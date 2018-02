Olympiakaupungeista tuli liian lämpimiä talviurheiluun – Maailma sulaa hiljalleen hiihtokelvottomaksi, eikä se miellytä suomalaisurheilijoita

Etelä-Korean Pyeogchangissa on kylmä, mutta lunta sataa vain kuorrutteeksi. Hiihtäjä Martti Jylhän mukaan tekolumilauduilla hiihdosta jää uupumaan “se juttu”.

PYEONGCHANG Ensin hyvät uutiset: tulevaisuudessa olympiaselostajien tai kisavieraiden ei luultavasti enää tarvitse yrittää lausua talviurheilukaupunki Garmisch-Partenkirchenin nimeä.

Sitten huonot uutiset: syy tähän on ilmastonmuutos. Tällaiseen tulokseen on päätynyt joukko tutkijoita. Heidän mukaansa Garmisch-Partenkirchenissä ei enää pian ole tarpeeksi kylmää olympiatasoisia talvikisoja varten.

Eikä saksalaiskaupunki ole ainoa laatuaan. Kanadalaisen Waterloon yliopiston johtaman monikansallisen tutkimuksen mukaan yhdeksässä 21:sta talviolympialaisten isäntäkaupungista on vuosisadan loppupuolella liian lämmintä, jotta kisojen onnistuminen voitaisiin taata.

Yle Uutisgrafiikka

Tutkimuksessa kisakaupunkien luotettavuutta mallinnettiin sen perusteella, millä todennäköisyydellä päivän alin lämpötilan on helmikuussa nollan alapuolella.

Alun perin tutkimus julkaistiin vuonna 2014, mutta se päivitettiin alkuvuodesta Pyeongchangin ja vuonna 2022 kisoja isännöivän Pekingin osalta.

Kaikkein epävarmimmaksi talvet ovat muuttumassa Sotshissa, Garmisch-Partenkirchenissa ja Vancouverissa. Korkea riski liian lämpimään helmikuun säähän on myös Oslossa, Chamonix’ssa, Innsbruckissa, Sarajevossa, Grenoblessa ja Kalifornian Squaw Valleyssa.

Jos päästöjä ei rajoitetta lainkaan, vuoteen 2080 mennessä vain kahdeksan entisistä kisakaupungeista kelpaisi talvikisojen isännäksi: Ranskan Albertville, Peking, Kanadan Calgary, Italian Cortina D’Ampezzo, Pyeongchang, Sveitsin St. Morritz, Salt Lake City ja Sapporo.

Ilmastonmuutos ei kiusaa yksin suurkisoja. Suomessa on jo pitkään oltu huolissaan hiihtoharrastuksen puolesta. Lumi ei ole enää itsestäänselvyys.

Etelä-Suomessa harrastajat jännittävät talvesta toiseen, pääseekö kauden aikana lainkaan laduille. Rinnekeskukset toimivat tykkilumen varassa. Sankkaa lumisadetta pidetään jo lähes poikkeuksellisena talvisäänä.

Mustat talvet ovat kiusallisia myös olympiatason hiihtäjille.

– On jo pelkästään fyysisesti ja hermostollisesti raskaampaa kiertää yhtä pientä latua verrattuna siihen, että pääsisi vähän pidemmille lenkeille, joissa maasto olisi vaihtelevaa, sanoo sprintissä välieriin hiihtänyt Martti Jylhä.

Jylhä on mukana Protect our winters -kampanjassa, jossa talviurheilijat pyrkivät levittämään sanaa ilmaston lämpenemisestä. Mukana on reilu parikymmentä suomalaisurheilijaa, muun muassa olympiamitalistit lumilautailija Enni Rukajärvi ja hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen.

Jylhä kertoo lähteneensä kampanjaan, koska haluaa pitää ilmastonmuutoksesta meteliä. Hän haluaa tuoda esiin, että epävarmemmiksi muuttuneet hiihto-olosuhteet ovat selkeästi ilmastonmuutoksen syytä.

