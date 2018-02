THL: Vauvoille lisärokote hinkuyskää vastaan Pietarsaaren seudulla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa vauvoille lisärokotetta hinkuyskää vastaan Pietarsaaren seudulla. Hinkuyskä on alle puolivuotiaille erityisen vaarallinen. THL:n lisärokotussuositus on voimassa vuoden loppuun.

Pietarsaaren seudulla marraskuusta asti jyllännyt hinkuyskäepidemia on saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarttumaan jatkotoimiin. Laitos suosittaa lisärokotusta nyt kahdenkuukauden ikäisille vauvoille Pietarsaaren seudulle ja lisäksi myös niissä Vaasan sairaanhoitopiirin kunnissa, joista tautia on viime kuukausina löydetty.

THL:n tartuntatautilääkärin Leif Lakoman mukaan lisärokotukseen päädyttiin kahdesta syystä.

– Hinkuyskätapausten määrä on ollut selvässä kasvussa viime vuonna Pohjanmaalla, eikä epidempian haluta tästä enää leviävän. Lisäksi muuta maata alhaisempi rokotuskattavuus tietenkin huolestuttaa.

Hinkuyskätapauksia on ilmennyt loppuvuodesta lähtien erityisesti Pietarsaaren seudulla, tähän mennessä sairastumisia on todettu reilut 70. Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa.

Vaikka sairastuneet ovat olleet tyypillisimmin 10–13-vuotiaita koululaisia, lisärokotetta suositellaan alle puolivuotiaille, sillä heillä tauti olisi erityisen vaarallinen, todetaan THL:stä.

THL aikoo myös lähettää kyselyn Vaasan ja Pietarsaaren seudun kouluihin, jotta tautitapausten määrästä saadaan lisätietoa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Österbottens Tidning (siirryt toiseen palveluun).