksikäyttö. Niissä tekijällä ei ole aikomusta tehdä rikosta, mutta hänen olisi pitänyt ymmärtää, että uhri ei halunnut.

– Pohjimmiltaan viesti on yksinkertainen. Kun haluat harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa, varmista, että hänkin haluaa. Jos olet epävarma, älä harrasta, pääministeri Stefan Löfven sanoi.

Lakia kutsutaan ruotsiksi nimellä samtyckeslag, suostumuslaki. Sitä on valmisteltu kolme vuotta. Se ei siis ole suoraa tulosta #metoo-liikkeestä.

#Metoo-liikkeen esille tuomat tuhannet todistajanlausunnot ovat kuitenkin osoittaneet lain tarpeellisuuden ja ehkä vauhdittaneet sen käsittelyaikataulua. Tiedotustilaisuudessa myös viestittiin monin tavoin, että yhteiskunta on niiden tyttöjen ja naisten puolella, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä.

–Miesten on muututtava, oikeusministeri Morgan Johansson sanoi.

Hallituksen lakiehdotusta on arvosteltu voimakkaasti. Lakiehdotuksia tarkistava valtiollinen Lakineuvosto ja Ruotsin asianajajaliitto vastustavat kumpikin uutta lakia.

– Laki nostattaa odotuksia ja lisää rikosilmoitusten määrää, mutta entistä harvemmat tuomitaan, Asianajajaliiton pääsihteeri Anne Ramberg uskoo.

Lakineuvosto ja Asianajajaliitto ovat erityisen huolissaan siitä, että uuden lain seuraamuksia on vaikea ennakoida. Niiden mielestä laki on epäselvä, ja sitä on vaikea soveltaa. On siis vaikea tietää, mitkä kaikki teot ovat jatkossa rangaistavia.

Asianajajaliitto uskoo myös, että uuden lain myötä uhri ja hänen käytöksensä joutuisi oikeudenkäynnissä entistä enemmän valokeilaan. Lainsäätäjän tarkoitus on kuitenkin täysin päinvastainen. Valokeila pitäisi suunnata uhrin sijaan tekijän aikeisiin ja tekoihin.

– Arvot ovat hyviä ja kaikki kunnia niille, mutta oikeusvaltiossa syyttäjän tehtävänä on todistaa, että rikos on tapahtunut, ja kuka sen teki, sanoo Ramberg.

Suomen seksuaalirikoslainsäädännössä raiskaus määritellään samaan tapaan kuin Ruotsin voimassa olevassa laissa.

Raiskaus on sukupuoliyhteyteen pakottamista käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa. Raiskauksesta tuomitaan myös, jos käyttää hyväkseen sitä, että toinen on avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään ja ilmaisemaan tahtoaan.

Prosessioikeuden professori Johanna Niemi Turun yliopistosta pitää lain raiskauskäsitystä muinaisjäänteenä.

– Sehän heijastaa 1700- ja 1800-luvuilta peräisin olevaa ajattelua. Jos nainen ei kaikin voimin vastustele, niin se ei ole mikään raiskaus, huomauttaa Niemi.

Hän on puhunut suostumuslain puolesta Suomessa parikymmentä vuotta.

– Enimmäkseen itseni kanssa, hän naurahtaa, mutta kiittää sitten naisjärjestöjä ja ihmisoikeusjärjestö Amnestyä suostumuslain kannattamisesta.

Ruotsin hallituksen ehdotusta suostumuslaiksi Niemi kiittelee.

– No, jo on aikakin. Se kuvaa paremmin sitä ajatusta, että ihmisten pitää saada päättää itse omasta seksuaalisesti käyttäytymisestään.

#Metoo on muuttanut Ruotsia. Siitä ovat yksimielisiä sekä tutkijat että seksuaalista häirintää kokeneet ihmiset.

