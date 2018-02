Pitkäaikaistyötön pääsi unelmiensa työpaikkaan työvalmennuksella

Pitkäaikaistyötön Olli Honkila lähetti työhakemuksia toisensa perään, mutta viimeistään haastattelussa tie aina tyssäsi. Ratkaisuksi tuli työvalmennus, ja nyt Honkila on unelmatyössään.

Viisikin vuotta putkeen työttömänä ollut Olli Honkila ei todellakaan haikaile työttömän arkeaan.

– Se oli aika raskasta. Silloinkin hain töitä, mutta en saanut niitä mistään. Silloin en kyllä saanut apuakaan. En varmaan osannut oikeista paikoista kysyä, muistelee Honkila.

Tämä on minun unelmani. Tykkään tästä todella paljon ja nämä asiakkaat ovat mahtavia. Olli Honkila

Honkila oli kyllä tehnyt töitä useallakin eri alalla, mutta työhistoria oli pirstaleinen. Haastatteluihin hän pääsi, mutta työpaikka jäi kerta toisensa jälkeen haaveeksi. Se otti voimille.

– Tuli lannistunut olo aina, jos ei päässyt. Pettymyksiä aina tuli, että milloinkahan se tärppää vai tärppääkö ollenkaan.

Valmennus avasi portin takaisin työelämään

Pääsy Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-hankkeeseen muutti kaiken. Työvalmentaja Jenni Oliveira otti Honkilan hoteisiinsa, ja alkoi tapahtua. Vaikka työvalmentajan pakki on täynnä työllistymistyökaluja, on valmennettavan oma asenne tärkein.

– Olli haluaa töihin. On fokuksena, että hän haluaa pitkäaikaisen työn eikä halua olla kotona, toteaa Oliveira.

Työnhaku alkoi kartoitustöillä. Oliveira kävi läpi, mitä Honkila haluaisi tehdä ja toisaalta, mihin hän voisi soveltua. Koska hoiva-ala kiinnosti Honkilaa, lähti työnhaku liikkeelle sillä, että työn pitäisi sisältää ainakin elementtejä toisten auttamisesta.

Työvalmentaja Jenni Oliveira auttaa Olli Honkilaa työllistymisessä. Olli Koski

Työnhaku ei kuitenkaan onnistunut, joten Olli lähti kokeilemaan uutta reittiä työkokeilun kautta. Vanhustentalossa tehdyn kokeilun jälkeen mietittiin myös Ollin koulutusta, ja pian hän istuikin lukemassa hoiva-avustajaksi.

Eräs opettajista tiedusteli Honkilan kiinnostusta keskittyä vammaisten avustamiseen. Tämä avasi Honkilalle oven kokonaan uuteen maailmaan.

– Harjoittelussa tapasin ihmisen, joka opetti minua. Hän ei pystynyt itse tekemään mitään, mutta opetti minua puhumalla, että miten hän haluaa, että häntä autetaan.

Uusi työkokeilu toi työpaikan

Koulutuksen jälkeen Olli palasi taas työvalmennukseen ja työnhaku aloitettiin tosissaan. Hakemuksia laitettiin maailmalle ja Olli pääsi haastatteluihinkin, mutta työpaikkaa ei löytynyt silti. Työkokeilukortti otettiin esiin uudelleen. Yhteydenotot vammaisten päiväkeskuksiin tuottivat lopulta tulosta, ja nyt Honkila avustaa vammaisia vammaispalveluja tarjoavan Validian osa-aikaisena työntekijänä.

– Enemmän minä täällä töissä viihdyn kuin kotona. Täällä on niin erilaisia persoonia ja heti kun tulen töihin, niin piristyn jo siitä. Tämä on minun unelmani. Tykkään tästä todella paljon ja nämä asiakkaat ovat mahtavia, Honkila hehkuttaa.

Työmarkkinoille ei ole helppoa päästä, mutta toisaalta työnhakijaltakin voi puuttua niitä tarpeellisia taitoja. Jenni Oliveira.

Oliveiran mukaan Honkila saa kiittää työllistymisestään paitsi työhalujaan, myös realistista asennetta.

– Hän on miettinyt, millaisia töitä hän pystyy tekemään ja millaisia kannattaa hakea. Lisäksi hän on avoimesti vaihtanut suuntaa, kun on etsitty ominta alaa.

Työpaikat ja työntekijät eivät aina kohtaa

Työvalmentaja Jenni Oliveira näkee, että kaikilla aloilla on kyllä jonkin verran töitä tarjolla, mutta avain varmaan työllistymiseen löytyy usein juurikin oman suuntautumisen pohdiskelusta.

– Työmarkkinoille ei ole helppoa päästä, mutta toisaalta työnhakijaltakin voi puuttua niitä tarpeellisia taitoja.

Osa valmentajan työajasta kuluukin kohtaanto-ongelmien ratkomiseen: olisi työttömiä ja työpaikkoja, mutta ne vain eivät kohtaa.

– On kuitenkin ihmisiä, jotka soveltuisivat jollekin alalle kouluttautumisen jälkeen. Kyllä täytyy jatkuvasti pitää yllä sitä keskustelua, että millaisia töitä on tarjolla.

Työvalmennuksessa on TE-keskuksen asiakkaita kaikista ikäryhmistä ja kaikenlaisilla taustoilla. Joidenkin kohdalla valmennus jää lyhyeksi hakemustenlähettelysessioksi, jotkut taas tarvitsevat enemmän apua sen pohtimiseen, millaisessa paikassa voisivat työskennellä. Osalle saattaa tuottaa ongelmia jo se, että nykyisin työt haetaan sähköisesti ja paikkoja täytyy osata etsiä sosiaalisesta mediastakin.

Loppujen lopuksi työllistymisen ratkaisee kuitenkin usein yksi asia.

– Tärkeintä on, että sillä hetkellä, kun haetaan töitä, henkilön elämäntilanne on sellainen, että töihin voi mennä. Jos haetaan töitä aikaan, jolloin ei elämäntilanteensa vuoksi voi työllistyä, tie on kivikkoinen, eikä se ole kenellekään hedelmällinen reitti, sanoo Oliveira.

