Etelä-Pohjanmaalle poikkeuslupa suden pyytämiseen – aikaa häirikkösuden löytämiseen on kolme viikkoa

Nyt myönnetyllä poikkeusluvalla voidaan kaataa yksi susi, joka liikkuu pihapiireissä. Lupa on voimassa maaliskuun alkupuolelle Jalasjärven, Kauhajoen ja Kurikan alueella.

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyytämiseen Kauhajoen, Kurikan ja Jalasjärven alueelle. Poikkeuslupaa haettiin yleisen turvallisuuden perusteella, sillä sudet ovat liikkuneet säännöllisesti alueella asutuksen lähellä.

Susia on yritetty karkoittaa asutuksen lähistöltä poliisin toimesta, mutta karkotuksista huolimatta sudet ovat jatkaneet pihavierailuja. Pohjanmaan Riistakeskuksen riistapäällikkö Mikael Luoman mukaan susien pihakäynnit karkoitusyrityksistä huolimatta olivat ratkaiseva askel poikkeusluvan myöntämiselle.

– Nyt haetaan ratkaisua pienimmillä mahdollisilla vahingoilla susikannalle, Mikael Luoma.

Poikkeusluvalla voidaan metsästää yksi susi. Lupa on voimassa 6. maaliskuuta 2018 asti.

Sudet eivät ole aiheuttaneet alueella vahinkoja koti- tai tuotantoeläimille. Samalle alueelle on haettu aiemminkin poikkeuslupaa metsäpeurojen suojelemiseksi. Poikkeuslupaa ei tuolloin kuitenkaan myönnetty, koska alueella ei ole metsäpeuroja vapaana luonnossa.

Pihakävijä pois

Poikkeusluvan tavoitteena on kohdistaa pyynti haittaa aiheuttavaan yksilöön. Tämä ilmenee myös lupapäätöksessä. Jahtipäällikkö Jari Kanniston mukaan tämä tietää pyyntiin haastetta.

– Siinä pitää olla pihakäynti ja siitä katkeamaton jäljitys saaliseläimeen, että ihan mitä tahansa sutta emme pysty jahtaamaan. Pitää olla häirikkösusi, mikä käy ihmisten pihoissa, Kannisto toteaa.

Kanniston mukaan ainakaan tänä päivänä ei tällä tietoa päästä jahtiin.

– Viime yöltä ei ole havaintoja ja tuskin nyt päivällä käyvät pihoissa, koska susi tekee pihakäynnit illalla, yöllä ja aamuyöstä. Tämä pihakäyntipykälä tekee tästä haastavaa, Kannisto kertoo.

Kannisto kuitenkin uskoo, että susi saadaan kaadettua kolmen viikon aikana. Viimeisin havainto pihasudesta on parin päivän takaa Jalasjärveltä. Alueella liikkuu yksittäisiä susia, pareja tai kolmen suden laumoja. Karvian lähistöllä on seitsemän suden lauma, jossa on viisi pentua ja kaksi aikuista. Yksikin kaatolupa voi auttaa tilannetta.

– Tavoitteena on saada häiriökäyttäyminen pois. Varsinkin, jos se seitsemän suden lauma tekee sen pihakäynnin, niin muut oppisivat sitten väistämään ihmistä, kun saataisiin yksi metsästettyä pois, Kannisto kertoo.

Ilmoitus aina hätäkeskukseen

Poikkeuslupa-anomukseen kerättiin 30 lausuntoa yksityisiltä henkilöiltä Kauhajoen, Karvian ja Jalasjärven alueelta. Näiden lisäksi anomus sisälsi kuntien ja kaupunkien lausuntoja sekä metsäpeuralausunnon.

– Suurin painoarvo oli kuitenkin sillä, että saimme Ikkelänjärvelle poliisin karkoitusluvat, Kannisto toteaa.

Kannisto muistuttaa, että aina kun susi vierailee pihapiirissä, niin siitä pitäisi tehdä ilmoitus hätäkeskukseen.

– Tähän päivään mennessä susista ei ole tullut vahinkoja, mutta sitä päivää odotellessa, Kannisto toteaa.