– Kilpailujen peruminen on jatkuvasti yhä suurempi uhka. Tai että joudutaan lyhentämään matkoja ja muuttamaan reittejä sen takia, ettei ole lunta, Jylhä sanoo.

Stadionin ulkopuolella eteläkorealainen maasto on lumetonta. Jenny Matikainen/Yle

Kisoja parhaillaan isännöivä Pyeongchang ei kuulu tutkimuksen mukaan riskiryhmään.

Kisajärjestävät varoittelivat jo ennen avajaisia, että kisoissa tulee olemaan kylmä. Talvi yllätti talviurheilijat, mediassa vitsailtiin.

Huulenheitto on tavallaan lämpenemisen tekoja: parissa edellisissä talvikisoissa Sotshissa ja Vancouverissa on puhuttanut pikemminkin se, että kisapaikoilla on liian lämmin.

Sanomalehti New York Timesin haastattelemat kisakonkarit arvioivat, että Pyeongchang on kylmin olympiakaupunki sitten Norjan Lillehammerin, joka isännöi kisoja vuonna 1994.

Urheilijat listasivat Pyeongchangin hyisimpien kisapaikkojen joukkoon, samalle listalle Siperian, Suomen ja Kanadan kanssa.

vaikka kylmyyttä riittää, toinen olennainen elementti Pyeongchangista puttuu. Lunta on laduilla, mutta niiden takana nousevat metsät ovat valkeutta vailla. Muutamana päivänä maahan on saatu ohut valkoinen kuorrutus.

Musta maisema vaikuttaa kisatunnelmaan, ainakin suomalaisten mielestä.

– Totta kai. Olimme Soulissa muutaman päivän, ja asvaltti näkyy. Siellä on erilainen fiilis, sanoo mikkeliläinen Anssi Kaipainen.

Hän on tullut vaimonsa kanssa katsomaan kisoja ja Etelä-Koreassa opiskelevaa poikaansa.

Mikkelin Jukureiden kiekkojoukkueen pipoihin sonnustautunut kolmikko on uskaltautunut tuulesta huolimatta kisoja varten rakennettuun jääpuistoon. Puisto on olympiastadionin liepeillä ainoa valkoinen alue.

– Eihän se talvelta oikein tunnu. Vaikka on viileää niin lunta kaipaisi, Antto Kaipainen sanoo. Hänen kokemuksensa mukaan lumi sulaa täällä nopeasti, vaikka sitä sataisikin.

Lumipuistossa ystävänsä kanssa kuvia napsiva Choi Sung Jae sen sijaan pitää säätä tarpeeksi talvisena.

– Ei tämä meitä korealaisia haittaa. Pyeongchangin alue saa kuitenkin eniten lunta koko maassa, hän pohtii.

Martti Jylhä. Jenny Matikainen / Yle

Koska pakkasta riittää, hiihtoladuille lunta on saatu ongelmitta. Kaikki lumi laduilla on tykitettyä, ja sitä on näön vuoksi levitelty hieman pidemmälle maastoon.

Lumetettu latu ei Jylhän mukaan tunnu niinkään suksen pohjassa vaan siellä, missä tunteet jylläävät.

– Ei tykkilumi itse suoritukseen vaikuta, vaan siihen yleisfiilikseen, mikä lajista tulee. Se, mikä on kaikille hiihdossa “se juttu”.

Siis oma rauha, luminen luonto ja pitkä lenkit.

Jylhä itse sanoo tehneensä talvien puolesta arjen tekoja. Kiinnittänyt huomiota sähkön alkuperään, syönyt enemmän kasvisruokaa ja pohtinut kuluttamistaan.

– Kannattaa itse ottaa asioista selvää ja olla kriittinen. Pienillä muutoksilla se lähtee.

Kehotuksen voi näppärästi päivittää talvisäähän: pienistä hiutaleista kasvaa lopulta iso hanki.

Seuraa Pyeongchangin talviolympialaisia, suoria lähetyksiä ja kisauutisia osoitteessa yle.fi/olympialaiset (siirryt toiseen palveluun)