– On ymmärretty, että kyse ei ole vain minusta, minun työpaikastani, minun päälliköstäni, minun alastani. Se on tavallista. Se on uusi oivallus, joka koskee koko Ruotsia, tutkija Anneli Häyrén sanoo.

– Ruotsi on päässyt pitkälle tasa-arvokysymyksissä, mutta tasa-arvo ei ole vielä ylettynyt naisten kehoihin. Nyt kaikki ihmettelevät, mitä teemme seuraavaksi, toteaa väkivaltatutkija Ninni Carlsson.

Mitä tahansa luuletkin tapahtuneen, sitä ei tapahtunut, eikä kukaan ikinä usko sinua.

Internetissä on julkaistu joukko sivustoja, joilla annetaan konkreettisia neuvoja seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kokeneelle sekä esimiehille suunnattuja ohjeita siitä, kuinka seksuaalista häirintää voi ehkäistä. Neuvoja löytyy myös #metoosta julkaistuista kirjoista

Työpaikoilla ammattiyhdistykset ovat reagoineet seksuaaliseen häirintään ja tasa-arvosuunnitelmia käydään läpi. Ratkaisevaa on kuitenkin, miten työelämän päällikkötaso ja poliitikot vievät häirinnän vastaista työtä eteenpäin.

– Heillä on vastuu ja mahdollisuus. Täytyy toivoa, että valta-asemassa olevat ymmärtävät, että tälle pitää tehdä jotain, sanoo Anneli Häyrén.

Suomen ja Ruotsin välillä on merkittävä ero laajuudessa, jolla poliitikot reagoivat #metoo'hon.

Ruotsissa tasa-arvoministeri puhui Tukholman #metoo-mielenosoituksessa, kulttuuriministeri tyhjensi kalenterinsa ja kutsui valtiollisten teattereiden ja oopperoiden edustajia keskusteluun, koulutusministeri pohtii lakimuutosta, joka pakottaisi koulut toimimaan seksuaalista häirintää vastaan, työmarkkinaministeri tapasi työmarkkinoiden edustajia, elinkeinoministeri puhui aiheesta valtionyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien kanssa.

Ruotsin hallituksen sivuille on koostettu erillinen kokonaisuus, (siirryt toiseen palveluun) jolla esitellään hallituksen toimenpiteitä seksuaalista väkivaltaa ja häirintää vastaan. Hallituksen tavoitteena on, että miesten naisiin kohdistama väkivalta loppuu.

Vastaavaa laajan rintaman reaktiota ei ole Suomessa nähty.

Camilla Jakobson kyyristeli lattialla, kun hänen raiskaajansa heräsi. Pelko sai hänet vetäytymään aivan seinän viereen ja painautumaan sitä vasten, ihan kuin hän voisi sulautua seinään niin, ettei mies huomaisi häntä.

Eri alojen vetoomuksia seksuaalista häirintää vastaan Ruotsissa #tystnadtagning, elokuva- ja televisioala

#medvilkenrätt, asianajajat

#visjungerut, ooppera- ja konserttilaulajat

#närmusikentystnar, musiikkiala

#imaktenskorridorer, ruotsalaiset naispoliitikot

#teknisktfel, tekniikka-ala

#larmetgår, pelastuslaitos

#akademiuppropet, yliopistoala

#vardeljus, Ruotsin kirkko

#deadline, media

#utanskyddsnät, huumeriippuvaiset, rikolliset ja prostituoidut

#vikokarover, ravintola-ala

#timeour, yhdistykset ja urheilukerhot

#tystiklassen, peruskoulu- ja lukio-oppilaat

#sistaspikenikistan, rakennusala

#tystdansa, ammattitanssijat

#inteförhandlingsbart, ammattiyhdistys

#sistabriefen, pr-ala

#ickegodkänt, opettajat

#underytan, kunniakäsitteen vuoksi alistetut naiset

#visparkarbakut, ratsastus- ja raviala

#nykterfrizon, raittiusjärjestö IOGT-NTO

#vårdensomsvek, potilaat

#givaktochbitihop, puolustusvoimat

#utgrävningpågår, arkeologit

#metoobackstage, kulttuuriala

#utantystnadsplikt, lääkärit ja lääkäriopiskelijat

#konstnärligfrihet, taiteilijat

#slådövörättill, kuulovammaiset

#listanärstängd, yökerhoala Lähde: Ruotsin yliopistojen ja korkeakoulujen intenetsivusto (siirryt toiseen palveluun)

