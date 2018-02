Nousiainen hakee valtiolta miljoonan euron hätärahoitusta vesikriisin takia – vesiverkosto vaatii hätäkorjausta

Nousiaisten kunnan vesikriisi on jatkunut jo viikkojen ajan. Kunta on investoinut voimakkaasti jätevesiverkon uusimiseen viime vuosina.

Nousiaisten kunta hakee maa- ja metsätalousministeriöltä miljoonan euron hätärahoitusta vesikriisin hoitoon.

Nousiainen on investoinut voimakkaasti jätevesiverkon uusimiseen viime vuosina. Nyt myös puhdasvesiverkosto vaatii kunnan mukaan hätäkorjausta.

Nousiaisissa on isoja kanaloita ja sikaloita, ja kunnan mukaan akuuttina ongelmana on tuotantoeläintilojen asioiden hoito. Moni tila on luopunut omista kaivoista ja on kunnan veden varassa, sillä varavesijärjestelmän pyörittäminen on liian kallista.

Nousiaisten kunnan vesikriisi on jatkunut jo viikkojen ajan. Vesikriisi sai kunnassa alkunsa, kun joentörmässä vierekkäin kulkeneet jätevesiputki ja talousvesiputki halkesivat samaan aikaan.

5000 asukkaan kunnan asukkaista sadat sairastuivat vatsatautiin juotuaan saastunutta vettä.

Petra Ristola / Yle

Keittokehotus edelleen voimassa

Nousiaisissa runkovesijohdon ja kiinteistöjen huuhtelut saatiin valmiiksi tehokloorauksen jäljiltä alkuviikosta.

Verkostoon johdettavan veden ylläpitoklooraus jatkuu kuitenkin vielä. Hanavettä voi suoraan käyttää peseytymiseen, siivoukseen, pyykinpesuun, astianpesukoneeseen.

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä. Verkostovedestä otettiin tiistaina näytteet, tulosten valmistuminen kestää noin viikon.

Juttua muokattu 15.2.2018 klo 09.07: Toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin hätärahoituksesta ei pidetä tiedotustilaisuutta eduskunnassa.