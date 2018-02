Uganda on kansalaisiaan valvova valtio, jonka armeija ja poliisi selvittelevät välejään

Internetin käyttäjien valvonta Ugandassa on viime vuosina lisääntynyt, ugandalainen ihmisoikeusaktivisti kertoo Ylelle.

Ugandan poliisi kuulusteli, pidätti tai sieppasi viime vuonna lähes 30 netinkäyttäjää. Heistä lähes puolet oli toimittajia. Tieto perustuu internetin vapautta ajavan ugandalaisen kansalaisjärjestön keräämiin tietoihin.

Lisäksi Ugandan tietoliikenneviranomainen otti kansalaisjärjestön mukaan tänä vuonna käyttöön järjestelmän, jolla voidaan valvoa yksityishenkilöiden ja julkisten tahojen kännyköitä ilman televalvontalakia.

Ylen haastattelema ihmisoikeusaktivisti ja hänen kansalaisjärjestönsä esiintyvät tässä jutussa nimettömänä, koska aktivisti on joutunut useita kertoja Ugandan hallituksen vainon kohteeksi.

Laajakaista auttaa myös vakoilussa

Internet-yhteyksien parantamisesta on paljon hyötyä Afrikassa. Se muun muassa edistää talouskasvua, yrittäjyyttä (siirryt toiseen palveluun) ja terveydenhuollon ulottamista maaseudulle.

Autoritääristen hallintojen käsissä kehityksellä on kuitenkin myös varjopuolensa.

Maailmanpankki tukee laajaa ohjelmaa (siirryt toiseen palveluun), jolla laajennetaan laajakaistayhteyksiä ja tehdään niistä edullisempia itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Myös Ugandassa laajakaistayhteyksiä viedään maaseudulle Maailmanpankin tuella.

– Todellisuudessa rakennettavaa verkkoa käytetään alueen kansalaisten ja ulkomaalaisten netinkäytön vakoiluun, ugandalaisaktivisti sanoo Ylelle Skype-puhelussa.

Aktivistin mukaan Maailmanpankilta saatua rahaa on käytetty Ugandassa tietoliikenneyhteyksien luomiseen armeijan ja poliisin toimitilojen välille.

Aktivisti sanoo tuoneensa ongelman Maailmanpankin tietoon Ugandassa, mutta asialle ei ole hänen mukaansa tehty mitään.

Poliiseja pidätetty osallisuudesta murhiin

Ugandan armeijan ja poliisin välillä on ollut viime aikoina paljon kiistelyä. Armeijan tuomioistuimessa on nostettu syytteet viittä poliisia vastaan (siirryt toiseen palveluun), joista osa on korkea-arvoisia.

– Vanhempia poliisivirkailijoita on pidätetty ryöstöistä, osallisuudesta murhiin ja yhteistyöstä aseellisten ryhmien kanssa, aktivisti sanoo.

Ugandalainen poliisi valvomassa Kampalan kadulla vuonna 2011. Dai Kurokawa / EPA

Kiistely liittyy aktivistin mukaan osin siihen, että poliisilla on armeijaa isompi budjetti. Toinen syy on, että Ylenkin haastattelema turvallisuusministeri, kenraaliluutnantti Henry Tumukunde ei ole hyvissä väleissä poliisiylijohtajan, kenraali Kale Kayihuran kanssa.

Ylen haastatteleman aktivistin mukaan poliisiylijohtaja Kayihura on Ugandaa rautaisella otteella yli 30 vuotta hallinneen presidentti Yoweri Musevenin läheinen ystävä.

Tumukunde puolestaan ystävystyi presidentin kanssa 1980-luvulla. Tumukunde taisteli Ugandan sisällissodassa NRA:n kapinallisjoukoissa, joita Museveni johti.

Armeijan ja poliisin sisäinen kiistely on tutkijan mukaan yleistä Ugandassa ja jopa kaikkivoipaisen presidentti Musevenin tavoite.

Ugandan presidentti Yoweri Museveni. Ian Lanngsdon / EPA

– Presidentti voi hajottaa ja hallita. Sillä hän varmistaa, ettei turvallisuuskoneisto käänny häntä vastaan, Pohjoismaisen Afrikka-instituutin vanhempi tutkija Anders Sjögren toteaa Ylelle.

Läpitunkeva korruptio mahdollistaa huijaukset

Suomalainen liikemies, joka kuoli Kampalassa viime viikolla, ilmeisesti luuli Ugandan turvallisuuspalvelun ISO:n johtajan kutsuneen hänet maahan. Suoraan Ugandan hallituksen alla toimivaa sisäistä turvallisuuspalvelu ISO:a johtaa eversti Frank Bagyenda Kaka.

Bagyenda kiisti kutsuneensa liikemiehen Kampalaan, ja Ugandan poliisin mukaan kirje oli väärennetty.

Huijauksia tapahtuu Ugandassa paljon. Tutkija Sjögrenin mukaan luottamus poliisiin ja tuomioistuimiin on niin heikko, että jos tuntee oikeat ihmiset, voi toimia laittomasti ilman rangaistusta.

Taustalla on korruptio, joka on Ugandassa läpitunkevaa ja yltää jokaiselle tasolle.

– Jos Ugandassa haluaa harjoittaa liiketoimia maksamatta lahjuksia, joutuu vaikeuksiin, Sjögren luonnehtii.

