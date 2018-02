Työttömyyttä reilusti vähentäneet työllisyyskokeilut eivät saa jatkoaikaa

Hallitus ei aio jatkaa alueellisia työllisyyskokeiluja hyvistä tuloksista huolimatta.

Työministeri Jari Lindström (sin.) vastasi (siirryt toiseen palveluun)kansanedustaja Tarja Filatovin (sd.) kirjalliseen kysymyksen aiheesta tammikuussa, että vuoden lopussa päättyvien kokeilujen tilalle kehitetään uudenlaisia kokeiluja.

”Hallitus ei ole valmistelemassa esitystä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden sekä työelämäkokeilun alueellista tarjoamista koskevan lain jatkamisesta. Hallitus kuitenkin selvittää mahdollisuuksia monipuolistaa ja laajentaa erilaisia työllisyyskokeiluja vielä ennen maakuntamallin voimaantuloa tukemaan sujuvaa siirtymistä maakuntamalliin. Kokeilutoiminnan monipuolistaminen edistää myös kokeilukulttuurin vakiinnuttamista osaksi päätöksenteonvalmistelua.”

Pahimmillaan työttömiä pompotellaan kokeilun päättyessä TE-toimistoille ja siitä vuoden päästä maakunnan järjestämiin palveluihin.

Esimerkiksi Pirkanmaan kokeilun hyviä tuloksia on nostettu esiin. Taloussanomien jutussa kerrottiin tammikuun lopussa kuinka työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 11,4 prosenttia (siirryt toiseen palveluun). Alueellisia kokeiluja on myös Satakunnassa, Lapissa, Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa.

Kokeilun aikana myös Suomen taloudessa on mennyt hyvin. ICT-alalla podetaan jopa työntekijäpulaa. Kokeilussa ovat mukana työttömät, jotka saavat työttömyysetuutena Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.

Osa työttömyyden vähenemisestä johtuu tilastojen siivoutumisesta. Yhteydenottojen ansiosta työttömäksi kirjautuneiden joukosta on löytynyt esimerkiksi jo kuolleita ihmisiä ja opiskelut aloittaneita.

