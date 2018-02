Brittiläisen tv-sarjan tähti: "Suomi on Euroopan salaperäisin maa, vähän kuin Narnia"

– Paljon?! Ei se nyt niin paljon ole, ylikomisario John Barnaby eli näyttelijä Neil Dudgeon protestoi.

Keskustellaan siitä, kuinka monta ruumista tv-sarja Midsomerin murhissa on tullut sen 20-vuotisen historian aikana. Luku on yli 360. Ja se ei ole paljon?

– Monet luulevat, että Midsomer on joku pieni kylä, mutta itse ajattelen, että se on suuri maakunta, Dudgeon perustelee muka närkästyneenä.

Ja sitten lasketaan. Oletetaan, että Midsomer on suurin piirtein Lieksan kunnan kokoinen, noin 4 000 neliökilometrin alue, jolla tapahtuu 360 murhaa 20 vuoden aikana.

– Eihän se ole kuin 18 murhaa vuodessa ja 1,5 murhaa kuukaudessa. Jos sama määrä ruumiita tulisi pienessä kylässä, se olisi mielipuolista ja sille pitäisi jo tehdä jotain.

Dudgeon on ehtinyt käyttää matikkapäätä. Hän on näytellyt Midsomerin murhien ylikomisario John Barnabya vuodesta 2011, jolloin edellinen ylikomisario, John Nettles, jäi eläkkeelle.

– Viime vuosina televisiossa näkemäni skandisarjat ovat hienoja. Kaikkein oleellisinta on hyvä käsikirjoitus, näyttelijä Neil Dudgeon sanoo. Katriina Laine / Yle

Tuntematon Suomi

Dudgeon pitää Suomea Euroopan salaperäisimpänä maana. Kaikki tietävät Tanskan ja sen Rikos-tv-sarjan. Sama juttu Ruotsin, Silta-sarjan ja Abban kanssa. Ne tiedetään. Norjakin tunnetaan: Siellä on laivateollisuutta. Mutta Suomi?

– Suomi on vähän kuin Narnia, myyttinen paikka, jossa on paljon lunta ja poroja. Helsinki on romanttinen. Täällä on vähän sellaista kylmän sodan tunnelmaa ja venäläistä arkkitehtuuria, Dudgeon pohtii.

Niin eksoottisen maineessa Suomi on Briteissä, että Dudgeonin lapsetkin olisivat halunneet isän kanssa matkalle mukaan.

– Olen käynyt vastaavilla reissuilla Ranskassa, Saksassa, Hollannissa ja Belgiassa. Niiden kohdalla lapseni totesivat, että tavataan, kun tulet takaisin. Ei heitä kiinnostanut, mutta Suomi oli heistä valtavan jännittävä.

Dudgeon vieraili Suomessa tapaamassa fanejaan ja tutustui samalla Yleisradioon.

Murha nostaa panoksia

Dudgeonilla on pitkä kokemus Midsomerin murhista. Hän katseli sarjaa jo ennen kuin alkoi itse tehdä sitä. Hän on murhamysteerien ystävä.

– Kun aiemmin seurasimme vaimoni kanssa Midosomerin murhia, hän tapasi sanoa: “Se on tuo mies, jolla on hattu päässä. Selvä murhaaja”. Ja minä siihen, että: “Lopeta, pilaat kokemuksen. Haluan katsoa loppuun ja nauttia, enkä miettiä, kuka sen tekin”.

Midsomerin murhat Tv-sarjaa on esitetty vuodesta 1997. Neil Dudgeon on näytellyt sarjan pääroolia, ylikomisario Barnabya, vuodesta 2011. Alun perin ylikomisariona oli John Nettles, joka puolestaan muistetaan myös tv-sarjasta Bergerac. Eksoottisia murhia Midsomerissa on nähty yli 360. Neil Dudgeonin omia suosikkimurhia ovat kaikkein erikoisimmat: Hidden Deaths -jaksossa mies kolkataan sinkoamalla hänen päälleen hänen oma arvokas viinikokoelmansa. Murha-aseena on linko. Wild Harvest -jaksossa mies tapetaan sivelemällä hänet tryffeliöljyllä ja syöttämällä villisioille. Tv:n katsojalukuja mittaavan BARB:n (siirryt toiseen palveluun) tilaston mukaan Midsomerin murhat sijoittui viime vuonna Britannian katsotuimpien sarjojen viikkolistalla sijoille 15.–28. Se veti jaksosta riippuen noin 2,5–6,5 miljoonaa brittikatsojaa.

