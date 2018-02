Sastamalassa todettu hinkuyskäepidemia – epidemian laajuutta selvitetään

Toistaiseksi varmistettuja tapauksia on kolme, mutta epidemian laajuutta kartoitetaan parhaillaan. Hinkuyskä voi olla pienelle lapselle hengenvaarallinen.

Sastamalan Äetsässä on alkuvuoden aikana todettu kolme laboratoriotestein varmistettua hinkuyskätapausta. Kaksi todetuista sairastuneista on alle 15-vuotiaita Pehulan koulun ja Äetsän yläasteen oppilaita. Yksi sairastuneista on alle puolen vuoden ikäinen pikkulapsi, jonka perheessä oli pitkään yskinyt perheenjäsen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan epidemia saattaa olla nyt tiedossa olevaa tilannetta laajempi. Sairaanhoitopiiri ja kaupungin tartuntatautiviranomaiset sekä kouluterveydenhoitajat selvittävät asiaa parhaillaan.

Äetsän yläasteen ja Pehulan koulun oppilaiden vanhemmille on jaettu tiedote, ja muissa Sastamalan kouluissa kartoitetaan mahdollisia puuskaisesti yskiviä ensi viikolla tehtävän oppilaskyselyn kautta. Yskivät oppilaat ohjataan tutkimuksiin.

Vaarallisinta imeväisikäisille

Mikäli hinkuyskään sairastuneeksi todetun perheessä, koululuokassa tai muuten häneen lähikontaktissa olevissa on yskää, otetaan heistä hinkuyskänäyte ja aloitetaan hinkuyskään tehoava antibioottilääkitys jo ennen vastauksen varmistumista. Mikäli hinkuyskää sairastavaksi todetun henkilön perheessä on alle puolivuotiaita lapsia tai pidemmällä kuin viikolla 36 raskaana oleva äiti, annetaan koko perheelle estolääkitys hinkuyskän estämiseksi. Hinkuyskä on vaarallisin nimenomaan imeväisikäisille lapsille.

Myös muiden alueella asuvien henkilöiden, joilla on pitkittyvää ja puuskittaista yskää, kannattaa herkästi hakeutua omalle lääkärille. Tarvittaessa voidaan ottaa näytteet hinkuyskän varalta. Suurin osa hengitystieinfektioista on kuitenkin virusten aiheuttamia.

Oireettomien lasten tai aikuisten ei tarvitse hakeutua tutkimuksiin, jos kenelläkään perheessä tai muussa lähiympäristössä ei ole todettu hinkuyskää.

Pitkittyvää yskää ja öisiä puuskia

Hinkuyskä on Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama hengitystieinfektio. Oireet ovat aluksi kuten monissa muissakin hengitystieinfektioissa: kuumetta, nuhaa ja yskää, mutta tavallisesta flunssasta poiketen yskä pitkittyy ja muuttuu puuskittaiseksi ja tikahduttavaksi. Puuskat esiintyvät etenkin öisin, ja ne voivat päättyä limaoksenteluun.

Hinkuyskässä voi esiintyä sisäänhengityksen vaikeutumista, jolloin kuuluu hinkuva ääni yskänpuuskan loppuvaiheessa. Puuskien välillä potilas voi olla hyväkuntoinen ja vähäoireinen. Hinkuyskän vakavimmat muodot esiintyvät pienillä lapsilla, joilla tauti voi olla hengenvaarallinen.

Rokote hinkuyskää vastaan kuuluu suomalaisten lasten rokotusohjelmaan. Lasten rokotteet annetaan kolmen, viiden ja kahdentoista kuukauden sekä neljän vuoden iässä. Tehosteannos annetaan 14–15 vuoden iässä.

Vuonna 2017 todettiin Suomessa 397 hinkuyskätapausta, joista 22 löytyi Pirkanmaalta. Parhaillaan hinkuyskäepidemia on käynnissä Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Artikkelia korjattu 16.2.2018 klo 10:53: Otsikko muutettu