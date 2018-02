Asunnon vuokraaminen on halvempaa kuin lainalla ostaminen – katso suurimpien kaupunkien tilanne

Vuokralla asuminen on kallista, rahat menevät taivaan tuuliin! Tuolla summalla lyhentäisit jo oman asunnon lainaa!

Näin uskoo moni, mutta Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan asia ei ole aivan niin yksiselitteinen.

PTT laski Ylen pyynnöstä 60-neliöisen kerrostalokaksion keskimääräiset kuukausittaiset asumismenot 17 eri kaupungissa, kun asunto vuokrataan tai ostetaan omaksi.

Kerrostalokaksion vuokraaminen oli kaikissa PTT:n vertailun kaupungeissa halvempaa kuin lainarahalla ostetussa vastaavassa kaksiossa asuminen, kun kaikki omistamiseen liittyvät menot lasketaan mukaan.

Oman asunnon asumismenot koostuvat vastikkeesta, korjauskuluista, asuntolainan lyhennyksestä ja korosta.

Helsinkiläiskaksiossa vastike on 461 euroa, lainan lyhennys 837 euroa ja korko 202 euroa. Korjauksista asunnon omistaja maksaa 90 euroa kuussa.

Esimerkkiasunto sijaitsee taloyhtiössä, joka on rakennettu 30 vuotta sitten. Laskelmat on tehty kaupunkikohtaisten keskiarvojen perusteella.

Oletus on, että ostajalla on säästössä 10 prosenttia asunnon ostohinnasta. 90 prosenttia kauppahinnasta rahoitetaan asuntolainalla, jonka korko on 1,2 prosenttia ja maksuaika 21 vuotta.

Jokaisen kaupungin kohdalla on laskettu myös se, kuinka paljon asuntolainaa maksava "maksaa itselleen" eli säästää lyhentämällä asuntolainaansa.

Asuntolainan lyhennyksen voi laskea säästöksi, jos asuntoa ei joudu myymään halvemmalla kuin sen on ostanut. Laskelmassa säästöön kertyvä summa on lyhennysten summa vuodessa.

Vuokralle vai asuntokaupoille: kumpi kannattaa? Ota huomioon nämä seitsemän asiaa

Laskelmat koskevat tilannetta, jolloin asunto on juuri ostettu. Sekä vuokra että oman asunnon asumismenot voivat muuttua tulevaisuudessa.

PTT:n ennuste asuntojen hintojen kehityksestä eri kaupungeista on julkaistu tammikuussa 2018 (siirryt toiseen palveluun). PTT:n tutkimus asumismenojen vertailusta löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).