Tapaturmien määrä rakennustyömailla lähtenyt äkisti nousuun – "Kun rakennetaan paljon, myös sattuu enemmän"

Työturvallisuutta on tilastoitu vuodesta 1997. Onnettomuuksien määrä työmailla on kuitenkin pitkällä aikavälillä vähentynyt.

Rakentamisessa menee tällä hetkellä hyvin. Se näkyy työmaina, jotka täplittävät pääkaupunkiseutua vähän joka puolella. Rakennusteollisuus ry:n lokakuun 2017 suhdannekatsauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kova vauhti jatkuu rakentamisessa ja asuntorakentaminen takoo kappalemääräisesti ennätyksiä.

– Kun rakennetaan enemmän, niin vastaavasti myös työtapaturmia sattuu enemmän. Nyt on lähtenyt tapaturmataajuus selvään nousuun. Tämä on melko yleistä suhdannevaihteluissa, aiemminkin näin on käynyt, pohtii ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Hän on rakennusalan valvonnan tiimipäällikkö.

Tällä viikolla pääkaupunkiseudun rakennustyömailla on sattunut kaksi kuolemantapausta peräkkäisinä päivinä. Maanantaina Helsingin Kalasataman rakennustyömaalla kaksi miestä putosi 19 metrin korkeudesta. Toinen heistä kuoli, toinen on vakavasti loukkaantunut. Kummallakaan ei poliisin mukaan ollut turvavaljaita työskennellessään korkeuksissa.

Tiistaina Espoolaisella rakennustyömaalla puolestaan kuoli mies, joka jäi betonipaalun alle.

Ylitarkastaja Jari Nykänen ei onnettomuuksia voi kommentoida, koska tutkinta molemmissa on vielä pahasti kesken.

– Tätä tehdään yhteistyössä poliisin kanssa. Selvitetään asia perusteellisesti. Tärkeintähän on, että jatkossa tämän tyyppisen tapaukset voitaisiin estää, ettei niitä enää sattuisi.

Työturvallisuus parantunut

Vaikka tällä viikolla työtapaturmatilastot ovat saaneet ikävää väriä, on työturvallisuus yleisellä tasolla parantunut vuosien saatossa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilastot työtapaturmista ulottuvat vuoteen 1997, jolloin työturvallisuuden tasoa on alettu mittaamaan.

– Mittareidemme mukaan työturvallisuuden taso on noussut työmailla. Samalla tapaturmien määrä on pienentynyt, kertoo ylitarkastaja Nykänen.

Hänen mukaansa kuolemantapaukset ovat todella harvinaisia. Tyypillisimpiä työturvallisuusongelmia rakennustyömailla ovat putoamissuojauksen puutteet.

– Putoamisissa on aina vakavan tapaturman vaara todella suuri. Onneksi niitä on aika vähän, Nykänen pohtii.

Pienempien tapaturmien synty johtuu hänen mukaansa pitkälti siitä, etteivät järjestys ja siisteys työmaalla ole asianmukaisella tasolla. Kompastutaan ja liukastutaan.

Kenen vastuu?

Rakennustyömaalla on usein monta toimijaa. On päätoteuttajaa, erilaisia urakoitsijoita, aliurakoitsijoita. AVIn Nykäsen mukaan rakentaminen on yhteispeliä.

– Kaikkien velvollisuus on yhdessä ja erikseen huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta. Kun rakennetaan paljon, ei välttämättä löydy ammattitaitoista työvoimaa tekijä- tai työnjohtoportaaseenkaan. Kyllä tämä on Rakennusteollisuuden kanssa nähty riskitekijäksi, joka vaikuttaa noususuhdanteissa, Nykänen arvioi.

Hän toivoo, että kaikki tahot kiinnittäisivät enemmän huomiota työturvallisuuteen.

– Kyllä tämä nykyinen kehitys vakavaksi laittaa. Työturvallisuuteen panostaminen on erinomaisen tärkeää tällaisena aikana.

Lue myös:

Poliisi: Kalasataman rakennustyömaan onnettomuudessa kuolleella miehellä ei ollut turvavaljaita – Työturva-asioita kerrataan nyt uudelleen

Jo toinen kuolemaan johtanut onnettomuus rakennustyömailla tällä viikolla: Rakennusmies jäi paalun alle Espoossa