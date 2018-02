Bayerin toimistorakennus tyhjennetty uhkaavan viestin takia Espoon Keilarannassa – tilannetta selvitetään edelleen, kertoo poliisi

Länsi-Uudenmaan poliisi on tyhjentänyt Espoossa osoitteessa Keilaranta 12 sijaitsevan rakennuksen.

Syynä operaatioon on poliisin mukaan uhkaava viesti, ja rakennus tyhjennettiin varmuuden vuoksi. Poliisi ei vielä anna tarkempia tietoja viestin lähettäjästä tai sisällöstä, mutta niiden selvittäminen on aloitettu.

Kello yhdeltätoista poliisi tiedotti, että asiaa on selvitetty muun muassa tarkistamalla rakennusta. Tilanne jatkuu edelleen, mutta sen kestoa ei pystytä tarkemmin arvioimaan, poliisi kertoi.

Tyhjennettävässä rakennuksessa sijaitsee useita yrityksiä, muun muassa lääkeyhtiö Bayer.

– Aamulla kahdeksan jälkeen on ilmennyt uhkaava viesti, jonka vuoksi meidän ihmisemme on evakuoitu, tai siis heille on ilmoitettu, että pitää poistua meidän toimistotiloistamme Espoossa. Poliisi on tullut varotoimena tyhjentämään kaksi rakennusta, ja tilannetta selvitetään, kertoo Anna-Mari Roine Bayerin viestinnästä Ylelle.

Bayerilla on Espoossa töissä noin sata ihmistä, jotka eivät kuitenkaan kaikki olleet aamulla vielä paikalla.

Bayer ei ota kantaa viestin sisältöön. Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyse on pommiuhasta. Poliisi ei kommentoi asiaa.

– Tutkinnallisista syistä emme voi kertoa viestin sisällöstä tai sen lähettäjästä mitään tietoja. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin ja viimeistään siinä vaiheessa, kun tilanne Keilarannassa on ohi, poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) todetaan.