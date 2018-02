Poliisikansanedustaja Packalén: Käytön rangaistavuuden poistaminen tarkoittaisi käytännössä huumeiden laillistamista

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalénin mielestä huumeiden käytön rangaistavuuden poistaminen tarkoittaisi käytännössä huumeiden laillistamista.

Ennen kansanedustajan uraansa poliisina työskennelleen Packalénin mukaan tämä johtaisi siihen, että poliisin mahdollisuudet tutkia huumerikoksia heikkenisivät.

– On turha hurskastella sitten, että emme me ymmärtäneet, mitä se käytännössä tarkoittaa, jos me laillistamme käytön, Packalen sanoi tänään perjantaina Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa.

THL:n tutkijat kirjoittivat tiistaina blogissaan, että huumausaineiden käytön rangaistavuudesta pitäisi luopua. Tutkijoiden mielestä käytön rankaiseminen hankaloittaa ongelmakäyttöön puuttumista.

Käytännössä dekriminalisointi tulee johtamaan käytön ja saatavuuden lisääntymiseen. Tom Packalén

Dekriminalisoinnilla tarkoitetaan huumeiden käytön sallimista poistamalla sen rangaistavuus, ei sitä, että huumeiden kauppaaminen muutetaan lailliseksi.

– Käytännössä dekriminalisointi tulee johtamaan käytön ja saatavuuden lisääntymiseen. Voimmehan me tietysti puhua ihan mitä haluamme, mutta se on se fakta, joka tulee tapahtumaan, Packalén sanoi radiossa.

Li Andersson pitää avausta hyvänä

Ykkösaamussa huumeista keskustelemassa ollut vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson oli Packalénin kanssa eri mieltä dekriminalisoinnin seurauksista.

Ei ole näyttöä siitä, että dekriminalisaatio johtaisi käytön lisääntymiseen, vaan päinvastoin. Li Andersson

– Ei ole näyttöä siitä, että dekriminalisaatio johtaisi käytön lisääntymiseen, vaan päinvastoin näyttää siltä, että haitat voidaan saada vähenemään ilman, että käyttö lisääntyisi.

Anderssonin mielestä rangaistavuuden poistaminen ei myöskään tarkoita sitä, että huumeiden saatavuus paranee.

– Koska kaikki, mikä liittyy huumekauppaan tai huumeiden myyntiin, on edelleen yhtä lailla kiellettyä ja rangaistavaa kuin mitä se on tällä hetkellä, Andersson jatkoi.

Andersson pitääkin tutkijoiden keskustelunavausta hyvänä.

– Huumeiden käyttöön puuttuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kautta voi olla huomattavan paljon tehokkaampaa kuin rangaistuksen kautta, mikä nyt on ollut vallitseva ajattelumalli Suomessa tähän asti, Andersson perusteli.

Hänen mielestään poliisin resurssit pitäisi kohdistaa rikollisliigoihin ja huumekauppiaisiin eikä sellaisiin ihmisiin, jotka pitävät hallussaan pieniä määriä huumeita.

Yksittäisten käyttäjien kautta rikokset alkavat aueta

Packalénin mukaan poliiseilla ei ole tänäkään päivänä resursseja selvittää, onko joku ihminen "pössytellyt pilveä". Packalénin mukaan huumeiden käyttörikoksia tulee poliisille eteen yleensä häiriökäyttäytymisen kautta.

– Poliisi joutuu tehtävälle jonnekin, missä on häiriökäyttäytymistä, ja sitten siinä yhteydessä selviää tällaiset asiat, hän selitti.

Hänen mukaansa poliisia ei sinänsä kiinnosta yksittäinen käyttäjä, mutta sitä kautta huumerikokset yleensä alkavat aueta.

Siitä saatava hyöty verrattuna haittoihin ei ole tasapainossa. Li Andersson

Packalén sanoi myös uskovansa, että jos pienen huumemäärän hallussapito sallittaisiin, jokainen huumekauppias pitäisi hallussaan aina kerrallaan juuri sen pienen määrän käydessään myymässä huumeita.

Käyttörikosmerkintä voi aiheuttaa huomattavaa haittaa

THL:n tutkijat olivat kirjoituksessaan huolissaan nuorista, joiden elämään merkintä huumeiden käytöstä poliisin rekisterissä voi aiheuttaa huomattavaa haittaa. Li Andersson huomautti, että yksittäisen ihmisen näkökulmasta käyttörikosmerkintä voi olla merkittävä.

Kysymys todella on, että mitkä ovat parhaat keinot. Pekka Puska

– Siitä saatava hyöty verrattuna niihin haittoihin, mitä sillä saattaa olla sen ihmisen tulevaisuuden näkökulmasta, ei ole tasapainossa tässä nykymallissa, Andersson huomautti.

THL:n entisen pääjohtajan, nykyisen keskustan kansanedustajan Pekka Puskan mielestä tutkijoiden esityksen idea on siinä, että resurssit suunnattaisiin huumekaupan kitkemiseen ja käyttäjien hoitoon.

– Kysymys todella on, että mitkä ovat parhaat keinot. Tässä asiassa kuuntelen myös sitä, että THL:n asiantuntijoiden lisäksi myös Maailman terveysjärjestön asiantuntijat ovat samaa mieltä, Puska huomautti.