Kun mies lopulta avasi oven, Camilla yritti luikahtaa siitä ulos, mutta mies tarttui hänen käsivarteensa ja sanoi: ”Mitä tahansa luuletkin tapahtuneen, sitä ei tapahtunut, eikä kukaan ikinä usko sinua”.

Camilla meni kotiin ja suihkuun, yritti hangata väkivallan iholtaan ja nukkui sitten koko päivän. Myöhemmin hän yritti puhua kämppäkaverinsa ja vielä myöhemmin tutun espanjalaisen poliisin kanssa. Hänen käskettiin unohtaa koko juttu.

Niinpä Camilla yritti tehdä juuri niin. Se onnistui neljän kuukauden ajan. Sitten hän kuuli televisiossa sanan ”raiskaus” ja romahti.

– Siitä tuli se sana. En voinut kuulla sitä sanaa. Kukaan ei saanut sanoa sitä. Siitä tuli niin latautunut.

Camilla pelkäsi, alkoi nukkua äitinsä sängyssä ja ajatteli itsetuhoisia ajatuksia. Hänellä diagnosoitiin PTSD, traumaperäinen stressihäiriö.

Raiskauksesta on kulunut nyt 14,5 vuotta. Camilla Jakobson syö edelleen masennuslääkkeitä. Hän on käynyt ainakin 16 terapeutilla, kokeillut meditaatiota ja vaihtoehtohoitoja.

Henkilökohtainen käänne tuli, kun Jakobson vuosi sitten kertoi isälleen ja veljilleen. He eivät tuominneet. He eivät kysyneet, mitä hänellä oli päällään, oliko hän juonut tai kuinka hyvin hän tunsi miehen. He osoittivat hänelle empatiaa.

– Oloni oli niin kevyt, että tuntui kuin olisin hypellyt kadulla jälkeenpäin. Eikä se johtunut siitä, että olin ottanut masennuslääkkeeni tuplana, Jakobson nauraa.

Kerrottuaan läheisilleen hän tunsi pystyvänsä ottamaan tarinansa ja elämänsä taas omakseen.

Nyt hän haluaa auttaa muita selviytyjiä. Hän pitää blogia ja Facebook-sivustoa nimeltä Reclaim my life. Jonakin päivänä se ehkä kehittyy yritykseksi.

– #Metoo-liike on todella tärkeä. Emme ole voineet puhua häpeästä aiemmin tai jakaa sitä. Se ei ole ollut hyväksyttyä. Tässä on liike, joka puuttuu nimenomaan siihen.

Vielä tärkeämpää Camilla Jakobsonille on se, ettei hänen tyttäriensä tarvitse kokea seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Ettei heidän tarvitse seistä Sergelin torilla osoittamassa mieltään 20 vuoden kuluttua.

Camilla Jakobson Kristján Sigurjónsson

Juttua varten on haastateltu paikan päällä Ruotsin oikeusministeriä Morgan Johanssonia ja asianajajaliiton pääsihteeriä Anne Rambergia sekä puhelimitse rikosoikeuden emeritaprofessoria Madeleine Leijonhufvudia, prosessioikeuden professoria Johanna Niemeä, väkivaltatutkija Ninni Carlssonia, yhdenvertaisuustutkija Anneli Häyréniä, mediatutkija Marie Grusellia ja Me Too Sweden -yhdistyksen perustajaa Gabriella Ohlzonia.

