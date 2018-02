Tämän tiedämme Floridan ampumisesta – epäilty erotettu koulusta

Floridalaisessa lukiossa Parklandissa tapahtui keskiviikkoiltapäivänä paikallista aikaa ammuskelu, jossa kuoli 17 ihmistä. Poliisi on ottanut kiinni 19-vuotiaan nuorukaisen, jota epäillään teosta. Hän on Marjory Stoneman Douglas High Schoolin entinen oppilas

Poliisi on ottanut kiinni 19-vuotiaan nuorukaisen, jota epäillään teosta. Hän on Marjory Stoneman Douglas High Schoolin entinen oppilas. Mies erotettiin koulusta vuosi sitten kurinpitosyistä. Koulu on suuri, siinä on 3 200 oppilasta.

Uutistoimisto AP:n haastattelemien koulun oppilaiden mukaan mies oli tapellut entisen tyttöystävänsä uuden poikaystävän kanssa.

Miehellä oli mukanaan puoliautomaattinen AR-15-kivääri ja useita lippaita. Ei ole tiedossa, mistä hän oli saanut aseen.

AR-15 on yhdysvaltalaisvalmisteinen, 5,56-millinen ase, jota on käytetty Yhdysvalloissa useissa ampumavälikohtauksissa, mm. San Bernardinossa ja Sandy Hookissa, kertoo Slate.com -uutissivusto (siirryt toiseen palveluun).

Miehen tuttavien mukaan hänellä oli tapana pysyttäytyä omissa oloissaan. Ajan mittaan hänen tuttavansa alkoivat pitää häntä yhä enemmän "outona".

AP:n on haastatellut koulun oppilasta, joka oli epäillyn ampujan ystävä. Tämä kertoo epäillyn laittaneen viime aikoina hyvin omituisia päivityksiä sosiaaliseen mediaan.

Esimerkiksi Insragramissa hänen kerrotaan kuvailleen eläinten tappamista ja harjoitelleen pihallaan muovikuula-aseella.

Browardin piirikunnan pormestari Beam Furr kertoo CNN-uutiskanavalle, että ampuja on saanut mielenterveyshoitoa, mutta keskeyttänyt hoitokäynnit runsas vuosi sitten.

Kylmäverinen ammuskelu

Ampujan tapa toimia koulurakennuksessa oli silminnäkijöiden mukaan kylmäverinen.

Hän pääsi turvatarkastuksesta läpi kulkemalla muiden kouluun tulijoiden joukossa. Koulun sisällä hän laukaisi palohälytyksen, heitteli savukranaatteja ja alkoi ampua pakoon juoksevia oppilaita.

Miami Chronicle -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan 12 ihmistä sai surmansa koulun sisällä, kaksi pihalla ja yksi koulualueen ulkopuolella. Kaksi menehtyi sairaalassa.

Viranomaiset eivät usko, että ampumisessa olisi kysymys terrorismista.

Uutista korjattu 15.2. klo 12.16. AR-15 on puoliautomaattiase, ei rynnäkkökivääri