Dudgeonin mielestä parhaat jännärit toimivat myös ilman murhaa. Oleellista on yhteisö, johon sukelletaan ja jonka jäsenistä tarina paljastaa erilaisia jännittäviä puolia. Katsoja samastuu ihmisiin ja liikuttuu heidän kohtaloistaan.

Toki murhan myötä kuvaan tulee mukaan visailuelementti: Kysymys, kuka sen teki, luo jännitteen, joka pitää tarinan koossa.

– Mikään ei ole niin vakavaa kuin kuolema. Murha nostaa heti panoksia, se antaa jutulle alku- ja loppupisteen, eräänlaiset raamit. Tarina alkaa murhalla ja päättyy sen ratkaisuun.

Ylikomisario John Barnaby (Neil Dudgeon) ja ylikonstaapeli Jamie Winter (Nick Hendrix). Dudgeon huvittelee kuvauksissa naurattamalla Hendrixiä. Mark Bourdillon / Yle Kuvapalvelu

Ylikonstaapeli tykkää kikattaa

Dudgeon on ratkonut epäilyttäviä kuolemia seitsemän vuotta. Eikö samaan tv-sarjan hahmoon kyllästy? Vastaus on ei. Syykin on selvä – on ollut hyvä säkä ylikonstaapelien suhteen. Erityisesti näyttelijäkollega Nick Hendrixistä on ollut paljon hupia.

– Hän on kova poika nauramaan ottojen aikana. Hänet on helppo saada kikattamaan ja erittäin vaikea saada lopettamaan. Minä yllytän häntä kuvauksissa ihan vain nähdäkseni, kuinka kauan hän pystyy hekottamaan.

Midsomerin murhien työryhmä vaihtuu joka viides viikko. Perusjoukko, ylikomisario, ylikonstaapeli, Barnabyn vaimo ja patologi, pysyy samana, muut ovat vierailevia tähtiä. Yhtä jaksoa tehdään viisi viikkoa. Ensimmäinen viikko harjoitellaan, sitten kuvataan.

– Kun uusi jakso alkaa, paikalle tulee 15 uutta näyttelijää ja uusi ohjaaja. Ilmapiiri on rupatteleva ja innostunut. Siitä saa valtavasti energiaa.

– Niin ja catering-palvelu on fantastinen. Se on myös tärkeä tekijä. “Tule töihin, saat piirakan”, he sanovat, johon minä, että: “Okei, olen jo matkalla”.

Yleisradion kuuluttaja Riikka Warras opasti näyttelijä Neil Dudgeonia studiovierailulla. Katriina Laine / Yle

Sarja joutui myrskyn silmään vuonna 2011

Midosomerien murhat -sarja tapahtuu kuvankauniilla, idyllisellä englantilaisella maaseudulla, jossa – murhien uhreja lukuun ottamatta – kaikilla tuntuu pyyhkivän hyvin. Vuonna 2011 sarja joutui myrskyn keskelle (siirryt toiseen palveluun). Midsomeria kritisoitiin Isossa-Britanniassa liian valkoiseksi ja liian yläluokkaiseksi.

Midsomer ei kriitikoiden mukaan kuvastanut monikulttuurista brittiläistä yhteiskuntaa. Sarjan tuottaja hyllytettiin sen jälkeen, kun hän kertoi julkisuudessa pitävänsä Midsomeria englantilaisuuden viimeisenä linnakkeena, eikä nähnyt ongelmallisena sitä, ettei sarjassa ollut mukana näyttelijöitä etnisistä vähemmistöistä.

Mitä Dudgeon ajattelee kritiikistä ja tapahtuneesta?

– No, asiat ovat muuttuneet jo vuosia sitten, Dudgeon sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että Midsomeriin saadaan parhaat näyttelijät, monipuolinen yleisö ja monipuolinen tekijäjoukko.

– Näyttelijöille on niin vähän töitä, että mikä tahansa, mikä estää saamasta niitä, on todella valitettavaa. Itse haluan kaikenlaisia ihmisiä Midsomeriin, ja viime vuosina meillä on ollut monipuolisesti erilaisia mahtavia näyttelijöitä.

Midsomerin murhien uuden 19. kauden loppujaksot nähdään TV1:llä lauantaisin 10.–31.3. klo 19.40–20.30.