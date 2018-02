Mystinen kuolema Ugandassa – mitä torstaina on selvinnyt?

Suomalaisen liikemiehen kuolemasta on aloitettu murhatutkinta Ugandassa.

Liikematkalla ollut noin 40-vuotias mies löydettiin kuolleena länsimaalaisten suosiman Pearl of Africa -hotellin huoneesta Ugandan pääkaupungissa Kampalassa tiistaina 6. helmikuuta. Tapauksesta tiedetään nämä seikat.

Murhatutkinta käynnistyi

Suomalaisen liikemiehen kuolemaa tutkitaan nyt murhana. Tutkintanimikkeen muutoksesta kertoi torstaina Ylelle puhelimitse Kampalan poliisin tiedottaja.

Ugandan turvallisuusministeri Henry Tumukunde kertoi Ylelle keskiviikkona, että esimerkiksi toksikologinen tutkimus oli vielä vaiheessa, eikä kuolinsyytä siis voida vahvistaa.

Suomen keskusrikospoliisi ei toistaiseksi osallistu tapauksen tutkintaan.

Ministeri sai selvityksen Patrialta

Kuollut suomalaismies oli saanut puolustusteknologiaa valmistavalta Patrialta kirjallisen luvan viedä Kampalaan yhtiön markkinointiesitteitä ja kertoa Patrian toiminnasta ugandalaisille päättäjille.

Mukana oli ainakin panssariajoneuvo Patria AMV:n esitteitä. Silti on epäselvää, mitä tuotteita mies aikoi kaupitella.

Valtio-omisteinen Patria antoi torstaina selvityksen elinkeinoministeri Mika Lintilälle Uganda-tapauksesta.

Lintilän mukaan pääkysymys on nyt se, miten yhtiön johto pystyy palauttamaan valtio-omistajan luottamuksen. Hän sanoi torstaina, että se vaatii talon sisällä uusia järjestelyjä ja toimia. Hän kertoi arvioivansa kyseisten toimien riittävyyttä myöhemmin.

Patria kertoikin torstaina uudistavansa aseviennin myyntitoimintojaan.

Mitä uutta selvisi ex-ministeri Lindénin Ugandan-matkasta?

Lintilä kertoi myös puhuneensa eilen pitkään Ugandassa paikalla olleen entisen kokoomusministerin Suvi Lindénin kanssa.

Lintilän käsitys on, ettei Lindénin matkalla ole asiayhteyttä kuolleen suomalaismiehen tapaukseen. Lintilä sanoi, että Lindén oli samaan aikaan samalla paikkakunnalla.

Lindénin matkan tarkoituksesta selvisi torstaina ristiriitaista tietoa.

Linden kertoi keskiviikkona Facebookissa, että ei ollut Ugandassa Patrian asialla, vaan tietoyhteiskunnan edistämistä koskevissa asioissa. Hän mainitsi olleensa matkalla laajakaistakomission erityislähettilään asemassa.

Torstaina YK:n alainen kansainvälinen televiestintäliitto ITU kertoi Ylelle, että Lindénillä ei ole laajakaistakomissiossa enää virallista roolia. ITU:n mukaan Suvi Lindén on nykyään laajakaistakomission vapaaehtoinen edustaja.

ITU painottaa Ylelle, että Lindénin nykyinen tehtävä on vapaaehtoistyötä, eikä hän toimi virallisesti komission edustajana tai sen puolesta. Laajakaistakomissio toimii ITU:n alaisuudessa.

Toimittajan sieppaus

Suomalaismiehen tapauksesta kirjoitti Ugandassa toimittaja Charles Etukuri. Toimittajan työnantajan mukaan maan turvallisuuspalvelu sieppasi Etukurin kostoksi artikkelin kirjoittamisesta tiistaina. Ugandan turvallisuusministeri on kiistänyt sieppauksen.

New Vision -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi torstaina, että Etukuri on soittanut keskiviikkona esimiehelleen, ja ilmoittanut olevansa turvassa, mutta ei saa kertoa missä hän on.

Lehden mukaan toimittajan tapaus on saanut huomiota Ugandan parlamentissa. Yksi edustaja on esittänyt, että hallinnon tulisi selvittää toimittajan olinpaikka.

Lähteet: YLE UUTISET