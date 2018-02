Ralf Sund seisoo edelleen aktiivimalli-ideansa takana: "Jokainen tajuaa, että meidän nykyiset systeemit ei toimi"

STTK:n pääekonomisti Ralf Sundin mukaan Suomen julkinen talous on siinä jamassa, että kaikki keinot kannattaa ottaa käyttöön - myös työttömien taloudellinen patistelu.

Toimihenkilöjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund kannattaa edelleen työttömyysturvan aktiivimallia. Hän pitää Suomen julkisen talouden tilaa vakavana ja työllisyyden parantamista välttämättömänä.

Sundin mukaan aktiivimalli on "pieni marja maassa", mutta toisaalta Suomi on sellaisessa tilanteessa, että kaikki marjat maasta pitää poimia.

– Kyllä meidän kannattaa muiden Pohjoismaiden tapaan kokeilla ihmisten herättelyä myös taloudellisella patistelulla, koska tiedetään, että sillä on vaikutusta ihmisten toimintaan.

"Perusteltu kysymys: Onko tämä oikein?"

Sundilla oli keskeinen rooli aktiivimallin ideoinnissa kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmässä syksyllä 2016. Sund sanoo, että käyttöön tullut malli oli esillä olleista vaihtoehdoista ehdottomasti lempein.

– Keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle se, että tässä mallissa parannetaan työttömyysturvaa työttömyyden alkupäässä poistamalla kaksi karenssipäivää ja ne karenssipäivät ikään kuin sijoitetaan myöhemmän työttömyyden ajalle.

Sund ymmärtää, että aktiivimalli on nostattanut myrskyn.

– Vaikka tässä mallissa plussat ja miinukset järjestelmätasolla summautuvat nollaan, yksittäiset henkilöt - ja heitä on kohtuullisen paljon - voivat ajautua tilanteeseen, että heidän näkökulmastaan työttömyysturvaa on leikattu.

Sund tähdentää, että hallitus on asettanut uudistukselle reunaehdot, niissä raameissa on malli rakennettu ja saavutettu lopputulos on kompromissi.

– Kun osittain poliittisista syistä ja osittain myös taloudellisten realiteettien perusteella pyritään tekemään kustannusneutraaleja uudistuksia, niin silloin aina tulee voittajia ja häviäjiä, ja silloin aina syntyy perusteltu kysymys: Onko tämä oikein?

"Jotain me on tehty ihan väärin"

Ralf Sund maalaa synkkää kuvaa Suomen julkisen talouden tilanteesta. Hän sanoo suoraan, että "joku tässä mättää".

– Meillä veroaste on kansainvälisesti vertaillen aika korkea ja taloudellinen kasvu Euroopan tasolla on aivan poikkeuksellisen voimakasta ja silti meillä julkinen talous on alijäämäinen. Jokainen tajuaa, että meidän nykyiset systeemit ei toimi.

– Jotain me on tehty ihan väärin ja me ollaan tuhoamassa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita.

Ralf Sund Jaani Lampinen / Yle

Sundin mukaan mallia voi ottaa muista Pohjoismaista. Kun työllisyysaste on selvästi korkeampi, myös kansantalous on kestävällä pohjalla.

Työllisyysaste on Suomessakin saatava ehdottomasti nousuun ja siinä ykkösasia on työn tarjonnan lisääminen, sanoo Sund. Toiseksi tärkeintä ovat toimivat työvoimapalvelut ja kolmantena Sundin listalla tulee työttömien aktivoiminen.

– Tehdään nyt kaikki mahdollinen, että me lähdettäisiin kulkemaan parempaa polkua, josta kaikki hyötyvät. Erityisesti huonompiosaiset ovat sitten voittajia, jos tämä onnistuu.

Sund vakuuttaa pitävänsä aktiivimallista kiinni, vaikka lunta on tullut paljon tupaan.

– Sopimusyhteiskunnan hyvä periaate on se, että kompromisseista, joihin on päädytty, pidetään kiinni. Siinä kontekstissa pidän mallista kiinni. Vaikka näenkin paljon pulmia - kyllä, pidän siitä kiinni.

