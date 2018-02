Ajokorttilain uudistus näkyy hitaasti Lapin matkailussa

Ajokorttiuudistuksen jälkeen kaikkien Suomen tunnustamien valtioiden ajokortti oikeuttaa ajamiseen myös Suomessa. Lapissa sillä on iso merkitys, koska esimerkiksi Manner-Kiinan tai Indonesian ajokorttia ei aiemmin voitu hyväksyä autovuokraamoissa tai kelkkasafareilla.

Tilanne on ollut erikoinen, sillä Manner-Kiinassa annetulla ajokortilla ei ole voinut ajaa moottorikelkkaa reitillä, mutta taiwanilaisella tai hongkongilaisella kortilla on saanut kelkkailla reiteillä.

Ja sama outous on kohdannut turisteja myös autovuokraamoissa, kiinalainen ei ole voinut vuokrata autoa, mutta taiwanilaisen kortti on kyllä kelvannut.

Helmikuun alussa tuo ongelma korjautui ajokorttilain uudistuksen myötä.

– Meillä se näkyy ensisijaisesti parempana palveluna ja tasavertaisempana palveluna kaikille asiakkaille. Nyt kaikki on samalla viivalla ja voidaan tarjota samat tuotteet kaikille, eikä meidän tarvitse miettiä kansallisuuksien mukaan mitä ohjelmia voidaan tarjota ja miten ohjelmia tuotetaan, Lapin safarien operatiivinen johtaja Rami Korhonen sanoo.

Nyt kaikki on samalla viivalla ja voidaan tarjota samat tuotteet kaikille Rami Korhonen, operatiivinen johtaja, Lapin safarit

Ajokorttiuudistus helpottaa suoraan safariyritysten käytännön toimintaa. Suljetulla alueella ja jääalueella ei kelkkailija tarvitse Suomessa hyväksyttyä ajokorttia. Kun esimerkiksi manner-kiinalaisille on järjestetty kelkkailumahdollisuus, se on vaatinut työtä ja erityisjärjestelyjä.

– Enää ei tarvitse liikutella kelkkoja jääalueelle tai muualle virallisten reittien ulkopuolelle, Rami Korhonen sanoo.

Myös autovuokraamoille uudistus tuo sadan prosentin varmuudella lisää asiakkaita. Ajokorttiuudistus laillisti moottoriajoneuvon ajamisen Suomessa noin kolmenkymmenen maan kansalaisille, joiden ajokorttia ei ole täällä aikaisemmin hyväksytty.

Kyseessä on Afrikan, Lähi- ja Kaukoidän sekä Etelä-Amerikan valtioita ja Pohjois-Amerikasta Meksiko. Puolenkymmentä niistä on maita, joista Suomeen ja erityisesti Lappiin suuntautuva turismi on kasvussa.

Tulevaisuudessa sillä on suuri merkitys Markus Mattanen, kenttäpäällikkö, Europcar

– Sillä on iso merkitys. Kasvua tulee varmasti kiinalaisten puolelta, mutta he ovat vain yksi ryhmä muiden joukossa. Varmasti Myös Indonesia, sieltä alueelta on matkailu lisääntynyt ja Intia. Myös Meksikosta on jonkun verran asiakkaita, Europcarin kenttäpäällikkö Markus Mattanen sanoo.

Todellinen vaikutus näkyy pienellä viiveellä

Autonvuokraus on tyypillisesti palvelu, joka varataan jo matkavarauksen yhteydessä eli reilusti ennakkoon. Kadulta tulevia asiakkaita on myös, mutta vähemmän. Samoin kelkkasafareilla ryhmävaraukset tehdään pitkälle ennakkoon. Kaksi viikkoa voimassa ollut muutos ei ole tehnyt toimistoihin ruuhkia.

– Ei se tällä hetkellä näy niin voimakkaana. Matkat on varattu reilusti aikaisemmin ja kulkemiset on huomioitu jo silloin. Mutta tulevaisuudessa sillä on suuri merkitys, Europcarin kenttäpäällikkö Markus Mattanen sanoo.

Sama näkemys on kelkkasafareita tarjoavassa yrityksessä.

– Ei se minään asiakasryntäyksenä vielä näy, mutta varmasti se tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa Matkanjärjestäjät oppivat tuntemaan nämä palvelut paremmin ja sitä kautta hyvä kello kuuluu kauas niilläkin markkina-alueilla, missä ei ole vielä paljon kelkkailtu, Lapin safarien operatiivinen johtaja Rami Korhonen sanoo.