Snapchatin päivitys hermostutti käyttäjät – miljoona käyttäjää vetoaa vanhan version puolesta

Sosiaalisessa mediassa on jaettu vinkkejä, kuinka vanhemman version Snapchatista voi säilyttää käytössä.

Monien käyttäjien mielestä Snapchatin käyttö on vaikeutunut muutosten takia.

Snapchatin käyttäjät ovat tuohtuneet sovellukseen tehdystä viimeisimmästä päivityksestä. Tähän mennessä noin miljoona ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen (siirryt toiseen palveluun) netissä, jotta päivitys peruttaisiin.

Päivityksen myötä Snapchatissa on erotettu (siirryt toiseen palveluun) mediasisältö kavereiden tuottamasta sisällöstä. Kun sovelluksen avaa, vasemmalla puolella näkyvät kavereiden tarinat ja keskustelut.

Oikealla puolella on mediasisältöä, jossa näkyvät esimerkiksi käyttäjän seuraamien julkisuuden henkilöiden tarinat. Näiden joukkoon on uudistuksen myötä tullut myös sisältöä sellaisilta suosituilta käyttäjiltä, joita ei ole itse alkanut seurata.

Vetoomuksen mukaan monet käyttäjät ovat kokeneet sovelluksen käyttämisen vaikeutuneen päivityksen jälkeen, eikä suinkaan helpottuneen. Uusia ominaisuuksia pidetään hyödyttöminä tai niiden nähdään kumoavan sovelluksen aiemmin hyväksi todetut ominaisuudet, kirjoittaa uutistoimisto AFP.

Esimerkiksi Twitterissä päivityksestä on annettu kipakkaa palautetta. Osa käyttäjistä on kritisoinut sitä, että päivitys tuli automaattisesti ja osa arkistoiduista viesteistä on saattanut hävitä päivityksen myötä.

Snapchat on suosittu nuorten keskuudessa.

Lähteet: AFP