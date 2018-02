Trendikkääksi kehuttu Suomi maailman matkaväen suosiossa – Pääkaupunkiseutu ja Lappi ylivoimaiset ykköset

Matkailun ennätyskasvu teki Suomesta Pohjois-Euroopan kiinnostavimman matkailumaan, otsikoi matkailunedistämispalveluita tarjoava Business Finland tiedotteessaan.

Turistien yöpymisten määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 14 prosenttia. Kuuden miljoonan yöpymisen haamuraja rikottiin jo marraskuussa 2017. Vuoden lopussa yöpymisten määrä tarkentui lukuun 6 584 235.

– Suomen juhlavuonna koettu ennennäkemätön mediahuomio ja kärkisijoitukset kiinnostavimpien matkakohteiden listauksissa kiinnittivät katseet Suomeen. Osasimme ennakoida reipasta kasvua, mutta tämä oli enemmän kuin uskalsimme toivoa. Matkailutoimijat ovat onnistuneet murtamaan vanhoja raja-aitoja ja kehittämään matkailuteollisuuden täyteen potentiaaliinsa sekä kääntämään kansainvälisen huomion uudeksi kasvuksi ja työpaikoiksi, toteaa Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Suomi peittosi muut Pohjoismaat, mitä Business Finland luonnehtii poikkeukselliseksi. Esimerkiksi Ruotsissa matkailu kasvoi viime vuonna 4,2 prosenttia, Norjassa 2,3 ja Tanskassa 2,1 prosenttia. Absoluuttisissa luvuissa Suomi kuitenkin jää edelleen jälkeen kilpailijoistaan.

Eniten matkailijoita Suomeen tulee edelleen Venäjältä, Saksasta, Ruotsista, Britanniasta ja Kiinasta.

Vetovoimaisimmat kohteet Suomen ääripäissä

Pääkaupunkiseutu ja Lappi ovat Suomen matkailun ylivoimaisesti vetovoimaisimmat kohteet. Pääkaupunkiseudulla kasvua oli 13 prosenttia, Lapissa peräti 22 prosenttia. Määrällisesti tämä tarkoittaa yli 2,7 miljoonaa yöpymistä pääkaupunkiseudulla, Lapissa ja Kuusamossa yli 1,6 miljoonaa.

Ei siis ihme, että lentokenttiä operoiva Finavia suunnittelee uusia investointeja Lapin kentille. Yhtiö valmistelee parhaillaan Lapin kenttien kehitysohjelmaa, ja kevään aikana varmistuu, mihin investoinnit kohdistetaan.

– Varmaan tässä kevään aikana tulee enemmän ja tarkennettua tietoa. Katsomme tarvekarttaa kaikilla kentillä. Missä volyymien kasvu on suurinta, siellä on suurin tarve investoinneille, Finavian lentoasemaverkostosta vastaava johtaja Joni Sundelin kertoi Ylelle kuukausi sitten.

Rovaniemen lentokentän matkustajamäärä harppasi liki parikymmentä prosenttia. Kittilässä lentomatkustajien määrä kasvoi yli 26 prosenttia.

Kakslauttasen kasvun mahdollisti valokuva lasi-igluista keskellä Lapin kaamosta. Yrittäjän mukaan sen on nähnyt miljardi ihmistä. Kakslauttanen

Matkailijat näyttäisivät kuitenkin olevan löytämässä myös muun Suomen. Järvi-Suomessa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 12 prosenttia, rannikko- ja saaristoalueella kahdeksan prosenttia.

Trendit suosivat Suomea

Business Finlandin mukaan Suomen ennätyskasvu on osa globaalia matkailuteollisuuden kasvutrendiä, jota hyvä taloustilanne tärkeimmissä lähtömaissa on edistänyt. Matkailun kasvunäkymät ovat vastaisuudessakin lupaavat, kun yhä useammalla ihmisellä on varaa matkustaa yhä useammin.

Suomea suosivat nyt monet trendit. Euroopan suosikkikohteissa liikaturismista on tullut ongelma, minkä takia matkailijat etsivät uusia ja turvallisiksi miellettyjä kohteita.

Kiihtyvän kaupungistumisen aikana Suomen vetovoimatekijät kuten luonnon läheisyys, väljyys ja hiljaisuus ovat matkailijoille yhä kiinnostavampia ominaisuuksia.

Kehittämisen varaa kuitenkin olisi vielä. Business Finlandin mukaan Suomen on kannattavaa keskittyä tuottamaan matkailupalveluita asiakasryhmille, jotka ovat valmiita maksamaan laadukkaista elämyksistä. Maailmalla on kova kysyntä luksukselle.

– Suomi on vielä tuntematon high end -matkailukohteena, mutta monipuolinen ja ammattitaitoisesti toteutettu ohjelmapalvelutoiminta, korkeatasoiset ja erikoiset majoituskohteet sekä henkilökohtainen vieraanvaraisuus luovat hyvät edellytykset kasvulle. Matkailun tulevaisuudennäkymät Suomessa ovat erinomaiset, ja täällä määritellään nyt uusiksi matkailun luksuksen käsitettä, Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen toteaa.

Petteri Sopanen / Yle

