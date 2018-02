Pirkanmaalla tutkitaan laajaa valepoliisitapausta: Rikolliset kalastelivat tilitietoja puhelimessa

Pirkanmaalla on käynnissä laaja valepoliiseihin liittyvä esitutkinta. Epäillyt ovat soitelleet iäkkäille ihmisille ja saaneet heidät vakuuttumaan siitä, että poliisi on langan päässä ja uhrin rahat ovat juuri sillä hetkellä vaarassa.

Rikolliset ovat saaneet haltuunsa uhrien tilien käyttäjätunnukset ja onnistuneet siirtämään niiltä jopa suurimman osan heidän omaisuudestaan.

– Poliisina esiintymisen ilmiö jatkuu edelleen. Viime vuonna koko maassa oli lähes tuhat juttua ja meillä Pirkanmaalla vähän yli 100. Sama ruljanssi on jo alkanut tänäkin vuonna eli kyllä meillä vielä tekemistä on, sanoo rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista.

Esitutkinnassa pisimmällä olevassa kokonaisuudessa rikolliset ovat huijanneet lähes 100 000 euroa neljältä eri uhrilta. Rikoksista epäillään tällä hetkellä vähintään 15 ihmistä. Määrä saattaa vielä nousta.

Huijattu raha katoaa nopeasti

Esitutkinta on edelleen kesken kolmen muun petosrikoksen osalta. Poliisin mukaan on todennäköistä, että epäiltyjen kokonaismäärä nousee yli kahdenkymmenen.

Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kuusi henkilöä. Loput ovat olleet pidätettyinä ja kiinniotettuina. Rikollisten saama hyöty koko kokonaisuudessa on yli 120 000 euroa.

– Rikollisilta on saatu takaisin 30 - 40 000 euroa, kultakoruja, autoja ja vähän muuta omaisuutta. Nykyään raha pystytään siirtämään tililtä tilille ja myös käteen hyvin nopeasti. Rahan alkuperä katoaa ihan muutamassa hetkessä ja ihan kokonaan päivässä, Jari Kinnunen sanoo.

Tällä hetkellä eri puolilla maata on aktiivisessa esitutkinnan vaiheessa useita petoskokonaisuuksia, joilla kaikilla on yhteisenä nimittäjänä poliisina esiintyminen. Myös Sisä-Suomen poliisilaitoksessa Keski-Suomen alueella on esitutkinta käynnissä erittäin laajasta petosvyyhdistä.

Poliisi on tiedottanut asiasta on viime vuonna usein ja laajasti. Viime vuonna valepoliisit onnistuivat huijaamaan koko maassa lähes miljoona euroa.